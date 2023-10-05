В Украине коррумпированы все слои общества, она еще не готова ко вступлению в ЕС, - экс-глава Еврокомиссии Юнкер

Украина пока не отвечает критериям членства в Евросоюзе.

Такое мнение в интервью изданию Augsburger Allgemeine высказал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые по самую шею в страданиях. Я очень взбешен некоторыми голосами в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины", – заявил Юнкер.

Он сказал, что любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что "это страна, коррумпированная на всех уровнях общества".

"Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы. У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, в отношении верховенства права. Это не должно повториться", - заметил Юнкер.

Вместе с тем, он считает, что европейская перспектива для Молдовы и Украины должна быть сохранена, но "не должна быть связана с надеждой на то, что этого можно достичь за одну ночь, просто нажав на кнопку".

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"Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то в Украине или на Западных Балканах, они, безусловно, должны иметь возможность участвовать в отдельных этапах европейской интеграции. Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумной формы почти расширения", – сказал Юнкер.

Следует отметить, что о немедленном присоединении Украины к ЕС речь не идет.