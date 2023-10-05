Поддержка Украины - дешевый способ убедиться, что РФ не представляет угрозы для стран НАТО, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
По мнению главы министерства обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, нужно в дальнейшем поддерживать Украину в войне, поскольку это дешевый способ убедиться, что Россия не является угрозой для стран Альянса.
Об этом она заявила на Варшавском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Министра спросили, могут ли США и их союзники продолжать поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", учитывая политическую борьбу в Вашингтоне.
"Мы не можем делать вид, что просто подождем и увидим, как пройдут американские выборы. Потому что в определенном смысле они имеют одинаковые интересы. Конечно, поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО". И жизненно важно продолжать эту поддержку", – подчеркнула Оллонгрен.
По ее словам, в интересах Альянса поддержать Украину, поскольку украинцы "ведут эту войну, а не мы".
В то же время она добавила, что политические события в Вашингтоне вызывают у министра беспокойство, но европейцы должны поговорить со своими американскими коллегами и убедить их продолжать курс на поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
вот действительно дешовым он станет тогда, ккода твой хахаль перейдет на этой войне в параллельнай мир. ****
так!!! життя українців для них нічого не варте тому спосіб не те що дешевий а дуже прибутковий
утиль старого озброєння, безкоштовний, а на це треба мільярди
випробування зброї в бойових умовах і вдосконалення, це сотні мільярдів
послаблення рф за рахунок ціни на нафту та газ, трільйони збитків
а тут весь букет мрій і всього лиш кілька сот тисяч українців помруть...
це дешевше ніж дарма...
от тому зброєю не допомагають, а по троху зригують...
щоб ми не виграли, але й не програли.
це план,
хороший план для них, на який повелося дурнувате ***** точно так як повівсі ссср, і успішно розвалився НАКУЙ!!!!!!!
в нас справ - мамо не сумуйте...
бачу українця....
Они поддержали кацапов? Нет.
Они поддержали нас? Так.
Оказывают помощь, кроме как на словах? Факт.
Для них это дешевле чем воевать самим? Факт.
Она обороноспособность Украины снижала? Нет.
Ешьте шашлыки, включайте мозг.
- зліва дури з права ***** .
жіночка якась з права
- яка я *****? жодного разу чоловіку не зміняла
- ну ладно пересядьте наліво...
це не те ж саме, що представляють у прокремлівських таблоїдах ... і цензoрі. Західна Європа зрозуміла сказане правильно - НЕ ДОПОМОЖЕТЕ УКРАЇНІ ЗАРАЗ, ЗАПЛАТИТЕ ДОРОЖЧЕ!
цікаво було б енарала буданова, послухати.....
a naxuja