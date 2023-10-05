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Зеленский (19029) оппозиция (5273)

Российская оппозиция должна делать соответствующие шаги для перемен в своем государстве, - Зеленский

зеленський

Российские оппозиционеры режима Путина должны делать ответные шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве что-то действительно изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью Sky TG24

"Очень сложно сегодня отправлять какие-то месседжи Российской Федерации. Мне кажется, что те люди, которые находятся на территории России, они не хотят ничего слышать. Им легче так жить", - сказал он.

В противном случае, по мнению Зеленского, граждане РФ должны выходить на митинги. "У власти сегодня руководитель государства России, которого можно было переизбирать и против которого люди должны были бороться, если бы они поддерживали свободу, права человека", - добавил Президент.

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В то же время он отметил, что оппозиционные российские силы, борющиеся с тиранией Путина, "должны по этому пути идти и дальше".

"Украина должна вытеснить врага, Европа должна поддерживать Украину, поддерживать украинские ценности, потому что это общие ценности и общие угрозы. А оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве действительно что-то изменилось", - акцентировал Президент Украины.

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Топ комментарии
+19
Боюсь, что российская оппозиция давно убита и умерла (Немцов, Новодворская). А нынешняя так называемая "оппозиция" свалила из страны и просто ждёт момента, когда начнётся хаос (такое теоретически может быть) и просто занять место )(уйла и дальше точно так же править народом. Потому что народ, а точнее население в рашке уже настолько оскотинилось, что ни о какой демократии там речи быть не может. Им и не нужна демократия, им не нужны изменения
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05.10.2023 01:22
+15
підар тупий, стули пельку зелену - нема там ніякої оппозиції.
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
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05.10.2023 01:21
+10
Кому і навіщо вона повинна?

Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.

Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
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05.10.2023 01:24
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підар тупий, стули пельку зелену - нема там ніякої оппозиції.
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
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05.10.2023 01:21 Ответить
У рф вде давно НЕМА ніякоі опозиції.

Ху&ло вже всіх повбивав.

Населення повторено ровно, як барани. Їх гонять на війну. І вони йдуть.

ХУ&ло развернуло усю свою країну на довгу війну.

Визодити треба з цего.
Ніяких Майданів у моськві не буде.
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05.10.2023 03:22 Ответить
Боюсь, что российская оппозиция давно убита и умерла (Немцов, Новодворская). А нынешняя так называемая "оппозиция" свалила из страны и просто ждёт момента, когда начнётся хаос (такое теоретически может быть) и просто занять место )(уйла и дальше точно так же править народом. Потому что народ, а точнее население в рашке уже настолько оскотинилось, что ни о какой демократии там речи быть не может. Им и не нужна демократия, им не нужны изменения
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05.10.2023 01:22 Ответить
не бійтесь - вся опозиція на кацапії отріцательно дихає - отравлені і посаджені... 😂
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05.10.2023 01:28 Ответить
Да мне чего бояться-то? Просто констатация факта
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05.10.2023 01:30 Ответить
Кому і навіщо вона повинна?

Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.

Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
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05.10.2023 01:24 Ответить
опозиція в мосКАЛів? яка опозиція в мосКАЛів? там немає НІЯКОЇ опозиції.
чекісти-сатаністи зачистили там все під АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!!!
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05.10.2023 01:25 Ответить
Опозиция в росии это как раньше шуты при дворе.
Кстати, шутам разрешалось говорить то, за шо другого какого то боярина или купца могли б и казнить.
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05.10.2023 09:28 Ответить
какая-какая оппозиция, российская?! мля, и тут Зеля свой "квартал 95" включил, скоморох доморощенный...
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05.10.2023 01:25 Ответить
Хм, а чего им на митинги то выходить? Реализуется их давнишняя мечта восстановления империи или совка, кому там как. Воюют в основном зеки и всякий депрессивный сброд. Выезд из страны не закрыт, кто богаче может спокойно выехать. Военкоматы никого по улицам не ловят. Тут уж боюсь у нас митинги раньше начнутся!
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05.10.2023 01:34 Ответить
"У нас"-то есть-таки у вас-да...
"Батюшка-вы или крестик снимите-или трусы наденьте"(С)
Это я к тому-что палишься, палишься
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05.10.2023 02:08 Ответить
Прям імператор всія Європи. VOZику, ти повинен працювати на українців
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05.10.2023 02:12 Ответить
а в вагнерів тілька ******** беруть, ну як женя,
чи всю підарасню і *****?
бо в нас клован щє є... - нада?
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05.10.2023 02:28 Ответить
3 руплі і ваш...
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05.10.2023 02:34 Ответить
дядя вова, можете вбивати кого завгодно і скільки завгодно,
тільки не вбивайте бубу - оце і є наразі українська влада...
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05.10.2023 02:38 Ответить
"російська опозиція"....ой ..насмішив........
ну ,ты куда ж кумир?
ой,мир пардон,с криками за Мир,
****** он за кордон.
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05.10.2023 02:40 Ответить
я б за гроші такого ідіота в президенти не знайшов,
ви його знайшли за життя своїх дочок і синів - Бог вам суддя...
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05.10.2023 02:42 Ответить
як ти смієш таке писати??? В Україні найдемократичніша демократія, яка демократично вибрала Нелоха Боневтіка в преЗЕденти!
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05.10.2023 03:27 Ответить
шо б ви тільки знали як українцям ***** на русню....
шо б вас в світі вже не було - тоді праздник,
а як ви є? - тільки вбивати вас...
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05.10.2023 03:29 Ответить
накажи мене....
, а то вас корейці не втикнуть і замочять якихось закокошнених бидлованів попрошаєк пихатих по запарке ...
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05.10.2023 03:52 Ответить
без образ кацапняві.. - ви нам погано?
ми вам теж пику вставимо...
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05.10.2023 04:44 Ответить
ви уявляєте собі стан бійця в якого дружина і дітусі в Польщі,
і через три місяця ніякої допомоги їм не буде за зелений вонючий рот?
і уявяєте собі стан дітей криворагульних яким *****, шо станентся з тими дитями в Польщі, в яких папа не президент?
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05.10.2023 03:04 Ответить
в італіців був свій чіпполіно ґітлетюненд...
не заважайте нам своє ********* ротом гітлелювати.....
строїмо зелений рейх!
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05.10.2023 04:13 Ответить
В первые дни войны я написал,что Новоросс не собирается воевать со своими братьями кацапами-меня сразу забанили
Оно 1,5 года нехера не делало,мечтало в глаз заглянуть,не вышло.Теперь уже напрямую обращается к " хорошим сруцьким"
Договоримся по середине.
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05.10.2023 04:19 Ответить
Я це написав ще коли він в Оман полетів Україну ділити !
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05.10.2023 06:53 Ответить
Для зезідента краще було повернутися у квартал і гостролювати по рашке,як він робив це раніше.Висміювати путіна ти інших(а не украінських політиків) ефект був би краще а ніж показушні шабаши з псевдоопозіцієй.А мастерство арестовіча оболванівінія людей добавило ефекту.Заодна і грошей заробив.
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05.10.2023 05:18 Ответить
А ти, чмоня, що в тебе з опозицією? Придушив сракою? Мерз...то! Демократ хренов
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05.10.2023 05:36 Ответить
Стратєх
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05.10.2023 05:47 Ответить
Кому он ещё не рассказывал что они делать должны?
Друзья Новоросса это Турция,Китай,срущие на Украину ежедневно.
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05.10.2023 05:52 Ответить
Про яку опозицію меле цей дурень?
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05.10.2023 07:20 Ответить
На росії немає опозиції.
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05.10.2023 07:22 Ответить
"Пресвятой Алёша Великомученик" Семён Скрепецкий.
"Алексей Навальный самый удачный проект кремля за несколько лет уничтоживший всю российскую оппозицию, прививший россиянам синдром выученной беспомощности. Навальный якобы боролся с Путиным, приучая народ не сопротивляться. По легенде сейчас находится в тюрьме."
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05.10.2023 07:31 Ответить
Суть кацапії від цього не зміниться. Якщо х.йло та його посіпаки це людоїди, яким подобається бачити як рвуть на шматки людей, як летить шматками людське м'ясо та кров, то так звана опозиція це такі собі боягузливі маньяки канібали які вбивають під наркозом, руками інших людей.
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05.10.2023 07:40 Ответить
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05.10.2023 07:44 Ответить
коли ти почнеш робити зміни в своїй державі?
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05.10.2023 08:26 Ответить
Tak vse "haroshie "ruskie v Ukraine ili v Eirope , kamu tvaio abrashchenie ? No v principe pagavari s Jermakom , on snimi v delavom kantakte ...
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05.10.2023 08:33 Ответить
Так к ним и обращение, сидя в Европе Америке, и Украине, могли бы больше делать. А они как всегда хрен моржовый сосут…
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05.10.2023 08:59 Ответить
Придурь зазомбована москальськім міром, усе туди його пхле убоге стерво!
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05.10.2023 08:42 Ответить
Українська опозиція теж мусить боротись за звільнення в'язнів режиму Зеленського, незаконо ув' язнених оборонця Харкова Дудіна, офіцера ГРУ Романа Червінського.
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05.10.2023 09:31 Ответить
А что плохого в поддержки противников Путина?

А галдение в стиле "все ********" непродуктивная.
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05.10.2023 09:44 Ответить
Зеленский ещё надеется на свино-сабачью = раисскую "оппозицию" ??? Ой ДУРАААААААК .......
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05.10.2023 10:43 Ответить
Це він просто так ляпає, що на екрані пропливає, чи сердечно Собчак і подібних, закликає?
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05.10.2023 10:57 Ответить
А наша опозиція єто другоє, наша повинна мавчать і не заважати лідору повчать рашистську опозицію, якої давно нема.
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05.10.2023 10:57 Ответить
 
 