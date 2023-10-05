Россия хочет заминировать путь гражданских судов в Черном море, по которому вывозят на экспорт украинское зерно, - британская разведка
Россия намерена установить морские мины в Черном море, чтобы заблокировать "зерновой коридор".
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что Россия может атаковать черноморские гражданские суда. Великобритания считает, что Россия пытается поставить под угрозу проходящие через украинский "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы остановить экспорт украинского зерна. Это позволило бы России оказывать давление на украинскую экономику.
Россия хочет избежать открытого затопления гражданских судов, в то же время "фальшиво обвиняя" Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море.
Великобритания обнародовала информацию о заминировании, чтобы предотвратить любой такой инцидент.
"Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по всем соответствующим маршрутам, включая "гуманитарный коридор", сухопутным транспортом и через Дунай", - говорится в сообщении.
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Надводними кораблями? РЛС працюють "Гарпуни" чекають Для них 11 морських миль - не проблема
Підводними човнами? Так гідрофони теж включені Та й переобладнувать човни треба
Авіацією? Дуже дорого Та й небо над тим районом - НАШЕ А летіть на бойоввому курсі для постановки мін треба на дозвуковій швидкості
Або неву,там при припливі міни самі з моря підійдуть.
а що нато?
далі буде тільки в муку пердіти?