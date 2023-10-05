Выведение россиянами кораблей Черноморского флота в РФ не обезопасит Украину от ракетных ударов, - ОК "Південь"
То, что россияне перебросили в Новороссийск часть своих кораблей Черноморского флота, не обезопасит Украину от ракетных угроз, поскольку удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2 500 км.
Об этом в эфире телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Россия действительно перемещает флот в основном в базу в Новороссийске Краснодарского края, однако удары с этих ракетоносителей могут достигать 2,5 тысяч км в отношении наземных целям.
"Поэтому достанут они и оттуда. Были случаи, когда с подлодки стартовала ракета непосредственно из бухты Новороссийска и долетала до территории Украины", - пояснила Гуменюк.
Также она отметила, что захватчики начали снова прятать свои ракетоносители в Азовском море, чтобы замерить, насколько оно может быть "зоной безопасности".
Пожалуйста, подождите...
Слава Україні!
А от Державний кордон із кацапами визначений наведеним нижче договором, який кацапи порушили (найостанніший та актуальний документ, до цього чіткого розуміння кордону із рфією не було, був бардак)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_157#Text
але "Марічка" може виправити сітуацію
і не треба зелений розголос і зелений півень в чорному - треба просто робити те важке діло яке називається війна і не з четвертої повісткі,
а зразу...
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
клуша яка несе по яйцю на пів року не дуже кому і потрібна...
і гарний хозяін в такому випаддку бере топор..
поверніть Чалого!