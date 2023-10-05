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Новости Война
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военнопленные (991) казнь (103) ООН (4053) пленные (2070)

Россияне действительно казнили военного после слов "Слава Украине". Также убили за полгода еще не менее пяти, - ООН

олександр,мацієвський

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в своем последнем докладе зафиксировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных и подтвердило подлинность видео убийства военного после фразы "Слава Украине" и видео обезглавления военного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.

УВКПЧ задокументировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных, причем все они произошли в отчетный период. Управление также продолжало документировать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными, удерживаемыми Российской Федерацией, а также об ужасных условиях содержания, включая принудительный труд", - говорится в отчете.

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Сотрудники ООН также исследовали два видео, появившихся в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года, где российские военнослужащие пытают и казнят без суда и следствия двух украинских военнопленных.

"На первом видео российские военнослужащие застрелили украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине". На втором видео российский военный обезглавил украинского военнослужащего. У УВКПЧ есть правдивые основания полагать, что обе видеозаписи, которые, вероятно, были записаны в отчетный период, являются настоящими", - сказано в отчете. Всего из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что испытывал различные формы пыток и жестокого обращения.

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Также в УВКПЧ говорят о том, что российские власти во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в РФ осудили 37 украинских военнопленных по разным уголовным обвинениям, в том числе за терроризм. "В этих случаях военнопленных, по сути, судили за действия, выдаваемые законным ведением военных действий согласно МГП", - отметили в ООН.

Отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года.
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Топ комментарии
+8
ООН ,блд, дослідило... Окуляри вдягнули? У вас ,блд, в Радбезі вбивця! Сліпоглухобезрука фірма.
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05.10.2023 09:08
+6
Та в самій Україні Червінський у полоні українського суду.
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05.10.2023 09:10
+5
в самій Україні Червінський у полоні "українського суду"...
а точніше:
в заручниках в адептів руZZкого міра.....
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05.10.2023 09:19
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Скоти, це параша. куйло накуй на шибинецю в еврососоюзі на площі.
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05.10.2023 09:03 Ответить
Ось такий висновок від організації від якої немає жодної користі.
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05.10.2023 09:05 Ответить
ООН ,блд, дослідило... Окуляри вдягнули? У вас ,блд, в Радбезі вбивця! Сліпоглухобезрука фірма.
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05.10.2023 09:08 Ответить
Але все рівно проти надання Україні конфіскованої іранської зброї.
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05.10.2023 09:10 Ответить
Это у них(ООН) в уставе, а не лично к Украине.
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05.10.2023 09:32 Ответить
Цікаво, в статуті зс рф або конституції росії є щось про право воювати під чужим прапором (як в Сирії та лугандоні)? Немає. Але русня воює. Поки одні зв'язані статутами, інші мають повну свободу дій. Хто переможе?
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05.10.2023 09:35 Ответить
Бильдербегский клуб.
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05.10.2023 11:39 Ответить
Та в самій Україні Червінський у полоні українського суду.
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05.10.2023 09:10 Ответить
в самій Україні Червінський у полоні "українського суду"...
а точніше:
в заручниках в адептів руZZкого міра.....
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05.10.2023 09:19 Ответить
Кари, клятим оркам *****, страшної кари!
Слава Захисникам України! Підтримуймо наших Героїв!
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05.10.2023 09:32 Ответить
На третий день индеец Зоркий Глаз заметил что у его тюрьмы нет одной стены.
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05.10.2023 09:41 Ответить
ООН - это вода - Аш и два О
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05.10.2023 14:31 Ответить
 
 