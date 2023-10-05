Бывшие участники войны в Украине убили в РФ по меньшей мере 27 человек, - росСМИ

Россияне, воевавшие против украинцев в составе армии или военизированных структур, по возвращении домой совершили по меньшей мере 20 преступлений, в которых погибли 27 человек. Больше обвинений - против бывших "вагнеровцев".

Такие подсчеты обнародовало российское издание "Агентство", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали сообщения об убийствах в СМИ и правоохранительных органов.

Бывших "вагнеровцев" обвинили в 12 преступлениях. Их жертвами стали не менее 19 человек. По меньшей мере, по одному делу суд уже вынес обвинительный приговор.

Читайте: Сын Пригожина может возглавить ЧВК "Вагнер", - ISW

"Агентство" перечисляет преступления террористов ЧВК "Вагнер". Только за первые три дня октября бывшие наемники совершили два убийства: 3 октября эксвагнеровец Денис Степанов в Красноярском крае, вероятно, поджег дом с двумя женщинами, а 1 октября в Липецке бывший боец, по версии следствия, убил 4-летнюю дочь своей жены. .

В конце сентября в Нижегородской области бывший "вагнеровец" Олег, вероятно, облил бензином и заживо сжег сестру. В середине того же месяца россиянин Сергей К., по версии следствия, забил камнем сослуживца из-за невозвращенного долга.

Также читайте: Россия подписала контракт с Ираном по ремонту и техобслуживанию своих гражданских самолетов

В сентябре подозреваемым в убийстве стал вернувшийся с войны житель Читы Цирен-Доржи Циренжапов, куда попал из колонии.

Также известны случаи, когда эксвоенный "ЧВК Вагнер" Роман М., вероятно, убил собутыльника в Кемеровской области, а контрактник Сергей убил сожительницу в Бурятии.

В сентябре также произошло самое массовое убийство, с "вагнеровцем" Игорем Софоновым, который вместе со своим знакомым, убил сразу шесть человек, а затем подожгли два дома, чтобы скрыть следы.

Читайте также: Сотни "вагнеровцев" возвращаются в Бахмут, - британская разведка

В июле в убийстве обвинили одного добровольца, в мае таких убийств было 3, в апреле – 5, в марте – 2.

Издание отчитывается именно за этот период – с марта 2023 года.