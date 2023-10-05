Главное для украинцев в оккупации – сохранить жизнь. Никакого радикализма не будет, - Данилов
Сейчас главная задача для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, - сохранение жизни.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся под оккупацией, обязательно потребуются стране для восстановления своих территорий.
По словам Данилова, получение вражеских документов или какие-либо высказывания не имеют сейчас никакого значения.
"Потом будем разбираться, при каких обстоятельствах и для чего это было сказано. Не будет ни одного радикализма, как кто-то начинает их пугать, что придут какие-то вымышленные "фашисты". Мы вернем все эти земли, и эти люди будут дома", - подчеркнул он.
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можно і в старости і в поліцаї? і вчителям, можна ламати психіку дітей?
головне ж зберегти життя.
Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.
Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"
Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
"Потім" - це коли? Коли "чомусь" пролунає вибух на нафто- чи газогоні? Або запалає якесь нафтосховище? Чи перед жнивами почнуть горіти поля з врожаєм? Я вже не кажу про наведення рашистських ракет на військові об'єкти...
Якби вашу "підготовку" до вторгнення розбирали відразу, а не "потім" (як то було в США після Перл Харбору), то, можливо, і втрати від призначенців дєрьмаківського "узеленського" були б набагато менші.
Им языком чесать...