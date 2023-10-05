Ежесуточно потери оккупантов на Таврическом направлении составляют 250 человек, за 5 дней в плен сдались почти 50 россиян, - Силы обороны

Российские военные усилили свою активность на Таврическом направлении. За минувшие сутки враг совершил 912 артиллерийских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о зоне ответственности ОСГВ "Таврія" в целом, то за прошедшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов - их число несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, и совершил 912 артобстрелов - здесь пошло увеличение. В целом российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период резко увеличили свою активность, провели 41 боевое столкновение на Таврическом направлении. Безрезультатно враг пытался вернуть утраченное положение в районе Авдеевки, пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкино, продолжает штурмы Марьинки и действует возле Красногоровки. Всего там зафиксировано более 15 неудачных вражеских атак", - сообщил спикер.

Кроме того, на Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Ривнополя, а на Запорожском - возле Новодаровки, Вербового и Работино.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1240 огневых задач. Общие потери врага за минувшие сутки у нас составили 309 человек", - отметил Штупун.

По его словам, если говорить о предыдущих 5 сутках, то ежедневно враг теряет более 250 человек в день.

"За минувшие сутки трое российских оккупантов сдались. За последние 5 суток эта цифра уже составляет около 30 человек. Враг продолжает сдаваться в плен", - уточнил Штупун.

Также смотрите: Украинский воин развлекает побратимов игрой на скрипке. ВИДЕО

Кроме того, за минувшие сутки Силами обороны полностью были уничтожены 24 единицы военной техники врага и еще почти 30 единиц техники врага повреждены. В частности, уничтожены 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 2 автомобиля и одна единица спецтехники.

Еще уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами.

"Активность врага так просто не сходит ему с рук", - подчеркнул Штупун.