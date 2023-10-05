Российская оппозиция должна делать соответствующие шаги для перемен в своем государстве, - Зеленский

Российские оппозиционеры режима Путина должны делать ответные шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве что-то действительно изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью Sky TG24

"Очень сложно сегодня отправлять какие-то месседжи Российской Федерации. Мне кажется, что те люди, которые находятся на территории России, они не хотят ничего слышать. Им легче так жить", - сказал он.

В противном случае, по мнению Зеленского, граждане РФ должны выходить на митинги. "У власти сегодня руководитель государства России, которого можно было переизбирать и против которого люди должны были бороться, если бы они поддерживали свободу, права человека", - добавил Президент.

Также читайте: Ночью силы ПВО уничтожили 24 вражеских "шахеда" из 29, - Генштаб

В то же время он отметил, что оппозиционные российские силы, борющиеся с тиранией Путина, "должны по этому пути идти и дальше".

"Украина должна вытеснить врага, Европа должна поддерживать Украину, поддерживать украинские ценности, потому что это общие ценности и общие угрозы. А оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве действительно что-то изменилось", - акцентировал Президент Украины.

Читайте также: Заслушал отчеты разведок и провел длительное совещание с Будановым, - Зеленский