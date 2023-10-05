РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12648 посетителей онлайн
Новости
2 775 16
Зеленский (19029) военнослужащие (5992)

Зеленский разрешил назначать военных заместителями министра обороны на период военного положения

зсу

Президент Владимир Зеленский внес изменения в документы, позволяющие генерал-лейтенантам или вицеадмиралам замещать должности заместителей министра обороны на период военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №677/2023 от 4 октября опубликован на сайте президента.

Согласно этому, внесены изменения в документы, регулирующие перечень должностей, замещаемых военнослужащими ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях и граничных военных званий по этим должностям заместителей.

Так, пост замминистра обороны на период действия военного положения может быть замещен военнослужащим в звании генерал-лейтенанта или вицеадмирала.

Читайте: Минобороны увеличивает перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Зеленим можно робити все, що завгодно. Для того вони і лізли до влади.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:38
+6
Невже американські партнери силою власного прикладу та певних люлей нарешті переконали "вирок", що обороною мають керувати досвідчені військові, а не юристи, бармени та перукарі?
показать весь комментарий
05.10.2023 10:53
+5
А шо так можна було
показать весь комментарий
05.10.2023 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо так можна було
показать весь комментарий
05.10.2023 10:31 Ответить
Зеленим можно робити все, що завгодно. Для того вони і лізли до влади.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:38 Ответить
дивно, квартальні мабуть відмовились
показать весь комментарий
05.10.2023 10:37 Ответить
дозволив і військовим трохи прибарахлитись? Чи то американський аудіт приїхав і зелень банально ссить? Поставлять військових а потім все повісять на них і посадять.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:39 Ответить
От творить. Ще тільки? Загонить до руськага міра.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:41 Ответить
А може він таким чином хоче військові звання присудити різним ''своїм сивохам''
показать весь комментарий
05.10.2023 10:46 Ответить
Невже американські партнери силою власного прикладу та певних люлей нарешті переконали "вирок", що обороною мають керувати досвідчені військові, а не юристи, бармени та перукарі?
показать весь комментарий
05.10.2023 10:53 Ответить
Зеленського дермак навчив, що 73% дебілів-романтиків дозволили Найвеличнівшивому витворяти будь-що і йому нічого не стане за це, от воно з перших днів прездобольства і пішло по-бєспрєдєлу, повісивши Конституцію України у себе біля зеленонефритового унітазу, "за призначенням", як для справжнього зеленого "красави"..
а вумний нА-ріт просто втік закордон від наслідків свого вибору - "дурні-дурні", а де безпечніше - роздуплилися одразу - "нехай за них відбивається від Московії "войовнича меншість"
показать весь комментарий
05.10.2023 10:59 Ответить
А хто ще має бути заступниками міністрів оборони - зажравшихся квартальних продажних злодюг? Хто має керувати обороною країни - обдолбані аморали, корупціонери космічних масштабів, агенти фсб, просто бездарні клоуни?
Це він "вирішив" після приїзду зі США - де йому накрутили яйця за розкрадання власної країни вищим політичним керівництвом і т.з. "міністрами оборони".
показать весь комментарий
05.10.2023 11:18 Ответить
Зеленский прибыл в Испанию на встречу европейских лидеров
показать весь комментарий
05.10.2023 11:21 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/10/5/705111/?_gl=1*kiogfi*_ga*MTY3MzM1NDk3OS4xNjk0NDQwMzQ2*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY5NjQ5NDAzNC43My4xLjE2OTY0OTQxMzMuMjguMC4w Курс валют на 5 октября: гривня несколько укрепилась
показать весь комментарий
05.10.2023 11:22 Ответить
а що каже закон?
чи у нас таки тестується царське правління?
що значить: зе!поц дозволив? від своїх щедрот, дозволив?
показать весь комментарий
05.10.2023 11:45 Ответить
це не буба, а потужний турбо невіглас якийсь...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:59 Ответить
І що вони сьогодні зробили? Призначили замом Міністра оборони чергового злодюгу з фонду держмайна... І якогось генерал-лейтенанта, що "командував тилом" (читай - розкрадав військове майно.) Як кажуть - "все для фронту, все для перемоги!"
показать весь комментарий
05.10.2023 13:25 Ответить
зеленський дозволив,а ти хто підар вонючий розкомандувався в Украіні,бездарь ходяча.
показать весь комментарий
05.10.2023 16:26 Ответить
 
 