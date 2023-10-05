США и ЕС ищут пути передачи Украине $300 млрд российских активов, - Блинкен
США и страны Европейского союза изучают правовые основания, позволяющие использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать – как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", - заявил госсекретарь.
Блинкен сказал, что речь идет о $300 миллиардах.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, россияне должны заплатить за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных и обсуждаемых способов сделать это.
Он считает, что в этом мире США неизменно были бы вовлечены в конфликт, и это обошлось бы гораздо дороже, чем поддержка Украины.
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а якщо би сша віддали Україні ЯДЕРНУ БОМБУ, яку вони свого часу забрали в України, то Україна виграла би війну в той самий день!!! Один ядерний удар по кремлю і другий по підербургу і кацапня би МОМЕНТАЛЬНО ПРОТВЕРЕЗІЛА!!!!
не хочуть надати Україні НОРМАЛЬНОГО військового озброєння в НОРМАЛЬНИХ кількостях замість тих 300 млрд. баксів макулатури, які практично гарантовано будуть розкрадені казнокрадами???в долі....на розпил тих 300 млрд. баксів макулатури.....
- тільки цільове, контрольоване використання під наглядом дорослих та тверезих західних юристів-аудиторів, з кайданками напоготові
Ни в коем случае эти деньги зеленскому нельзя давать. Он ради этого и шел во власть.