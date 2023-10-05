Россия подписала контракт с Ираном по ремонту и техобслуживанию своих гражданских самолетов

Российские гражданские самолеты будут проходить ремонт и техническое обслуживание в Иране, несмотря на то, что Тегеран значительно задерживает завершение работ.

Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, информирует IRNA, передает Цензор.НЕТ.

"Россия подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонт в исламской республике", – отметил он.

По его словам, Иран – один из крупнейших поставщиков авиадвигателей и специалистов по техобслуживанию и ремонту агрегатов самолетов.

6 августа на переговорах в Исламской республике РФ и Иран договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов.

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