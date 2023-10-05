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Новости Война
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Зеленский (19029)

Сейчас инициатива в руках Украины, мы вытесняем РФ с нашей земли, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что миру важно не уставать от помощи Украине.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает Цензор.НЕТ.

"Следует понимать, что украинцы делают все, чтобы это была последняя война как в Европе, так и в мире. И ради этого мы боремся – ради уважения к международному праву, правам людей, суверенитету, территориальной целостности, уважения к жизни", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что миру нельзя уставать от помощи Украине, ведь наше государство дает отпор российскому агрессору.

"Конечно, все хотят очень быстрых событий на поле боя, но бывает по-разному. Полномасштабная война длится второй год подряд. Устают все: сама земля устает, люди устают - это понятно. У нас мотивация на высоком уровне. Мы собираемся победить врага. Сейчас инициатива у нас в руках. Пусть медленно, но ежедневно мы шаг за шагом вытесняем РФ из нашей земли", – добавил глава государства.

Читайте: Россияне действительно казнили военного после слов "Слава Украине". Также убили за полгода еще не менее пяти, - ООН
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Топ комментарии
+7
Яке це уже інтерв'ю про його "доблесть " Пан Порошенко згуртовує народи для допомоги ЗСУ і народу України, а цей займається своїм любимим жанром
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05.10.2023 09:24
+6
Оця-от неголенв чупакабра - ледь не найбільший демотивант.
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05.10.2023 09:33
+4
То есть Ермак - просто "турист", путешествует?
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05.10.2023 09:44
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Яке це уже інтерв'ю про його "доблесть " Пан Порошенко згуртовує народи для допомоги ЗСУ і народу України, а цей займається своїм любимим жанром
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05.10.2023 09:24 Ответить
Якби воно менше зЕзділо, а більше працювало - було б краще для України. Принаймні, хоча б не заважало тим, хто працює.
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05.10.2023 10:58 Ответить
На запитання журналістів до Байдена після зустрічі із Зеленським "чи вирішене питання з поставкою в Україну далекобійних ракет ATACMS?" президент США відповів, що "Все, про що просив Зеленський, ми опрацювали.".
Тобто, "опрацювання питання" ще не означає його вирішення в позитивному плані.
Нажаль.
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05.10.2023 09:31 Ответить
Оця-от неголенв чупакабра - ледь не найбільший демотивант.
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05.10.2023 09:33 Ответить
То есть Ермак - просто "турист", путешествует?
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05.10.2023 09:44 Ответить
дуже мало про себе любимого.
треба, не ми, а "я" особисто витісняю, оту іншу сторону.
як витісню, та дуже хочу пасматрєть в глаза, знову.
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05.10.2023 09:52 Ответить
Ініциатива наказуєма, клоуняра
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05.10.2023 09:52 Ответить
Якщо мене не зраджує пам'ять, то у Петра 1 був наказ чи циркуляр, який забороняв виступ у сенаті з папірця, " чтобьі дурь каждого воочию бьіла видна". Дуже своєчасним є цей наказ, дуже.
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05.10.2023 09:58 Ответить
не ми, *****, а ЗСУ!!!
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05.10.2023 10:02 Ответить
Коли ж воно нарешті стулить свою смердючу пельку! Скільки можна так відверто і нахабно брехати?! Розумію, що кацапські гроші не пахнуть, але ж з цим щоденним пі@дєжом ну вже конкретний перебор!
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05.10.2023 10:04 Ответить
Звиздун обдовбаний..У нього після чергової "дорожки",виникає відчуття,що враг бєжіт,бєжіт,бєжіт...
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05.10.2023 11:00 Ответить
Читая заголовки новостей, ощущение что " либо лыжи ни едут, либо я ***нутый" Даже самая здоровая психика не может "переварить" каждодневный бред!
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05.10.2023 11:20 Ответить
склоняя голову перед погибшими и ранеными - за год продвижения на фронте нет в ту или иную сторону
причина - отсутствие политической воли у исполнительной власти Украины и США реализовать Ленд-Лиз и поставить нам на фронт необходимое количество вооружений, военной техники и материалов
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05.10.2023 11:36 Ответить
Ленд-ліз вже всьо, закон закінчився.
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05.10.2023 12:56 Ответить
Херсон кожного дня з гармат обстрілюють. Стоять на Лівоберіжжі та стріляють по тій бік Дніпра коли бажання є !
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05.10.2023 11:57 Ответить
 
 