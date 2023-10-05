Россияне действительно казнили военного после слов "Слава Украине". Также убили за полгода еще не менее пяти, - ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в своем последнем докладе зафиксировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных и подтвердило подлинность видео убийства военного после фразы "Слава Украине" и видео обезглавления военного.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.
УВКПЧ задокументировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных, причем все они произошли в отчетный период. Управление также продолжало документировать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными, удерживаемыми Российской Федерацией, а также об ужасных условиях содержания, включая принудительный труд", - говорится в отчете.
Сотрудники ООН также исследовали два видео, появившихся в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года, где российские военнослужащие пытают и казнят без суда и следствия двух украинских военнопленных.
"На первом видео российские военнослужащие застрелили украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине". На втором видео российский военный обезглавил украинского военнослужащего. У УВКПЧ есть правдивые основания полагать, что обе видеозаписи, которые, вероятно, были записаны в отчетный период, являются настоящими", - сказано в отчете. Всего из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что испытывал различные формы пыток и жестокого обращения.
Также в УВКПЧ говорят о том, что российские власти во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в РФ осудили 37 украинских военнопленных по разным уголовным обвинениям, в том числе за терроризм. "В этих случаях военнопленных, по сути, судили за действия, выдаваемые законным ведением военных действий согласно МГП", - отметили в ООН.
Отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года.
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в заручниках в адептів руZZкого міра.....
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