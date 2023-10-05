РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12505 посетителей онлайн
Новости Война
4 350 32
Нидерланды (1531) поддержка (608) Оллонгрен (37)

Поддержка Украины - дешевый способ убедиться, что РФ не представляет угрозы для стран НАТО, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

кайса,оллонгрен

По мнению главы министерства обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, нужно в дальнейшем поддерживать Украину в войне, поскольку это дешевый способ убедиться, что Россия не является угрозой для стран Альянса.

Об этом она заявила на Варшавском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Министра спросили, могут ли США и их союзники продолжать поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", учитывая политическую борьбу в Вашингтоне.

"Мы не можем делать вид, что просто подождем и увидим, как пройдут американские выборы. Потому что в определенном смысле они имеют одинаковые интересы. Конечно, поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО". И жизненно важно продолжать эту поддержку", – подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, в интересах Альянса поддержать Украину, поскольку украинцы "ведут эту войну, а не мы".

Читайте: Смена генерала Милли на Брауна не должна повлиять на поддержку Украины от США, - посол Маркарова

В то же время она добавила, что политические события в Вашингтоне вызывают у министра беспокойство, но европейцы должны поговорить со своими американскими коллегами и убедить их продолжать курс на поддержку Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Так комусь Дешевий спосіб,
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
показать весь комментарий
05.10.2023 11:39
+6
цинікнечко так ....
показать весь комментарий
05.10.2023 11:42
+4
Прям у точку. Дешевий бо кожен європеець витрачає лише кілька центів на день на Україну, а не є загрозою, бо з 2022 року вже достатньо часу щоб переконатися, що х#йло вже показало, що йому слабо атакувати країни НАТО
показать весь комментарий
05.10.2023 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так комусь Дешевий спосіб,
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
показать весь комментарий
05.10.2023 11:39 Ответить
цинікнечко так ....
показать весь комментарий
05.10.2023 11:42 Ответить
а вона що перша - американців так само переконують , про вигідні для США інвестиції й без жертв їхніх військових,,, Яка цинічна мародерна ZeЄрмакокурвятня - такі й методи впливу на електорат та політиків Заходу, не зважати не наших виродків... А ZEВИРОДКИ ЦЕ ДОБРЕ РОЗУМІЮТЬ Й КОРИСТУЮТЬСЯ ЦИМ
показать весь комментарий
05.10.2023 13:46 Ответить
а при чем здесь зеленский в данном случае? тетка с*ка редкая. Не мешало бы посла вызвать для разговора
показать весь комментарий
06.10.2023 01:40 Ответить
Ця пані має рацію !
показать весь комментарий
05.10.2023 11:44 Ответить
ця пані має мішки під глазами
показать весь комментарий
05.10.2023 11:46 Ответить
Прям у точку. Дешевий бо кожен європеець витрачає лише кілька центів на день на Україну, а не є загрозою, бо з 2022 року вже достатньо часу щоб переконатися, що х#йло вже показало, що йому слабо атакувати країни НАТО
показать весь комментарий
05.10.2023 11:46 Ответить
Трошки не так. Якби вони дійсно були переконані що ***** не полізе після України далі, то не витрачали б і ці центи. Навіщо, і так в безпеці?
показать весь комментарий
05.10.2023 11:50 Ответить
Як би паракдоксально це не звучало, але наших інтересах щоб раша була для країн НАТО чим завгодно тільки не загрозою, бо якщо загроза, то вона на практиці лише розв'язує руки ворогам України на Заході, які блокують чи гальмують допомогу Україні, щоб начеб-то не провокувати х#йла. Тому краще це буде хоча б потенційною загрозою і взагалі, всі і так вже зрозмуміли на Заході що росія це загроза, і цим треба користуватись як звершившимся у минулому фактом, а подальше розкручення теми загрози лише зашкодить нам. Тому сама правильна позиція така - х#йло засцало, спокійно-преспокійно можна підтримувати Україну, а що загроза так це ве і козі зрозуміло. Ось таку взірцеву позицію і озвучила Оллонгрен
показать весь комментарий
05.10.2023 12:28 Ответить
Так і не зрозумів, який сенс підтримки України у разі усвідомлення повної безпеки від зазіхань *****. Хіба не краще було б Заходу прийняти статус кво та продовжувати бізнесові справи з уже трохи збільшеною за рахунок України росією? Здається мені, тільки побоювання Європи на вторгнення вже зміцнілої за рахунок українського населення росії змушує її на допомогу нам. І якраз цей фактор і потрібно педалювати. Хай уявляють цю навалу на своїх вулицях у разі падіння України. А реально воно так і буде якщо не допоможуть суттєво потужною зброєю.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:38 Ответить
Звісно небезпека є і саме небезпека з боку росії і є головним стимулом для допомоги Україні і це чудово розуміють і на Заході, але під#уйловники на Заході навчитилися дуже вдало маніпулювати темою загрози, яку створюють їх спільники у кремлі і при такому раскладі, у середовищі нашпигованому #уйлососвами мусолити тему небезпеки лише приведе до гальмування чи навіть блокування допомоги. Тому тема небезпеки від росії дуже неоднозначна. Вона як би є, але піднімати її вкрай небезпечно, бо в такому випадку доводиться балансувати на лезі бритви і при цьому це нашим ворогам краще вдається.. На хвилі небезпеки з боку росії був запущений маховик військової допомоги Україні, нарешті були введені справжні санкції і кожен пересічний європееєць і європейський політки вже повністю і назвжди усвідомив цю небезпеку взагалі і подальше її обговорення вже не має сенсу, а лише може нашкодити і вона бути зрозумілою у неправильному ключі, може бути використана для спекуляцій ворогом. Тому небезпека є, просто зараз не час знову про неї згадувати.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:58 Ответить
Підтримка України - дешевий спосіб переконатися- міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
вот действительно дешовым он станет тогда, ккода твой хахаль перейдет на этой войне в параллельнай мир. ****
показать весь комментарий
05.10.2023 11:50 Ответить
дешевий спосіб послабити рашу, розділити її, знищити Українців і заволодіти землею та надрами України
так!!! життя українців для них нічого не варте тому спосіб не те що дешевий а дуже прибутковий
утиль старого озброєння, безкоштовний, а на це треба мільярди
випробування зброї в бойових умовах і вдосконалення, це сотні мільярдів
послаблення рф за рахунок ціни на нафту та газ, трільйони збитків
а тут весь букет мрій і всього лиш кілька сот тисяч українців помруть...
це дешевше ніж дарма...
от тому зброєю не допомагають, а по троху зригують...
щоб ми не виграли, але й не програли.
це план,
хороший план для них, на який повелося дурнувате ***** точно так як повівсі ссср, і успішно розвалився НАКУЙ!!!!!!!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:00 Ответить
очередний зелено рудий невіглас - йдемо далі,
в нас справ - мамо не сумуйте...
показать весь комментарий
05.10.2023 12:03 Ответить
Загрібати жар чужими руками - привласнювати наслідки чужої праці; недобросовісно користуватися чужою працею у власних інтересах... Нехило, однако
показать весь комментарий
05.10.2023 12:05 Ответить
я б цю козу взяв в 95й квартал на підтанцьовку....
показать весь комментарий
05.10.2023 12:06 Ответить
Лучше бы за своими следили. Американцы не один раз такое ляпали.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:15 Ответить
поради від ідіотів не потрібні.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:18 Ответить
Для неё украинцы - расходный материал?
показать весь комментарий
05.10.2023 12:07 Ответить
Не тільки для неї. Для всього "цивілізованого світу".
показать весь комментарий
05.10.2023 13:52 Ответить
ну гарна ж падлюка - викінгициня!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:09 Ответить
Цинично, но правда.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:12 Ответить
Зовсім дешевий.Знищується Україна,гинуть люди.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:18 Ответить
ви хотіли сказати знущяються з України?
бачу українця....
показать весь комментарий
05.10.2023 12:21 Ответить
Чем и как они издеваются?

Они поддержали кацапов? Нет.

Они поддержали нас? Так.

Оказывают помощь, кроме как на словах? Факт.

Для них это дешевле чем воевать самим? Факт.

Она обороноспособность Украины снижала? Нет.

Ешьте шашлыки, включайте мозг.
показать весь комментарий
06.10.2023 01:32 Ответить
жлоб в трамваї на перилах вісить...
- зліва дури з права ***** .
жіночка якась з права
- яка я *****? жодного разу чоловіку не зміняла
- ну ладно пересядьте наліво...
показать весь комментарий
06.10.2023 01:43 Ответить
Arming Kiev is a cost-effective way of preventing Moscow from threatening NATO

це не те ж саме, що представляють у прокремлівських таблоїдах ... і цензoрі. Західна Європа зрозуміла сказане правильно - НЕ ДОПОМОЖЕТЕ УКРАЇНІ ЗАРАЗ, ЗАПЛАТИТЕ ДОРОЖЧЕ!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:31 Ответить
Дешевий спосіб, с*ка?! От і все, що треба знати про "демократичні цінності" цих підарасів! Ми для них взагалі - не люди, а дешевий спосіб стримувати кацапів.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:34 Ответить
це щє можуть бути складнощі перекладу ...
показать весь комментарий
06.10.2023 02:40 Ответить
Чому накинулися ?Вона сказала гірку правду.
показать весь комментарий
05.10.2023 13:09 Ответить
ми повісили чи не повісили десь там y криму прапор - але хлопців поклали...
цікаво було б енарала буданова, послухати.....
a naxuja
показать весь комментарий
05.10.2023 13:54 Ответить
сегодня кацапы убили 50 украинцев в Харьковской области. Наверное, это очень дешево для этой твари. Нужно бы посла вызвать после такого спича.
показать весь комментарий
06.10.2023 01:42 Ответить
 
 