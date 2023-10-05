В Раде возник скандал из-за "Концепта усиления устойчивости демократии", презентованного Кабмином. Что он предполагает?. ДОКУМЕНТ

Правительство презентовало "Концепт усиления устойчивости демократии", который вызвал негативную реакцию ряда народных депутатов. Документ уже был передан США и послам стран G7.

Как передает Цензор.НЕТ, Концепт обнародовано на сайте Кабмина.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи. Посольство подтвердило эту информацию. А в Белом доме заявили, что список реформ не является условием для предоставления военной помощи Украине.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что получил от США предложения по реформам, а впоследствии передал Концепт усиления стойкости демократии послам стран G7. По словам главы правительства, планируется собрать и приоритезировать все необходимые реформы, включая предложения партнеров по изменениям и трансформациям нашего государства в один документ - План реформ до 2027 года. Этот документ был также передан американской стороне во время визита президента Зеленского в США.

Концепт состоит из трех направлений:

1. Устойчивость демократии в Украине и очищение от олигархически-коррупционного влияния;

2. Развитие конкуренции, демонополизация и справедливое распределение ресурсов, принадлежащих украинскому народу;

3. Развитие прозрачных устройств взаимодействия с государством.

Так, первым направлением предусматривается:

- усовершенствование избирательного законодательства в соответствии с современными политическими и безопасными условиями;

- развитие пропорциональной избирательной системы;

- уменьшение численности народных депутатов и депутатов местных советов;

- оптимизация количества комитетов Верховной Рады;

- привлечение ветеранов войны на государственные должности;

- внедрение в Украине английского языка как международного общения, в частности в органах государственной власти;

- усиление механизмов обеспечения борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма на основе оценки рисков;

- пересмотр применения института суда присяжных в Украине.

Вторым направлением предполагается:

- защита законных интересов бизнеса от возможных противоправных действий со стороны правопорядка и прокуратуры, а также других органов государственной власти;

- создание в Украине эффективного механизма деолигархизации и недопущения появления новых олигархических структур, внедрение национального реестра олигархов;

- лишение центральных органов исполнительной власти функций управления государственными предприятиями, имеющими целью получение прибыли;

- реформа антимонопольного законодательства Украины (повышение защиты экономической конкуренции и усиление институциональной способности Антимонопольного комитета Украины);

Третье направление касается расширения возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курс государства.

В частности, там речь идет о поддержке государством развития антикоррупционных неправительственных организаций, поддержке и развитии независимой журналистики.

В то же время, ряд народных депутатов негативно оценил "Концепт усиления устойчивости демократии".

Так, нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что ему "очень стыдно перед послами Большой Семерки, которым официально вручили это позорное…. письмо".

"После ознакомления с кабминовским концептом усиления устойчивости демократии меня будет трудно убедить голосовать за проект бюджета на следующий год, если он не будет предусматривать сокращение количества министерств и государственных служащих, по меньшей мере, на 30 процентов", - отметил он.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил: "Если правда, что это наши повезли тогда с собой на визит в США… ну тогда в общем-то и понятно, почему он так прошел. Ну и почему у них такие лица были грустные на фото тоже.

Ростислав Павленко из "Європейської Солідарності" подчеркнул, что "Концепт" содержит и ряд откровенно вредных и опасных положений.

"Слуги предусматривают не просто имитировать борьбу с коррупцией и дальше замылять глаза обществу и Западу. Они - несмотря на четкие и недвусмысленные замечания - продолжают мечтать, как передать в ведение подконтрольных СБУ и БЭБ "борьбу с олигархами", отобрать эту функцию у НАБУ", - объяснил парламентарий.

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сравнил Стратегию США относительно Украины и Концепта Кабмина и отметил: "Внешнее управление привлекательно как никогда".

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что в Концепте есть шаги, которые "позволят повысить прозрачность и усилить контроль граждан за деятельностью государственных институций, в частности, органов правопорядка".

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