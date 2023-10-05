Бывшие участники войны в Украине убили в РФ по меньшей мере 27 человек, - росСМИ
Россияне, воевавшие против украинцев в составе армии или военизированных структур, по возвращении домой совершили по меньшей мере 20 преступлений, в которых погибли 27 человек. Больше обвинений - против бывших "вагнеровцев".
Такие подсчеты обнародовало российское издание "Агентство", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали сообщения об убийствах в СМИ и правоохранительных органов.
Бывших "вагнеровцев" обвинили в 12 преступлениях. Их жертвами стали не менее 19 человек. По меньшей мере, по одному делу суд уже вынес обвинительный приговор.
"Агентство" перечисляет преступления террористов ЧВК "Вагнер". Только за первые три дня октября бывшие наемники совершили два убийства: 3 октября эксвагнеровец Денис Степанов в Красноярском крае, вероятно, поджег дом с двумя женщинами, а 1 октября в Липецке бывший боец, по версии следствия, убил 4-летнюю дочь своей жены. .
В конце сентября в Нижегородской области бывший "вагнеровец" Олег, вероятно, облил бензином и заживо сжег сестру. В середине того же месяца россиянин Сергей К., по версии следствия, забил камнем сослуживца из-за невозвращенного долга.
В сентябре подозреваемым в убийстве стал вернувшийся с войны житель Читы Цирен-Доржи Циренжапов, куда попал из колонии.
Также известны случаи, когда эксвоенный "ЧВК Вагнер" Роман М., вероятно, убил собутыльника в Кемеровской области, а контрактник Сергей убил сожительницу в Бурятии.
В сентябре также произошло самое массовое убийство, с "вагнеровцем" Игорем Софоновым, который вместе со своим знакомым, убил сразу шесть человек, а затем подожгли два дома, чтобы скрыть следы.
В июле в убийстве обвинили одного добровольца, в мае таких убийств было 3, в апреле – 5, в марте – 2.
Издание отчитывается именно за этот период – с марта 2023 года.
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нехай знають , що таке війна 😠
треба 27 в годину. а краще, в хвилину.
я дуже розчєловєчєний.
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
ну просто настільки по расєйські, що навіть не зрозуміти що з цього ім'я расєяніна, а що прізвище.