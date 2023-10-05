РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12679 посетителей онлайн
Новости Война
1 975 14
Данилов (1066) оккупация (9987)

Главное для украинцев в оккупации – сохранить жизнь. Никакого радикализма не будет, - Данилов

олексій,данілов

Сейчас главная задача для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, - сохранение жизни.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся под оккупацией, обязательно потребуются стране для восстановления своих территорий.

По словам Данилова, получение вражеских документов или какие-либо высказывания не имеют сейчас никакого значения.

"Потом будем разбираться, при каких обстоятельствах и для чего это было сказано. Не будет ни одного радикализма, как кто-то начинает их пугать, что придут какие-то вымышленные "фашисты". Мы вернем все эти земли, и эти люди будут дома", - подчеркнул он.

Читайте: В оккупированных областях Украины РФ действует так же, как почти 10 лет назад в Крыму, - ООН
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Та да, який там радикалізм - ******** за 36 годин УВЕСЬ ПІВДЕНЬ. Люди прокинулись 24.02, а в селі вже кацапські танки.

Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:37
+4
Головне для українців - залишатися українцями. І в окупації, і в еміграції. Жити так, щоб не було соромно повернутися в Україну. Це ж сае стосується і Данілова.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:18
+2
В Калуге начали прославлять и цитировать Бандеру в честь дня рождения Путина

Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.

Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"

Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
показать весь комментарий
05.10.2023 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне для українців - залишатися українцями. І в окупації, і в еміграції. Жити так, щоб не було соромно повернутися в Україну. Це ж сае стосується і Данілова.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:18 Ответить
тобто?
можно і в старости і в поліцаї? і вчителям, можна ламати психіку дітей?
головне ж зберегти життя.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:25 Ответить
а ночью взрывать поезда русни
показать весь комментарий
05.10.2023 11:25 Ответить
В Калуге начали прославлять и цитировать Бандеру в честь дня рождения Путина

Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.

Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"

Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
показать весь комментарий
05.10.2023 10:37 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 10:38 Ответить
ссылку дай
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
https://focus.ua/worldfun/597076-na-odno-lico-uchitelya-rf-pozdravili-putina-s-dnem-rozhdeniya-portretami-bandery-foto-video
показать весь комментарий
05.10.2023 11:30 Ответить
ага
показать весь комментарий
05.10.2023 11:30 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 11:34 Ответить
все нормальные ,а путин стоит как чмоня
показать весь комментарий
05.10.2023 11:35 Ответить
Та да, який там радикалізм - ******** за 36 годин УВЕСЬ ПІВДЕНЬ. Люди прокинулись 24.02, а в селі вже кацапські танки.

Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:37 Ответить
"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано." Джерело:

"Потім" - це коли? Коли "чомусь" пролунає вибух на нафто- чи газогоні? Або запалає якесь нафтосховище? Чи перед жнивами почнуть горіти поля з врожаєм? Я вже не кажу про наведення рашистських ракет на військові об'єкти...

Якби вашу "підготовку" до вторгнення розбирали відразу, а не "потім" (як то було в США після Перл Харбору), то, можливо, і втрати від призначенців дєрьмаківського "узеленського" були б набагато менші.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:48 Ответить
Главное - сохранить своё человеческое достоинство, которое и в самых трудных ситуациях спасёт от действий, за которые будет потом мучительно стыдно. На земли, на которых живут люди имеющих честь, москальские колонисты никогда не рискнут переселиться из своих сраней.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:34 Ответить
Ага...а потом кто то обязательно заявит, что нужно наказать всех...

Им языком чесать...
показать весь комментарий
05.10.2023 21:59 Ответить
 
 