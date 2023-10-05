На Авдеевском и Марьинском направлениях враг безуспешно пытался вернуть утраченное положение, ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ривнополь Донецкой области, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбино Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался вернуть утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался вернуть утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкино Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ривнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области.

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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.