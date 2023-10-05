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Великобритания (4718) россия (93003) внешняя разведка (356)

В РФ провели учения по гражданской обороне на случай крупномасштабного международного вооруженного конфликта, - британская разведка

рф,учения,го

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на всей территории страны, основанные на сценарии масштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочиваются ко Дню гражданской обороны РФ, который отмечают 4 октября. По данным британской разведки, нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

"В течение поколений СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже несмотря на продолжающуюся в Украине войну, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - отмечают в Минобороны Британии.

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Це може казати про можливі наміри зхибленого на усю голову Кремля втягнути у війну блок НАТО або через напад на якусь з країн що входить у цей альянс, або через використання зброї масового знищення. З огляду на неадекватність )(уйла (він же путін) бути може усяке, але сподіваюсь що знайдуться більш розумні сили на Московії (т.з. "роССії") котрі самі зупинять цього маньяка не втягуючи усю країну у подібне!!!
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05.10.2023 09:36 Ответить
Це була щорічна піар-акція для іноземців. Бо фактично, сZарю уZкому глибоко насрать на своїх холопів. А от русофобію у світі культивувати треба. Бо ж уZкі-вони такі непередбачувані. Звучить значно краще ніж "дебіли кончені".
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05.10.2023 09:50 Ответить
ТЯГАТЬ ХЙЛУ ПОБОЛЬШЕ ЧЕМОДАНОВ !?)))
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20.12.2023 15:14 Ответить
 
 