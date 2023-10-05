В районе железной дороги на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, за сутки ВСУ ликвидировали 178 оккупантов, - Восточная группировка войск
За минувшие сутки ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 178 противников и уничтожили вражескую технику.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции их разных видов артиллерии - как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы, РПГ, а также стрелковое оружие", - сказал спикер.
Он добавил, что на указанном направлении произошло 10 боевых столкновений, они были безуспешными для окупантов. ВСУ удалось ликвидировать 178 противников и уничтожить ряд вражеской техники:
- мотолигу МТ-ЛБ;
- три установки "Мста-Б";
- один "Град";
- одну "Мста-С";
- две пушки Д-20 и четыре - Д-30.
"Удалось уничтожить вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами и 4 FPV дроны на Бахмутском направлении", - добавил Евлаш.
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І допомагали нищити ворога.