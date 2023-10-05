Поддержка Украины - дешевый способ убедиться, что РФ не представляет угрозы для стран НАТО, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

По мнению главы министерства обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, нужно в дальнейшем поддерживать Украину в войне, поскольку это дешевый способ убедиться, что Россия не является угрозой для стран Альянса.

Об этом она заявила на Варшавском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Министра спросили, могут ли США и их союзники продолжать поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", учитывая политическую борьбу в Вашингтоне.

"Мы не можем делать вид, что просто подождем и увидим, как пройдут американские выборы. Потому что в определенном смысле они имеют одинаковые интересы. Конечно, поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО". И жизненно важно продолжать эту поддержку", – подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, в интересах Альянса поддержать Украину, поскольку украинцы "ведут эту войну, а не мы".

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В то же время она добавила, что политические события в Вашингтоне вызывают у министра беспокойство, но европейцы должны поговорить со своими американскими коллегами и убедить их продолжать курс на поддержку Украины.