Украина должна победить, и будущее Украины - в НАТО, - глава МИД Исландии Гильфадоттир

Война должна завершиться победой Украины, и ее будущее - в НАТО.

Об этом на Варшавском форуме безопасности заявила министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Когда мы говорим, что Украина буквально "ведет битву за нас", и говорим о "политике открытых дверей", и рассказываем, что не хотим видеть "серых зон", это значит что? Что место Украины – в НАТО. Что в будущем это будет оставаться нашим общим делом. И что все это связано с другими очагами нестабильности в мире… Мир наблюдает. И мы употребляем это клише не потому, что это звучит драматично, а потому что это так и есть", – подчеркнула министр.

"Наблюдает Китай. Наблюдают Балканы. Наблюдает Кавказ. Есть много мест в мире, где кто-то размышляет, "нормально ли" вторгнуться в другую страну, отхватить кусок территории и похитить их детей. И если мы действительно имеем в виду то, что говорим, когда говорим , что это не нормально – тогда становится очевидно, что Украина должна победить, и будущее Украины - в НАТО", – отметила Гильфадоттир.

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