Выведение россиянами кораблей Черноморского флота в РФ не обезопасит Украину от ракетных ударов, - ОК "Південь"

То, что россияне перебросили в Новороссийск часть своих кораблей Черноморского флота, не обезопасит Украину от ракетных угроз, поскольку удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2 500 км.

Об этом в эфире телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия действительно перемещает флот в основном в базу в Новороссийске Краснодарского края, однако удары с этих ракетоносителей могут достигать 2,5 тысяч км в отношении наземных целям.

"Поэтому достанут они и оттуда. Были случаи, когда с подлодки стартовала ракета непосредственно из бухты Новороссийска и долетала до территории Украины", - пояснила Гуменюк.

Также она отметила, что захватчики начали снова прятать свои ракетоносители в Азовском море, чтобы замерить, насколько оно может быть "зоной безопасности".

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