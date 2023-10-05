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саммит (1113) Турция (3314) Украина (44296)

Турция проведет следующую встречу советников по нацбезопасности для обсуждения мира в Украине, - Bloomberg

турция

Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над созданием поддержки для украинского "мирного саммита". Встреча ожидается в конце октября в Стамбуле. Россию на саммит не пригласили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники. 

Отмечается, что это будет следующая встреча такого же формата, которая уже проходила в Дании в июне и в Саудовской Аравии - в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.

Ожидается, что во встрече примет участие ограниченное количество официальных лиц, включая представителей США. Белый дом не определил, кто именно примет участие во встрече.

Как отмечает Bloomberg, Россия не приглашена, и "она назвала предыдущие встречи нелегитимными".

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В повестке дня – мирный план Владимира Зеленского и его усилия по проведению глобального саммита позже в этом году.

Издание информирует, что встреча проходит на фоне "украинского контрнаступления против российских войск, которое медленно продвигается вперед". В то же время, возросла обеспокоенность по поводу политической поддержки в США продолжения помощи после того, как финансирование было исключено из промежуточного бюджетного плана, принятого на выходных.
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Щось від османів багато діяльності..бестолкової діяльності..
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05.10.2023 11:28 Ответить
Циничная мразь отуреченная и полезный дегенеративный идиот с уклоном в кретинизм
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13.02.2024 17:52 Ответить
 
 