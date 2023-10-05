Зеленский разрешил назначать военных заместителями министра обороны на период военного положения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в документы, позволяющие генерал-лейтенантам или вицеадмиралам замещать должности заместителей министра обороны на период военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №677/2023 от 4 октября опубликован на сайте президента.

Согласно этому, внесены изменения в документы, регулирующие перечень должностей, замещаемых военнослужащими ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях и граничных военных званий по этим должностям заместителей.

Так, пост замминистра обороны на период действия военного положения может быть замещен военнослужащим в звании генерал-лейтенанта или вицеадмирала.

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