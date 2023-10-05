Зеленский разрешил назначать военных заместителями министра обороны на период военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в документы, позволяющие генерал-лейтенантам или вицеадмиралам замещать должности заместителей министра обороны на период военного положения.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №677/2023 от 4 октября опубликован на сайте президента.
Согласно этому, внесены изменения в документы, регулирующие перечень должностей, замещаемых военнослужащими ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях и граничных военных званий по этим должностям заместителей.
Так, пост замминистра обороны на период действия военного положения может быть замещен военнослужащим в звании генерал-лейтенанта или вицеадмирала.
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а вумний нА-ріт просто втік закордон від наслідків свого вибору - "дурні-дурні", а де безпечніше - роздуплилися одразу - "нехай за них відбивається від Московії "войовнича меншість"
Це він "вирішив" після приїзду зі США - де йому накрутили яйця за розкрадання власної країни вищим політичним керівництвом і т.з. "міністрами оборони".
чи у нас таки тестується царське правління?
що значить: зе!поц дозволив? від своїх щедрот, дозволив?