Главное для украинцев в оккупации – сохранить жизнь. Никакого радикализма не будет, - Данилов

Сейчас главная задача для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, - сохранение жизни.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся под оккупацией, обязательно потребуются стране для восстановления своих территорий.

По словам Данилова, получение вражеских документов или какие-либо высказывания не имеют сейчас никакого значения.

"Потом будем разбираться, при каких обстоятельствах и для чего это было сказано. Не будет ни одного радикализма, как кто-то начинает их пугать, что придут какие-то вымышленные "фашисты". Мы вернем все эти земли, и эти люди будут дома", - подчеркнул он.

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