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Иран (1735) ремонт (1177) россия (93003) самолет (3551)

Россия подписала контракт с Ираном по ремонту и техобслуживанию своих гражданских самолетов

літак,путіна,іл-96-300пу

Российские гражданские самолеты будут проходить ремонт и техническое обслуживание в Иране, несмотря на то, что Тегеран значительно задерживает завершение работ.

Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, информирует IRNA, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонт в исламской республике", – отметил он.

По его словам, Иран – один из крупнейших поставщиков авиадвигателей и специалистов по техобслуживанию и ремонту агрегатов самолетов.

6 августа на переговорах в Исламской республике РФ и Иран договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов.

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Топ комментарии
+10
А где Иран берет запчасти и какие именно запчасти он устанавливает? Детали с разборки или контрафакт? Ну бог в помощь как говорится. Кукурузные поля под крылом самолета есть не всегда.
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05.10.2023 09:33
+6
Запчастини китайські, звичайно.
Мені більше цікаво, чому їх не встановлюють безпосередньо на росії?
Рушникоголові - кращі технічні спеціалісти, ніж русня? Мабуть, просто не бухають, в тому і справа.
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05.10.2023 09:40
+6
А чому не у Зімбабве? Провідна ж країна технологічного імпортозамєщєнія.

Там легко з баобабу випиляють будь-яку деталь для аеробуса чи боінга.
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05.10.2023 09:48
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А где Иран берет запчасти и какие именно запчасти он устанавливает? Детали с разборки или контрафакт? Ну бог в помощь как говорится. Кукурузные поля под крылом самолета есть не всегда.
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05.10.2023 09:33 Ответить
Запчастини китайські, звичайно.
Мені більше цікаво, чому їх не встановлюють безпосередньо на росії?
Рушникоголові - кращі технічні спеціалісти, ніж русня? Мабуть, просто не бухають, в тому і справа.
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05.10.2023 09:40 Ответить
Пардон за москальску мову, це цитата:

"Причиной аварии российской ракеты-носителя Протон-М, произошедшей 2 июля, стала нештатная работа трех из шести датчиков угловых скоростей.

Такой вывод аварийной комиссии обнародовала пресс-служба Роскосмоса.

Комиссия также установила, что ставшие причиной аварии датчики угловой скорости были поставлены при сборке на место вверх ногами с применением силового воздействия."
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05.10.2023 10:34 Ответить
Мабуть, іранці такого не роблять, адже їм сказали, що Аллах дивиться на їх роботу згори.
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05.10.2023 10:37 Ответить
Логичное следствие советского способа организации производства. У нас такого тоже полно.
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05.10.2023 13:03 Ответить
А щє рушникоголові чудово бухають вночі і якщо знаходяться під дахом. Подейкують, алах вночі і через дахи погано бачить.
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05.10.2023 10:37 Ответить
І таке є.
От русня свого бога не боїться. Він же добрий, потім всіх простить.
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05.10.2023 10:38 Ответить
Русня взагалі боїться по команді. Як у песелів є команда "ФАС", у русні є команда на кшталт "СТРАХ!" - і палку кидаєш у напрямку, звідки має бути страшно.
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05.10.2023 10:46 Ответить
Щоб вилікувати рукожопіє, русню треба постійно і сильно лякати.
***** - не сралін, тому виходить так собі, доводиться йди на уклін до іранців.
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05.10.2023 10:50 Ответить
Китайський контрафакт.
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05.10.2023 09:58 Ответить
Монголия ближе.
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05.10.2023 09:33 Ответить
"Інтєллєктуальний цєнтр с многовєковимі научно-тєхнічєскімі традіціямі, піонєри космоса" - ремонтують літаки в підсанкційній країні теократів.
Ето какой-то позор.
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05.10.2023 09:37 Ответить
Хлопаем в ладоши.

Падати, це не ДТП.
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05.10.2023 09:42 Ответить
Ще не ясно, хто гірше - бухий Іван чи бородатий банабака-козой0б...
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05.10.2023 09:46 Ответить
Хм країна під санкціями і один з найбільших постачальників авіадвигунів. То такі санкції до одного місця!
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05.10.2023 09:46 Ответить
А чому не у Зімбабве? Провідна ж країна технологічного імпортозамєщєнія.

Там легко з баобабу випиляють будь-яку деталь для аеробуса чи боінга.
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05.10.2023 09:48 Ответить
Бо з Зімбабве рашка співпрацює у царині нанотехнології та у космічних дослідженнях.
І пабєда луни25-чудова ілюстрація наслідків цієї співпраці
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05.10.2023 10:04 Ответить
Ні, у космічній галузі вони з Угандою співпрацюють. Росія навіть визнала https://tass.ru/politika/17780151 перевагу космічної зброї Уганди .
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05.10.2023 10:19 Ответить
Удивительно, как параша опустилась во всех направлениях. Мифы вяличия, которые создавались веками, были развеяны всего за пятерку лет))))
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05.10.2023 09:59 Ответить
Теперя все московские боинги будут летать на контрафактных китайских запчастях и на честном слове - Аллахом клянусь, полетит.
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05.10.2023 10:00 Ответить
Ета лі нє вєлічіє свєрхдєрдави?
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05.10.2023 10:01 Ответить
Тільки не "цивільних літаків", а крадених.
Тож іранці можуть завищувати вартість робіт, провалювати терміни виконання, а Аерофлот буде платити. Бо ж альтернативи немає.
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05.10.2023 10:01 Ответить
Боинги и Басы Иран , шо то я плохо не понял ?
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05.10.2023 10:17 Ответить
на китайських Абібасах будуть літати🤣
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05.10.2023 10:31 Ответить
А якже це - така супер пупер сверхкосмічна наддержава та не може якісь дриндальоти підшаманити ?!
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05.10.2023 10:53 Ответить
і нікого не бентежить, що іран, який під санкціями майже півстоліття, здатен проводити капітальний ремонт літаків, вироблених в так званому цивілізованому світі.
як на мене, це дуже гарний показник ефективності, точніше "ефективності", санкцій всіх цих так званих цивілізованих країн.
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05.10.2023 11:32 Ответить
Чалма дозволяє зібрати двигун, не засипавши його перхоттю.
Іран - технологічний лідер русскава міра.
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05.10.2023 13:42 Ответить
". Самолеты из РФ будут проходить техническое обслуживание и ремонтироваться на территории Ирана" - это вам не российские самолёты!
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05.10.2023 14:17 Ответить
Самолет плешивого называется Ил-96-300 Дриста
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05.10.2023 14:27 Ответить
 
 