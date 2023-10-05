Российская оппозиция должна делать соответствующие шаги для перемен в своем государстве, - Зеленский
Российские оппозиционеры режима Путина должны делать ответные шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве что-то действительно изменилось.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью Sky TG24
"Очень сложно сегодня отправлять какие-то месседжи Российской Федерации. Мне кажется, что те люди, которые находятся на территории России, они не хотят ничего слышать. Им легче так жить", - сказал он.
В противном случае, по мнению Зеленского, граждане РФ должны выходить на митинги. "У власти сегодня руководитель государства России, которого можно было переизбирать и против которого люди должны были бороться, если бы они поддерживали свободу, права человека", - добавил Президент.
В то же время он отметил, что оппозиционные российские силы, борющиеся с тиранией Путина, "должны по этому пути идти и дальше".
"Украина должна вытеснить врага, Европа должна поддерживать Украину, поддерживать украинские ценности, потому что это общие ценности и общие угрозы. А оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве действительно что-то изменилось", - акцентировал Президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
Ху&ло вже всіх повбивав.
Населення повторено ровно, як барани. Їх гонять на війну. І вони йдуть.
ХУ&ло развернуло усю свою країну на довгу війну.
Визодити треба з цего.
Ніяких Майданів у моськві не буде.
Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.
Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
чекісти-сатаністи зачистили там все під АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!!!
Кстати, шутам разрешалось говорить то, за шо другого какого то боярина или купца могли б и казнить.
"Батюшка-вы или крестик снимите-или трусы наденьте"(С)
Это я к тому-что палишься, палишься
чи всю підарасню і *****?
бо в нас клован щє є... - нада?
тільки не вбивайте бубу - оце і є наразі українська влада...
ну ,ты куда ж кумир?
ой,мир пардон,с криками за Мир,
****** он за кордон.
ви його знайшли за життя своїх дочок і синів - Бог вам суддя...
шо б вас в світі вже не було - тоді праздник,
а як ви є? - тільки вбивати вас...
, а то вас корейці не втикнуть і замочять якихось закокошнених бидлованів попрошаєк пихатих по запарке ...
ми вам теж пику вставимо...
і через три місяця ніякої допомоги їм не буде за зелений вонючий рот?
і уявяєте собі стан дітей криворагульних яким *****, шо станентся з тими дитями в Польщі, в яких папа не президент?
не заважайте нам своє ********* ротом гітлелювати.....
строїмо зелений рейх!
Оно 1,5 года нехера не делало,мечтало в глаз заглянуть,не вышло.Теперь уже напрямую обращается к " хорошим сруцьким"
Договоримся по середине.
Друзья Новоросса это Турция,Китай,срущие на Украину ежедневно.
"Алексей Навальный самый удачный проект кремля за несколько лет уничтоживший всю российскую оппозицию, прививший россиянам синдром выученной беспомощности. Навальный якобы боролся с Путиным, приучая народ не сопротивляться. По легенде сейчас находится в тюрьме."
А галдение в стиле "все ********" непродуктивная.