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Новости Война
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Черноморский флот РФ (1554) Гуменюк (577)

Выведение россиянами кораблей Черноморского флота в РФ не обезопасит Украину от ракетных ударов, - ОК "Південь"

флот,рф

То, что россияне перебросили в Новороссийск часть своих кораблей Черноморского флота, не обезопасит Украину от ракетных угроз, поскольку удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2 500 км.

Об этом в эфире телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия действительно перемещает флот в основном в базу в Новороссийске Краснодарского края, однако удары с этих ракетоносителей могут достигать 2,5 тысяч км в отношении наземных целям.

"Поэтому достанут они и оттуда. Были случаи, когда с подлодки стартовала ракета непосредственно из бухты Новороссийска и долетала до территории Украины", - пояснила Гуменюк.

Также она отметила, что захватчики начали снова прятать свои ракетоносители в Азовском море, чтобы замерить, насколько оно может быть "зоной безопасности".

Смотрите также: РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника. ФОТО
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Топ комментарии
+4
Згідно із Паризьким мирним договором 1919 року уся Кубань, зокрема Новоросійськ, є законна територія України. Тому треба бити туди усіма наявними засобами - БПЛА, ракети. Адже це звільнення окупованої рашистами території. Пан Ентоні Блінкен прямо сказав - Україна сама визначає куди та чим битиме, щоби знищити окупантів.
Слава Україні!
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05.10.2023 10:00
+3
Що довше летить, то легше збити.
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05.10.2023 10:12
+3
може зараз пафосно скажу але скажу - Бог з Україною,
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
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05.10.2023 10:32
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Гуменюк вся в море.
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05.10.2023 09:55 Ответить
Питання накуя якись прес ценр цілий?
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05.10.2023 09:56 Ответить
Пресидент чітко сказав. Все на Перемогу.
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05.10.2023 09:57 Ответить
Дякую капітан очевидність.
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05.10.2023 09:57 Ответить
Згідно із Паризьким мирним договором 1919 року уся Кубань, зокрема Новоросійськ, є законна територія України. Тому треба бити туди усіма наявними засобами - БПЛА, ракети. Адже це звільнення окупованої рашистами території. Пан Ентоні Блінкен прямо сказав - Україна сама визначає куди та чим битиме, щоби знищити окупантів.
Слава Україні!
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05.10.2023 10:00 Ответить
Ніхто зараз не орієнтується на той договір на якому УНР послали. Територія України це та що була встановлена 1990 роком. Все. Ніяких Кубаней і Новосросійсків.
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05.10.2023 10:18 Ответить
Можуть не орієнтуватися, але це історичний та обгрунтований документ. На початку 90-х Захід теж не збирався визнавати Україну, у т.ч. США, та вважав її частиною кацапії. Усе змінилося. Справделтва історія відновилася. Так буде і надалі. Жодних мрій, це реалії.
А от Державний кордон із кацапами визначений наведеним нижче договором, який кацапи порушили (найостанніший та актуальний документ, до цього чіткого розуміння кордону із рфією не було, був бардак)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_157#Text
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05.10.2023 10:30 Ответить
Вони б могли його і на Каспій вивести !
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05.10.2023 10:04 Ответить
Наразі для усіх кацапських корит безпечний варіант лише один - Антарктида. Туди ж усіх кацапських шавок, зрадників та прислугу
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05.10.2023 10:14 Ответить
Скільки там тих корит?? До літа все знищимо..
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05.10.2023 10:08 Ответить
Що довше летить, то легше збити.
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05.10.2023 10:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GsQUnE0-kos https://www.youtube.com/watch?v=GsQUnE0-kos

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05.10.2023 10:15 Ответить
Як варіант
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05.10.2023 10:16 Ответить
на жаль таки да - не убезпечить....
але "Марічка" може виправити сітуацію
і не треба зелений розголос і зелений півень в чорному - треба просто робити те важке діло яке називається війна і не з четвертої повісткі,
а зразу...
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05.10.2023 10:17 Ответить
Питання в тому скільки тих марічок в нас є і чи хоть одна готова до бойового застосування.
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05.10.2023 10:20 Ответить
То дійсно питання, але після звільнення Криму відстань до будь якого порту Московії (т.з. "роССії") на Чорному морі буде настільки мала що навіть РСЗО зможуть вражати цілі у них не кажучи вже про ракети на кшталт "Нептуну"!
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05.10.2023 10:34 Ответить
Це його треба спочатку звільнити.
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05.10.2023 12:24 Ответить
У Новоросійську є ще одна приємна новина - зима скоро. А клімат у Новоросійську відрізняється від Кримського, зокрема Севаса. Зимою на Кубані сильні морозні вітри, бухти відкриті, продуває, обмерзає на морі та на березі усе страшенно. За часів сере-сере та у подальшому рефе мали місце випадки, коли палуба та надстройки кораблів обмерзали так, що кораблі під вагою льоду просто переверталися в одну мить та тонули, у тому числі воєнні. Гарної зимів`ї підарам кацапським у Новоросійську
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05.10.2023 10:23 Ответить
А якщо згадати ще про часту "Бору" у цей час, коли вітер сягає до 30 м/с, то взагалі Новоросійськ є найгіршим з портів Рашки на Чорному морі!
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05.10.2023 10:31 Ответить
може зараз пафосно скажу але скажу - Бог з Україною,
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
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05.10.2023 10:32 Ответить
Дуже мудро сказано 👍
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05.10.2023 10:32 Ответить
На 100% не убереже, але точно знизить ефективність ворожих ударів як і збільшить захищеність від них для західних областей через які йде і постачання озброєння від партнерів, і експорт української продукції і дозволить розвивати там підприємства з ремонту та виготовлення військової техніки та ***********. Тож позитив від цього для України є і чималий!!!
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05.10.2023 10:29 Ответить
маркарова не гарний посол України в штатах.
клуша яка несе по яйцю на пів року не дуже кому і потрібна...
і гарний хозяін в такому випаддку бере топор..
поверніть Чалого!
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05.10.2023 10:47 Ответить
 
 