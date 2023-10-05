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Новости Война
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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) ликвидация (3134) уничтожение (6239)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 280 470 человек (+580 за сутки), 4 757 танков, 6 643 артсистемы, 9052 бронированные машины

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 280 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 280 470 (+580) человек,

танков - 4757 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед,

артиллерийских систем - 6643 (+31) ед,

РСЗО - 804 (+2) ед,

средства ПВО - 540 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),

крылатые ракеты - 1530 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед,

специальная техника – 948 (+2).

Читайте: Силы обороны в течение 4 октября отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 280 470 человек (+580 за сутки), 4 757 танков, 6 643 артсистемы, 9052 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+14
280 тис - нє унивайтє пацани.
ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
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05.10.2023 08:26
+14
Минув 3511 день москальсько-української війни.
91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...

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05.10.2023 09:30
+8
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05.10.2023 08:58
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Правила форума Совет форумчан
280 тис - нє унивайтє пацани.
ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
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05.10.2023 08:26 Ответить
унылого настроения
здаровья пагибшим
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05.10.2023 11:53 Ответить
цікаво,а скільки Тарнавський за добу знищив.на Таврійському напрямку
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05.10.2023 08:52 Ответить
Непогано намололи. Судячи з ББМ і ОС, десь лаптеногі гниди намагалися штурмувати на радість рідним і кабзону.
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05.10.2023 08:54 Ответить
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05.10.2023 08:58 Ответить
Цензор, виправте, не на 4, а на 5 жовтня втрати мухосранців.
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05.10.2023 09:01 Ответить
Да і в текстовій версії одну КР забули прибрати ))
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05.10.2023 09:33 Ответить
Минув 3511 день москальсько-української війни.
91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...

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05.10.2023 09:30 Ответить
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05.10.2023 12:22 Ответить
Слава ЗСУ ‼️

Смерть клятим москалям !!
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05.10.2023 09:34 Ответить
 
 