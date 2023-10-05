В РФ провели учения по гражданской обороне на случай крупномасштабного международного вооруженного конфликта, - британская разведка

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на всей территории страны, основанные на сценарии масштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочиваются ко Дню гражданской обороны РФ, который отмечают 4 октября. По данным британской разведки, нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

"В течение поколений СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже несмотря на продолжающуюся в Украине войну, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - отмечают в Минобороны Британии.

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