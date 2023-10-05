Сейчас инициатива в руках Украины, мы вытесняем РФ с нашей земли, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что миру важно не уставать от помощи Украине.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает Цензор.НЕТ.

"Следует понимать, что украинцы делают все, чтобы это была последняя война как в Европе, так и в мире. И ради этого мы боремся – ради уважения к международному праву, правам людей, суверенитету, территориальной целостности, уважения к жизни", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что миру нельзя уставать от помощи Украине, ведь наше государство дает отпор российскому агрессору.

"Конечно, все хотят очень быстрых событий на поле боя, но бывает по-разному. Полномасштабная война длится второй год подряд. Устают все: сама земля устает, люди устают - это понятно. У нас мотивация на высоком уровне. Мы собираемся победить врага. Сейчас инициатива у нас в руках. Пусть медленно, но ежедневно мы шаг за шагом вытесняем РФ из нашей земли", – добавил глава государства.

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