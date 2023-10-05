В Раде возник скандал из-за "Концепта усиления устойчивости демократии", презентованного Кабмином. Что он предполагает?. ДОКУМЕНТ
Правительство презентовало "Концепт усиления устойчивости демократии", который вызвал негативную реакцию ряда народных депутатов. Документ уже был передан США и послам стран G7.
Как передает Цензор.НЕТ, Концепт обнародовано на сайте Кабмина.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи. Посольство подтвердило эту информацию. А в Белом доме заявили, что список реформ не является условием для предоставления военной помощи Украине.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что получил от США предложения по реформам, а впоследствии передал Концепт усиления стойкости демократии послам стран G7. По словам главы правительства, планируется собрать и приоритезировать все необходимые реформы, включая предложения партнеров по изменениям и трансформациям нашего государства в один документ - План реформ до 2027 года. Этот документ был также передан американской стороне во время визита президента Зеленского в США.
Концепт состоит из трех направлений:
1. Устойчивость демократии в Украине и очищение от олигархически-коррупционного влияния;
2. Развитие конкуренции, демонополизация и справедливое распределение ресурсов, принадлежащих украинскому народу;
3. Развитие прозрачных устройств взаимодействия с государством.
Так, первым направлением предусматривается:
- усовершенствование избирательного законодательства в соответствии с современными политическими и безопасными условиями;
- развитие пропорциональной избирательной системы;
- уменьшение численности народных депутатов и депутатов местных советов;
- оптимизация количества комитетов Верховной Рады;
- привлечение ветеранов войны на государственные должности;
- внедрение в Украине английского языка как международного общения, в частности в органах государственной власти;
- усиление механизмов обеспечения борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма на основе оценки рисков;
- пересмотр применения института суда присяжных в Украине.
Вторым направлением предполагается:
- защита законных интересов бизнеса от возможных противоправных действий со стороны правопорядка и прокуратуры, а также других органов государственной власти;
- создание в Украине эффективного механизма деолигархизации и недопущения появления новых олигархических структур, внедрение национального реестра олигархов;
- лишение центральных органов исполнительной власти функций управления государственными предприятиями, имеющими целью получение прибыли;
- реформа антимонопольного законодательства Украины (повышение защиты экономической конкуренции и усиление институциональной способности Антимонопольного комитета Украины);
Третье направление касается расширения возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курс государства.
В частности, там речь идет о поддержке государством развития антикоррупционных неправительственных организаций, поддержке и развитии независимой журналистики.
В то же время, ряд народных депутатов негативно оценил "Концепт усиления устойчивости демократии".
Так, нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что ему "очень стыдно перед послами Большой Семерки, которым официально вручили это позорное…. письмо".
"После ознакомления с кабминовским концептом усиления устойчивости демократии меня будет трудно убедить голосовать за проект бюджета на следующий год, если он не будет предусматривать сокращение количества министерств и государственных служащих, по меньшей мере, на 30 процентов", - отметил он.
Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил: "Если правда, что это наши повезли тогда с собой на визит в США… ну тогда в общем-то и понятно, почему он так прошел. Ну и почему у них такие лица были грустные на фото тоже.
Ростислав Павленко из "Європейської Солідарності" подчеркнул, что "Концепт" содержит и ряд откровенно вредных и опасных положений.
"Слуги предусматривают не просто имитировать борьбу с коррупцией и дальше замылять глаза обществу и Западу. Они - несмотря на четкие и недвусмысленные замечания - продолжают мечтать, как передать в ведение подконтрольных СБУ и БЭБ "борьбу с олигархами", отобрать эту функцию у НАБУ", - объяснил парламентарий.
Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сравнил Стратегию США относительно Украины и Концепта Кабмина и отметил: "Внешнее управление привлекательно как никогда".
В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что в Концепте есть шаги, которые "позволят повысить прозрачность и усилить контроль граждан за деятельностью государственных институций, в частности, органов правопорядка".
Пожалуйста, подождите...
Це не Голобородька своєму піплу впарювати , як в 2019 р.
"Курсач" на "2-" вирішили відвезти Байдену , мовляв це наша відповідь на перелік реформ , які мають бути зроблені в Україні . Таке собі бла-бла-бла , для самих себе , думають , що всі такі недалекі, як і ми-концептуальщики .
Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.
Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)
Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.
«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.
Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.
Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".
В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".
Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.
Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.
Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.
... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.
"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"
І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".
От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
а вони в Україні ще ті виборці.
Їм тільки правильне кіно покажи про Голобородька ...
більш того, я знаю, як та більшість туди попала і хто її туди вибрав.
шось у мізках тих виборців змінилось ? Та хєр там ! Тому все знову повториться.
***** вибрав народ
як мені той вибір сприймати ?
хто на броніпоїзді.
А почалося все з того, що одне недолуге не попісяло в баночку...
зермаки це все похерили щоб зараз знов починати
то ж...
три президенських терміни в сраці або в здоровенній афроамериканські дупі
15 років пройобу через рожеві окуляри які привели до влади пройдох та аферистів
що не так?
колись було по іншому?
війна лише, оголила всю гниль тієї україни, що збудована та кристалізована з моменту проголошення незалежності.
а те, що деякі популісти і тут почали хайпувати, то це продовження тієї ж гнилі.
питання в іншому:
що будемо робити далі? як вилазити з цієї сраки, в яку самі себе затягли?
з тих що сциш кип'ятком зі щоденних пройобів зе!білів, стукаєш себе п'яткою в груди і волаєш, що як було гарно при пороху?
що, ****, ти особисто пропонуєш робити? строчити на цензорі? писати мені, що я кацап?
шароварник грьобаний!
Я думав "незалежна журналістика" це коли держава не втручається і не встромляє палки в колеса. А виявляється це роздача бюджетних грошей своїм "незалежним" журнашлістам.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4628976-moz-proponuie-zaminyty-invalidnist-otsinkoui-vtraty-funktsionalnosti
МОЗ пропонує замінити інвалідність оцінкою втрати функціональності
Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/kontseptposilennyastiikosti.pdf), не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)
Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.
«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.
Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.
Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".
В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".
Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним. (с) Тарас Шамайда
Рік тому Кабмін Шмигаля викотив 100500 примітивних слайдів в Лугано про те, як уряд збирається «освоїти» 700 мільярдів долларів (якщо нам їх дадуть) на відбудову. Жодна цифра на той момент не мала пояснення, а розрахунки були взяті з неба. Мовляв, західні донори на емпатії до українських біженців просльозяться і дадуть уряду все, що попросять.
Не дали. Навіть зробили округлі очі: як ви так швидко все порахували в умовах, коли фронт в гострій активній фазі?
Цього року урядові чиновники вирішили, що треба виглядати більш помірковано, тому запити і програма виглядала скромнішою - на 300 сторінок (хоч досі вона так і не опублікована). І хоч «апетити» зменшились, бажання вирвати і поділити щось прямо зараз, не пропало. Мовчу вже про захмарні плани підвищити ВВП до 20%. І про інші цифри, які були із області наукової фантастики. Але чого не напишеш, коли хочеш, щоб тобі дали грошей. Які дуже хочеться попиляти, доки йде війна. Презентація пройшла у Лондоні.
І от позавчора премʼєр Шмигаль передав послам G7 уже пʼять сторінок тексту, який назвали «Концепт посилення стійкості демократії». Документ смішний, як і всі попередні, де йшлося про побудову «повітряних замків». Документ аналізувати не буду. В соцмережах допускають, що частину тексту згенерував штучний інтелект. Бо треба було хоч щось швидко зробити, на противагу злитому у ЗМІ американському плану інституційних і антикорупційних реформ.
Після всіх цих маніпуляцій наступним і логічним документом від Шмигаля мав би бути текст на одну сторінку. Подання про відставку.
Бо у Вашингтоні під час останнього візиту українській владі дали чітко зрозуміти: за кожну копійку, яка йшла і ще йтиме з бюджету США, доведеться нести відповідальність. Вони знають де, що і як. Саме тому десант з американських аудиторів (ще понад 100 осіб) уже скоро буде в Києві. Частина приступила до роботи у вересні.
Тому відставка уряду - це вже майже вирішене питання. Американці вже не дадуть жодної копійки, поки не побачать адекватного розпорядника коштів.
Зрештою, хіба комусь Шмигаля буде шкода? Хто це взагалі такий? Він з якого управління ОП? (с) Віктор Шлінчак
- Нічого не потрібно робити! Треба створити свій документ, назвати його розумними рандомними словами. Створити робочі групи, розподілити там обов'язки серед наших "компетентних та професійних" слуг. Типу Безуглої, Брагара, філософа Тищенка. І хай вони про все це всюди розповідають як вони розумію, та як все це буде чудово коли буде. Все!
Думки вголос:
"Можливо в контрнаступі основною задачею має бути максимальне збереження життя і здоров'я військових, а не території. Бо Блазень йде шляхом Хама, велика ймовірність дестабілізації, якою рфія неодмінно скористається".
Так що не шукаймо чорного кота в темній кімнаті, все абсолютно зрозуміло!