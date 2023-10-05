Общие боевые потери РФ с начала войны – около 280 470 человек (+580 за сутки), 4 757 танков, 6 643 артсистемы, 9052 бронированные машины
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 280 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 280 470 (+580) человек,
танков - 4757 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед,
артиллерийских систем - 6643 (+31) ед,
РСЗО - 804 (+2) ед,
средства ПВО - 540 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5129 (+8),
крылатые ракеты - 1530 (+1),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед,
специальная техника – 948 (+2).
Пожалуйста, подождите...
ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
здаровья пагибшим
91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
Смерть клятим москалям !!