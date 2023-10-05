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Новости Агрессия России против Украины
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США и ЕС ищут пути передачи Украине $300 млрд российских активов, - Блинкен

блінкен

США и страны Европейского союза изучают правовые основания, позволяющие использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать – как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", - заявил госсекретарь.

Блинкен сказал, что речь идет о $300 миллиардах.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, россияне должны заплатить за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных и обсуждаемых способов сделать это.

Читайте: В парламенте Великобритании призывают разработать правовой механизм использования замороженных активов РФ

Он считает, что в этом мире США неизменно были бы вовлечены в конфликт, и это обошлось бы гораздо дороже, чем поддержка Украины.
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Топ комментарии
+12
Ніяких грошей! Тільки в якісті зброї !
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05.10.2023 07:22
+8
не давайте диктатурі мародерів з мафії імені Зєлєнскага ні цента!..
- тільки цільове, контрольоване використання під наглядом дорослих та тверезих західних юристів-аудиторів, з кайданками напоготові
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05.10.2023 07:27
+5
це багато коштів, потрібен єорсткий контроль, а то ці кошти швиденько "освоять"
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05.10.2023 07:16
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Правила форума Совет форумчан
Прийшов час Україні використати понад $300 мільярдів заморожених російських активів.
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05.10.2023 07:12 Ответить
це багато коштів, потрібен єорсткий контроль, а то ці кошти швиденько "освоять"
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05.10.2023 07:16 Ответить
Ніяких грошей! Тільки в якісті зброї !
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05.10.2023 07:22 Ответить
Дєрьмак нє адабряєт 👎
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05.10.2023 07:27 Ответить
арахамії, єрмачки, шефіри та різні "бородаті баби" на кшталт Ігаря Валєрічя....вже чешуть руки......
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05.10.2023 08:54 Ответить
Дєрьмак адабряєт.👍
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05.10.2023 07:26 Ответить
Так не надо их передавать! Наймите на них BlackWater для проведения СВО в Крыму! Украина получит Крым, ребята заработают денех, США вернут свою репутацию! Все в выигрыше!
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05.10.2023 07:26 Ответить
а сша і єс не хочуть надати Україні НОРМАЛЬНОГО військового озброєння в НОРМАЛЬНИХ кількостях замість тих 300 млрд. баксів макулатури, які практично гарантовано будуть розкрадені казнокрадами???

а якщо би сша віддали Україні ЯДЕРНУ БОМБУ, яку вони свого часу забрали в України, то Україна виграла би війну в той самий день!!! Один ядерний удар по кремлю і другий по підербургу і кацапня би МОМЕНТАЛЬНО ПРОТВЕРЕЗІЛА!!!!
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05.10.2023 07:27 Ответить
сша і єс

не хочуть надати Україні НОРМАЛЬНОГО військового озброєння в НОРМАЛЬНИХ кількостях замість тих 300 млрд. баксів макулатури, які практично гарантовано будуть розкрадені казнокрадами???

 в долі....на розпил тих 300 млрд. баксів макулатури.....
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05.10.2023 08:57 Ответить
не давайте диктатурі мародерів з мафії імені Зєлєнскага ні цента!..
- тільки цільове, контрольоване використання під наглядом дорослих та тверезих західних юристів-аудиторів, з кайданками напоготові
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05.10.2023 07:27 Ответить
але ж 73% виборців України в 2019-му вибрали..... КОРУПЦІЮ...послідовно війну....з розрухою.....а потім, не виключено, Голодомори.....
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05.10.2023 09:00 Ответить
За $300 мільярдів можна і переворот в кремлі зробити і закінчити війну.
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05.10.2023 07:44 Ответить
Не корміть свиноту! Будуть вибори, дивіться як нова влада буде діяти, тоді може і дайте, але ж не в такому обсязі!
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05.10.2023 07:50 Ответить
Какой лакомый кусочек для земошенников.
Ни в коем случае эти деньги зеленскому нельзя давать. Он ради этого и шел во власть.
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05.10.2023 07:52 Ответить
якось це виглядає як немічний захід зі швидкістю черепахи хоче наздогнати зайця
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05.10.2023 08:08 Ответить
Не волнуйтесь, граждане. Искать можно долго, даже очень долго, пока зеленский и к. не исчезнут очень далеко за горизонтом событий.
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05.10.2023 08:17 Ответить
"Грабуй награбоване" - новий сезон, купляємо попкорн і чекаємо
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05.10.2023 08:22 Ответить
Там неправильно в заголовку написано. Не Україні хочуть передати, а владі України. А простому народу і ЗСУ нічого з цього не світить.
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05.10.2023 08:58 Ответить
Великий куш.
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05.10.2023 09:31 Ответить
Сватула,тобі аби випорожнитись?Ти що не прочитало,що сказав американець?Викладка ж з знайомими буквамиЮне треба перекладати з англійської...Шукають юридичне підгрунтя?Єрмак-юрист,телепню?Хочеш посмердіти-порадь звернутися до Портнова,якому Зе дозволив "незаконно" покинути Україну....
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05.10.2023 09:54 Ответить
Дорог нет?
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05.10.2023 11:12 Ответить
 
 