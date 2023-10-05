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ДТП (7454) Италия (1585) смерть (9177)

Власти Италии идентифицировали всех погибших в ДТП вблизи Венеции, в том числе 9 украинцев

дтп

Личности всех погибших при падении автобуса с 10-метровой эстакады на севере Италии установлены среди погибших девять украинцев. Всего в ДТП погиб 21 человек.

Об этом пишет итальянское издание ANSA со ссылкой на мэрию Венеции, информирует Цензор.НЕТ.

В  автобусной аварии погибли девять граждан Украины, 4 румына, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец - водитель автобуса, 40-летний житель Тревизо.

По факту ДТП прокуратура Венеции начала расследование.

Следователи изучают записи камер внешнего наблюдения, чтобы восстановить последовательность событий. Одна из основных версий – внезапное недомогание водителя.

Читайте: МИД: В ДТП в Италии погибли 4 украинцев, еще 4 - получили ранения
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Мало нам горя, ще й такого додалось😢😢😢
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05.10.2023 09:09 Ответить
 
 