На оккупированных территориях и в России действуют 70 лагерей, где россияне принудительно "перевоспитывают" депортированных украинских детей, - Лубинец

Российские захватчики стремятся лишить национальной идентичности принудительно депортированных украинских детей. Для этого в России и на временно оккупированных территориях действуют не менее 70 специальных учебно-методических центров "военно-патриотического воспитания".

Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, "обучение" является принудительным. Фактически, нет выбора у наших детей - принимать ли в этом участие или нет. Всех записывают, это официальная учебная программа на территории РФ для украинских детей. Я это подчеркиваю: именно украинских детей пытаются записать в разные военные организации и провести через подобное "обучение". Россияне это делают не просто сознательно, они хотят именно из украинских детей вырастить новое поколение российских военнослужащих, которые в будущем наверняка, по мнению россиян, должны снова воевать против Украины или против других государств. Такое "янычарство" в современном мире… По состоянию на данный момент мы можем говорить, что не менее 70 подобных лагерей действуют на территории РФ, на временно оккупированных территориях и в Крыму", - рассказал Лубинец.

По его словам, только за одну смену в таких лагерях проходят "обучение" тысячи детей. Причем под "перевоспитание" подпадают не только юноши, но и девушки, которых учат разбирать автомат Калашникова, петь российские "патриотические" песни и готовят к военной "карьере".

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Российские пропагандисты "промывают мозги" детям заявлениями, что Украины и украинской нации никогда не существовало, добавил омбудсман.

"Сознательно россияне совершают действия, направленные на принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Это является одним из признаков геноцида как военного преступления… К сожалению, многие международные эксперты, работающие над вопросом документирования военных преступлений, все никак не могут найти доказательства совершения именно преступлений против человечности, подпадающих под геноцид. Мне кажется, что мы как государство, я как Уполномоченный ВР по правам человека столько предоставили доказательств, конкретных показаний детей, которых мы вернули с территории РФ, когда даже за общение на украинском языке физически наказывают - на наш взгляд это не просто признак, это прямые доказательства совершения РФ геноцида против украинского народа", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что все усилия государства направлены на то, чтобы россияне начали массово возвращать украинских детей. Кроме того, уже есть новые механизмы поиска детей на территории РФ.

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"Что касается новых механизмах поиска детей - да, у нас они есть. Я не могу раскрыть детали, но факты, которые мы сейчас получаем с временно оккупированной территории и с территории РФ, они шире, у нас больше доказательств, информации, у нас появляются возможности установить причастность российских властьимущих, участвовавших или участвующих в процессе принудительной депортации украинских детей. Такие списки мы тоже накапливаем. Возможно, в будущем мы увидим новые ордера на арест со стороны Международного уголовного суда, играющего положительную роль в процессе возвращения украинских детей", - резюмировал Уполномоченный ВР.