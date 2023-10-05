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СБУ (19465) Херсонщина (4386) коллаборационизм (833)

Поддержала рашистов во время оккупации и следовала указаниям предателя Сальдо: СБУ разоблачила жительницу Херсонщины

сбу

В Херсонской области задержана местная жительница, во время оккупации работавшая на захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница Белозерского района после оккупации поддержала рашистов и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

"Учитывая ее прокремлевские взгляды и наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице около Херсона, которую рашисты использовали как военный госпиталь. На этой "должности" вражеская приспешница следовала указаниям местного гауляйтера Сальдо относительно распространения оккупационного режима в регионе.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили", - говорится в сообщении.

Женщину поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: В Киевской области СБУ разоблачила чиновницу, работавшую на Россию во время оккупации Херсона. ФОТОрепортаж
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Нах на раССєю..
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05.10.2023 10:09 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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05.10.2023 10:10 Ответить
парадокс....не один зрадник не хоче тікати кудись до сибіру чи магадану....чи до вологди...сидять падлюки на українській землі.
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05.10.2023 10:13 Ответить
Як колись ще до війни прочитав слова бурятського іхтамнєта про схід України - На Донбассе идет война, но почему тогда жизнь хуже в мирной Бурятии?
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05.10.2023 11:22 Ответить
 
 