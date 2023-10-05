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членство в ЕС (929) Евросоюз (16684) Юнкер (179)

В Украине коррумпированы все слои общества, она еще не готова ко вступлению в ЕС, - экс-глава Еврокомиссии Юнкер

юнкер

Украина пока не отвечает критериям членства в Евросоюзе.

Такое мнение в интервью изданию Augsburger Allgemeine высказал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые по самую шею в страданиях. Я очень взбешен некоторыми голосами в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины", – заявил Юнкер.

Он сказал, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, коррумпированная на всех уровнях общества".

"Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы. У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, в отношении верховенства права. Это не должно повториться", - заметил Юнкер.

Вместе с тем, он считает, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

Также читайте: ЕС готовится начать переговоры о вступлении Украины в декабре, - Politico

"Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то в Украине или на Западных Балканах, они, безусловно, должны иметь возможность участвовать в отдельных этапах европейской интеграции. Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумной формы почти расширения", – сказал Юнкер.

Следует отметить, что о немедленном присоединении Украины к ЕС речь не идет.
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Топ комментарии
+55
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05.10.2023 10:14
+45
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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05.10.2023 10:17
+28
Ця мокальська підстілка , ще буде розповідати кому, коли і як вступати до ЄС

https://telegraf.com.ua/mir/europa/4091701-******-prizyivaet-prekratit-travlyu-rossii.html

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05.10.2023 10:26
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Страница 3 из 3
Главное научиться каждому гражданину Украины не обманывать самого себя. А сегодняшнее государство,т.е. власть, и близко не обладает критериям европейского общества. Для этого надо поменять всю систему государства с верха до низу. Смена государства в руках народа.
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05.10.2023 15:24 Ответить
Штурм Шапитолия?
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05.10.2023 16:32 Ответить
Хотелось избежать, но наверное без этого не обойтись.
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05.10.2023 17:43 Ответить
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05.10.2023 15:42 Ответить
Діду то правий, але його правота як то говориться не гріє ніхрєна....
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05.10.2023 15:44 Ответить
я считаю, треба Дмитрука з Кульчицьким віправити ********** цього мудака, який не вірить у нашу демократичність і відсутність корупції.
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05.10.2023 16:04 Ответить
На жаль правду говорить Юнкер-нам до Євросоюзу як до місяця…. задки.Що у нас по європейськи -корупція,мусорське свавілля,соціальне забезпечення чи може медицина з правосуддям.Скажіть ЩО???
Так що немає чого ображатися а починати питати у так зааної влади- чому так???
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05.10.2023 16:47 Ответить
Починати треба з себе... влада така як суспiльство... це віддзеркалення...
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05.10.2023 17:59 Ответить
Рівно навпаки.Влада подає приклад суспільсту.
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05.10.2023 18:59 Ответить
Этот вечно бухой коррупционер который превратил Люксембург в мировую прачечную по отмыванию денег и продолжил то же на своём последнем месте в ЕС... большой спец по коррупции...
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05.10.2023 17:05 Ответить
В 2013 году в Люксембурге разгорелся скандал, в центре которого оказался действующий премьер-министр Жан-Клод Юнкер. Специальная комиссия зафиксировала превышение полномочий Национальной службы разведки и безопасности Люксембурга. Организации вменялось незаконное получение денежных средств, а также прослушка кабинета министров. Основным обвиняемым по делу следствия проходил Жан-Клод Юнкер, который в экстренном порядке, не дожидаясь результатов следствия, ушел в отставку.В мае 2017 года на саммите в Женеве разразился крупный скандал. Жан-Клод Юнкер появился пьяным на встрече лидеров государств ЕС. Присутствующим была неясна причина неадекватного поведения председателя, когда он при всех дал пощечину собеседнику, а потом внезапно начинал целовать присутствующих. Провокационные фото и видео вмиг стали сенсацией на просторах интернета. Выяснилось, что уже минимум год у Жан-Клода Юнкера имеются https://24smi.org/news/41775-smi-u-glavy-evrokomissii-*******-sereznye-newsya.html проблемы с алкоголем .
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05.10.2023 17:41 Ответить
Все слои общества коррумпированы это плохо, вот если просто верхушка к примеру берет бабло у Путлера ,как в ЕС, то это ещё терпимо😂😂😂
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05.10.2023 17:57 Ответить
Коли Україна знищила третій ядерний потенціал в Світі згідно Будапештського меморандуму під тиском і в інтересах Заходу, в обмін на гарантії беспеки і теріторальної цілосності то корупція не заважала це робити, а коли потрібно повертати борги Україні - НАТО і ЕС ,- то зразу виникла корупція ,та щей у всіх прошарках суспільства коли корупція це злочин у владі і Україні - народу України, а не корупційним чиновникам, в ЕС неможна ,тоб -то Україна прогнила зверху до низу?і ті хто ні коли в владі не був платив чесно податки а зараз захищає країну ? - це вже образ зі сторони вельме шановного дипломата, цікаво, якщо булоб так, як це ні цинічно не звучало але Юнкер сам почав, то українці попродували свої автомати росіянам і поїхали-б собі в ЕС і ворог був дес між Вільнусом і Варшавою , але це не так, - українці згуртувалися і ціною великих втрат серед життів військовослужбовців і простих громадян, економіки затримали ворога і таж Польща і Прибалтика та весь ЕС виграли час, так хто кому повинен бути вдячний? коли в Україна вмилася кровью за те що не були виконані гарантії, а зараз ще хочуть опустити залізну завісу перед українським народом, перетворивши ЕС в загран отряд, а український народ в штрафбат, звісно корупційних чиновникв це не стосується, за великі хабарі зі своїх статків заберуть в ЕС Ізраїль США.
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05.10.2023 18:33 Ответить
Думаю, якщо покопатися, то і Жан-Клод у наших розкладах людинка не чужа. А подарунки, а може, "литовця" пригнав, а наглядові ради, що, Іване? А сауни? Брав, а тепер носа воротиш?! Мовчи, діду. Дурне кидатися камінням у шкляному домі
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05.10.2023 18:36 Ответить
Ну он прав. тут вам сограждане и покупка водительского и коньячок для врача за справку и сало за диплом и много чего другого. Если кто-то думает что придёт добрый дядя президент и все порешает то он инфантильный дурачок. Коррупция в Украине от нищеты. К тому же очищение от коррупции это долгий эволюционный процесс. Все будет но не так быстро. С другой стороны в ЕС есть страны с неслабой коррупцией и ничего. Вопрос после 2019 и после 2022 года, а нужна ли она нам та ЕС с ее коммунизмом 2.0 и дебильной бюрократией? Оборонительный союз нужен, а вот именно вступление такое дело.
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05.10.2023 19:02 Ответить
очередной мегапровал режима Зеленского. тут Зеле уже без намеков, прямо в харю говорят, ребята, вы зажрались дальше некуда. какой вывод из всего этого? - ЗЕленое кодло нужно прибирать, иначе не видать нам ни НАТО, ни ЕС.
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05.10.2023 20:15 Ответить
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