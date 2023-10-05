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Новости Война
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россия (93003) убийство (6358) ЧВК Вагнер (1326)

Бывшие участники войны в Украине убили в РФ по меньшей мере 27 человек, - росСМИ

вагнер

Россияне, воевавшие против украинцев в составе армии или военизированных структур, по возвращении домой совершили по меньшей мере 20 преступлений, в которых погибли 27 человек. Больше обвинений - против бывших "вагнеровцев".

Такие подсчеты обнародовало российское издание "Агентство", сообщает Цензор.НЕТ. Они проанализировали сообщения об убийствах в СМИ и правоохранительных органов.

Бывших "вагнеровцев" обвинили в 12 преступлениях. Их жертвами стали не менее 19 человек. По меньшей мере, по одному делу суд уже вынес обвинительный приговор.

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"Агентство" перечисляет преступления террористов ЧВК "Вагнер". Только за первые три дня октября бывшие наемники совершили два убийства: 3 октября эксвагнеровец Денис Степанов в Красноярском крае, вероятно, поджег дом с двумя женщинами, а 1 октября в Липецке бывший боец, по версии следствия, убил 4-летнюю дочь своей жены. .

В конце сентября в Нижегородской области бывший "вагнеровец" Олег, вероятно, облил бензином и заживо сжег сестру. В середине того же месяца россиянин Сергей К., по версии следствия, забил камнем сослуживца из-за невозвращенного долга.

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В сентябре подозреваемым в убийстве стал вернувшийся с войны житель Читы Цирен-Доржи Циренжапов, куда попал из колонии.

Также известны случаи, когда эксвоенный "ЧВК Вагнер" Роман М., вероятно, убил собутыльника в Кемеровской области, а контрактник Сергей убил сожительницу в Бурятии.

В сентябре также произошло самое массовое убийство, с "вагнеровцем" Игорем Софоновым, который вместе со своим знакомым, убил сразу шесть человек, а затем подожгли два дома, чтобы скрыть следы.

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В июле в убийстве обвинили одного добровольца, в мае таких убийств было 3, в апреле – 5, в марте – 2.

Издание отчитывается именно за этот период – с марта 2023 года.
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Топ комментарии
+5
Малувато буде! Зпиваються, а це ЗАВАЖАЄ їм себе і далі РЕАЛІЗОВУВАТИ! Робота простоює!
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05.10.2023 09:30
+4
Я вважаю,це лайк👍
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05.10.2023 09:21
+4
"З почином"! Кацапи масовим вербуванням злочинців хотіли вирішить проблему мобілізації в армії та "прорідить" ряди "злочинного елементу в Росії Обидві проблеми частково вирішили Однак забули що з війни повертаються "виживші" Стався своєрідний "природний відбір" Вижили найбільш витривалі Крім того - повернулися люди які отримали нове "ремесло" - убивство собі подібних Та ще й розуміючих що насильством вони можуть отримать для себе матеріальні блага набагато легше та швидше ніж працею Через це вже проходили після ІІ Світової та "афганської" воєн Тобто отримали "соціальний прошарок професійних убивць та грабіжників" Їх доповнять мобілізовані що повернуться додому (включаючи й дезертирів)
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05.10.2023 09:32
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Я вважаю,це лайк👍
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05.10.2023 09:21 Ответить
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05.10.2023 11:23 Ответить
Є магічні фрази "оні діскрєдєтіровалі сво!" та "я укроп под Артьомовском рєзал!"


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05.10.2023 09:26 Ответить
Не зупиняйтесь , кацапи , а робіть добру справу у себе на кацапії ,
нехай знають , що таке війна 😠
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05.10.2023 09:29 Ответить
Малувато буде! Зпиваються, а це ЗАВАЖАЄ їм себе і далі РЕАЛІЗОВУВАТИ! Робота простоює!
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05.10.2023 09:30 Ответить
"З почином"! Кацапи масовим вербуванням злочинців хотіли вирішить проблему мобілізації в армії та "прорідить" ряди "злочинного елементу в Росії Обидві проблеми частково вирішили Однак забули що з війни повертаються "виживші" Стався своєрідний "природний відбір" Вижили найбільш витривалі Крім того - повернулися люди які отримали нове "ремесло" - убивство собі подібних Та ще й розуміючих що насильством вони можуть отримать для себе матеріальні блага набагато легше та швидше ніж працею Через це вже проходили після ІІ Світової та "афганської" воєн Тобто отримали "соціальний прошарок професійних убивць та грабіжників" Їх доповнять мобілізовані що повернуться додому (включаючи й дезертирів)
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05.10.2023 09:32 Ответить
Почему эту новость так написали, будто убивать русских - это что-то плохое ?
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05.10.2023 09:39 Ответить
Чим більше кацапи своїх замочать тим краще
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05.10.2023 09:43 Ответить
мало, дуже мало.
треба 27 в годину. а краще, в хвилину.
я дуже розчєловєчєний.
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05.10.2023 09:43 Ответить
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05.10.2023 09:45 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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05.10.2023 09:57 Ответить
По><уй.Погано,що мало!
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05.10.2023 09:57 Ответить
Чого так мало? Потрібно ставити на промислові рейки.
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05.10.2023 10:03 Ответить
..кацаподебилы, а ведь в толстопузых пригородах Подмосковья и Залатога Кальца Московии непуганая добыча гораздо жирнее и слабее чем на околицах недоимперии, закалённых дикой природой Оркостана
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05.10.2023 10:04 Ответить
особливо мені сподобалось чиста расєйскоє імя карєнного расєяніна: Цирен-Доржі Циренжапов.
ну просто настільки по расєйські, що навіть не зрозуміти що з цього ім'я расєяніна, а що прізвище.
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05.10.2023 11:37 Ответить
Нехай продовжують !
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05.10.2023 11:48 Ответить
Если бы каждый убил по 27 кацапов....
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05.10.2023 14:24 Ответить
 
 