Россия подписала контракт с Ираном по ремонту и техобслуживанию своих гражданских самолетов
Российские гражданские самолеты будут проходить ремонт и техническое обслуживание в Иране, несмотря на то, что Тегеран значительно задерживает завершение работ.
Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, информирует IRNA, передает Цензор.НЕТ.
"Россия подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонт в исламской республике", – отметил он.
По его словам, Иран – один из крупнейших поставщиков авиадвигателей и специалистов по техобслуживанию и ремонту агрегатов самолетов.
6 августа на переговорах в Исламской республике РФ и Иран договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов.
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Мені більше цікаво, чому їх не встановлюють безпосередньо на росії?
Рушникоголові - кращі технічні спеціалісти, ніж русня? Мабуть, просто не бухають, в тому і справа.
"Причиной аварии российской ракеты-носителя Протон-М, произошедшей 2 июля, стала нештатная работа трех из шести датчиков угловых скоростей.
Такой вывод аварийной комиссии обнародовала пресс-служба Роскосмоса.
Комиссия также установила, что ставшие причиной аварии датчики угловой скорости были поставлены при сборке на место вверх ногами с применением силового воздействия."
От русня свого бога не боїться. Він же добрий, потім всіх простить.
***** - не сралін, тому виходить так собі, доводиться йди на уклін до іранців.
Ето какой-то позор.
Падати, це не ДТП.
Там легко з баобабу випиляють будь-яку деталь для аеробуса чи боінга.
І пабєда луни25-чудова ілюстрація наслідків цієї співпраці
Тож іранці можуть завищувати вартість робіт, провалювати терміни виконання, а Аерофлот буде платити. Бо ж альтернативи немає.
як на мене, це дуже гарний показник ефективності, точніше "ефективності", санкцій всіх цих так званих цивілізованих країн.
Іран - технологічний лідер русскава міра.
300Дриста