Поддержала рашистов во время оккупации и следовала указаниям предателя Сальдо: СБУ разоблачила жительницу Херсонщины

В Херсонской области задержана местная жительница, во время оккупации работавшая на захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница Белозерского района после оккупации поддержала рашистов и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

"Учитывая ее прокремлевские взгляды и наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице около Херсона, которую рашисты использовали как военный госпиталь. На этой "должности" вражеская приспешница следовала указаниям местного гауляйтера Сальдо относительно распространения оккупационного режима в регионе.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили", - говорится в сообщении.

Женщину поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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