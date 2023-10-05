РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12505 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 462 1
боевые действия (3464) ВСУ (6271) Евлаш Илья (137)

В районе железной дороги на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, за сутки ВСУ ликвидировали 178 оккупантов, - Восточная группировка войск

война,всу

За минувшие сутки ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 178 противников и уничтожили вражескую технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции их разных видов артиллерии - как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы, РПГ, а также стрелковое оружие", - сказал спикер.

Он добавил, что на указанном направлении произошло 10 боевых столкновений, они были безуспешными для окупантов. ВСУ удалось ликвидировать 178 противников и уничтожить ряд вражеской техники:

  • мотолигу МТ-ЛБ;
  • три установки "Мста-Б";
  • один "Град";
  • одну "Мста-С";
  • две пушки Д-20 и четыре - Д-30.

Также читайте: На Лимано-Купянском направлении враг интенсивно использует авиацию, пытается штурмовать Макеевку, - Силы обороны

"Удалось уничтожить вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами и 4 FPV дроны на Бахмутском направлении", - добавил Евлаш.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аби ж усі так працювали,як наші героїчні захисники.
І допомагали нищити ворога.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:16 Ответить
 
 