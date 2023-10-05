С февраля по июль 2023 года в Украине погибли не менее 1028 мирных жителей, - ООН

С 1 февраля по 31 июля 2023 года в результате боевых действий погибли по меньшей мере 1028 мирных жителей и были ранены 3 593 человека.

Об этом на брифинге сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То есть в среднем ежедневно погибали почти шесть мирных жителей и 20 получали ранения. Большинство жертв, 86 процентов, были на территории, контролируемой правительством, и, следовательно, вероятно, это происходило вследствие атак, совершенных Российской Федерацией", - отметила Белль.

Доклад также свидетельствует о том, что оружие взрывного действия с большой площадью стало причиной более 90 процентов жертв. При этом зафиксировано значительное количество жертв среди гражданского населения в результате применения системы залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой правительством.

Читайте также: Россияне действительно казнили военного после слов "Слава Украине". Также убили за полгода еще не менее пяти, - ООН

Кроме того, Белль отметила, что с начала июля по меньшей мере 25 российских атак повредили или разрушили инфраструктуру, связанную с экспортом зерна.