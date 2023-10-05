Общие боевые потери РФ с начала войны – около 280 470 человек (+580 за сутки), 4 757 танков, 6 643 артсистемы, 9052 бронированные машины

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 280 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 280 470 (+580) человек,

танков - 4757 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед,

артиллерийских систем - 6643 (+31) ед,

РСЗО - 804 (+2) ед,

средства ПВО - 540 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),

крылатые ракеты - 1530 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед,

специальная техника – 948 (+2).

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