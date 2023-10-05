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Новости Агрессия России против Украины
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Великобритания (4718) Черное море (1436) внешняя разведка (356) зерновой коридор (224)

Россия хочет заминировать путь гражданских судов в Черном море, по которому вывозят на экспорт украинское зерно, - британская разведка

коридор,зерновой

Россия намерена установить морские мины в Черном море, чтобы заблокировать "зерновой коридор".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что Россия может атаковать черноморские гражданские суда. Великобритания считает, что Россия пытается поставить под угрозу проходящие через украинский "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы остановить экспорт украинского зерна. Это позволило бы России оказывать давление на украинскую экономику.

Россия хочет избежать открытого затопления гражданских судов, в то же время  "фальшиво обвиняя" Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море.

Великобритания обнародовала информацию о заминировании, чтобы предотвратить любой такой инцидент.

Также читайте: Новым коридором из черноморских портов уже вышло 10 судов, планируют - 20, - ВМС ВСУ

"Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по всем соответствующим маршрутам, включая "гуманитарный коридор", сухопутным транспортом и через Дунай", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
Хоче НАТО - чи не хоче - але прийдеться встрявать у війну: виводить у море кораблі берегової охорони і тральщики Адже "гуманітарний коридор" іде по терводах членів НАТО: Румунії Болгарії та Туреччини А захід туди чужих кораблів - це провокація конфлікту Бо є вторгненням на їх територію
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05.10.2023 07:25
+11
А мінна постановка чим робиться? Святим духом? Топити всіх нах.
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05.10.2023 06:58
+5
Грьобана підорсія....
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05.10.2023 06:51
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Грьобана підорсія....
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05.10.2023 06:51 Ответить
Марна надія ! Усі пійдуть бичків кормити !
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05.10.2023 06:55 Ответить
А мінна постановка чим робиться? Святим духом? Топити всіх нах.
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05.10.2023 06:58 Ответить
Хоче НАТО - чи не хоче - але прийдеться встрявать у війну: виводить у море кораблі берегової охорони і тральщики Адже "гуманітарний коридор" іде по терводах членів НАТО: Румунії Болгарії та Туреччини А захід туди чужих кораблів - це провокація конфлікту Бо є вторгненням на їх територію
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05.10.2023 07:25 Ответить
Знайдуть відмазку щоб нічого не робити. Не сумнівайтеся.
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05.10.2023 07:30 Ответить
Наші знайдуть відмазку !
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05.10.2023 07:46 Ответить
Так росіяни заминують море напроти одесської області. В НАТО вони минувати не будуть !
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05.10.2023 07:45 Ответить
Чим?
Надводними кораблями? РЛС працюють "Гарпуни" чекають Для них 11 морських миль - не проблема
Підводними човнами? Так гідрофони теж включені Та й переобладнувать човни треба
Авіацією? Дуже дорого Та й небо над тим районом - НАШЕ А летіть на бойоввому курсі для постановки мін треба на дозвуковій швидкості
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05.10.2023 07:55 Ответить
Не росіяни а кацапня довбана.
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05.10.2023 09:53 Ответить
Ну то ловитимуть міни у бухті Новоросійська і Сочі.
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05.10.2023 07:30 Ответить
Щось давно танкери не ломались і не горіли у Чорному морі і Керченській протоці.... Буданов відповідає за безпеку узкого судноплавства чи ні?
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05.10.2023 07:31 Ответить
Хто відповідає? Оця "говоряща голова"? Ну так - відповідає. За піар та "відосікі".
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05.10.2023 10:35 Ответить
Татышо? Не может быть? Доброе утро, британская разведка
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05.10.2023 08:19 Ответить
А не пора мацкву-ріку мінувати?
Або неву,там при припливі міни самі з моря підійдуть.
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05.10.2023 08:32 Ответить
тобто мосКАЛі будуть мінувати територіальні води країн нато?
а що нато?
далі буде тільки в муку пердіти?
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05.10.2023 08:36 Ответить
Пердіть не будуть. Зразу сраться мєлким бєсом.
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05.10.2023 10:05 Ответить
ООН вже стурбована чи це на потім?
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05.10.2023 10:48 Ответить
 
 