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демократия (480) Кабмин (13507) реформы (3946)

В Раде возник скандал из-за "Концепта усиления устойчивости демократии", презентованного Кабмином. Что он предполагает?. ДОКУМЕНТ

шмигаль

Правительство презентовало "Концепт усиления устойчивости демократии", который вызвал негативную реакцию ряда народных депутатов. Документ уже был передан США и послам стран G7.

Как передает Цензор.НЕТ, Концепт обнародовано на сайте Кабмина.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи. Посольство подтвердило эту информацию. А в Белом доме заявили, что список реформ не является условием для предоставления военной помощи Украине.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что получил от США предложения по реформам, а впоследствии передал Концепт усиления стойкости демократии послам стран G7. По словам главы правительства, планируется собрать и приоритезировать все необходимые реформы, включая предложения партнеров по изменениям и трансформациям нашего государства в один документ - План реформ до 2027 года. Этот документ был также передан американской стороне во время визита президента Зеленского в США.

Концепт состоит из трех направлений:

1. Устойчивость демократии в Украине и очищение от олигархически-коррупционного влияния;
2. Развитие конкуренции, демонополизация и справедливое распределение ресурсов, принадлежащих украинскому народу;
3. Развитие прозрачных устройств взаимодействия с государством.

Так, первым направлением предусматривается:

- усовершенствование избирательного законодательства в соответствии с современными политическими и безопасными условиями;
- развитие пропорциональной избирательной системы;
- уменьшение численности народных депутатов и депутатов местных советов;
- оптимизация количества комитетов Верховной Рады;
- привлечение ветеранов войны на государственные должности;
- внедрение в Украине английского языка как международного общения, в частности в органах государственной власти;
- усиление механизмов обеспечения борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма на основе оценки рисков;
- пересмотр применения института суда присяжных в Украине.

Вторым направлением предполагается:

- защита законных интересов бизнеса от возможных противоправных действий со стороны правопорядка и прокуратуры, а также других органов государственной власти;
- создание в Украине эффективного механизма деолигархизации и недопущения появления новых олигархических структур, внедрение национального реестра олигархов;
- лишение центральных органов исполнительной власти функций управления государственными предприятиями, имеющими целью получение прибыли;
- реформа антимонопольного законодательства Украины (повышение защиты экономической конкуренции и усиление институциональной способности Антимонопольного комитета Украины);

Третье направление касается расширения возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курс государства.

В частности, там речь идет о поддержке государством развития антикоррупционных неправительственных организаций, поддержке и развитии независимой журналистики.

В то же время, ряд народных депутатов негативно оценил "Концепт усиления устойчивости демократии".

Так, нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что ему "очень стыдно перед послами Большой Семерки, которым официально вручили это позорное…. письмо".

"После ознакомления с кабминовским концептом усиления устойчивости демократии меня будет трудно убедить голосовать за проект бюджета на следующий год, если он не будет предусматривать сокращение количества министерств и государственных служащих, по меньшей мере, на 30 процентов", - отметил он.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил: "Если правда, что это наши повезли тогда с собой на визит в США… ну тогда в общем-то и понятно, почему он так прошел. Ну и почему у них такие лица были грустные на фото тоже.

Ростислав Павленко из "Європейської Солідарності" подчеркнул, что "Концепт" содержит и ряд откровенно вредных и опасных положений.

"Слуги предусматривают не просто имитировать борьбу с коррупцией и дальше замылять глаза обществу и Западу. Они - несмотря на четкие и недвусмысленные замечания - продолжают мечтать, как передать в ведение подконтрольных СБУ и БЭБ "борьбу с олигархами", отобрать эту функцию у НАБУ", - объяснил парламентарий.

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сравнил Стратегию США относительно Украины и Концепта Кабмина и отметил: "Внешнее управление привлекательно как никогда".

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что в Концепте есть шаги, которые "позволят повысить прозрачность и усилить контроль граждан за деятельностью государственных институций, в частности, органов правопорядка".

Читайте: Кабмин назначил Гаврилюка, Гайдера и Клименкова заместителями министра обороны

В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 01
В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 02
В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 03
В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 04
В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 05
В Раде возник скандал из-за Концепта усиления устойчивости демократии, презентованного Кабмином. Что он предполагает? 06
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Топ комментарии
+31
Тарас Шамайда:

Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
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05.10.2023 14:14
+30
...Очевидно, це задумувалося як наша відповідь Чемберлену, тобто Штатам з їхніми ультиматумами.

Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.

Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.

Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.

... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.

"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"

І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".

От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
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05.10.2023 14:16
+20
Бла-бла-бла як завжди. Потім усі будут здивовани що нічого не виконано. Ми будемо здивовани чому вони не задоволени. А вони будуть здивовани чому ми нічого не зрозуміли.
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05.10.2023 14:13
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Бла-бла-бла як завжди. Потім усі будут здивовани що нічого не виконано. Ми будемо здивовани чому вони не задоволени. А вони будуть здивовани чому ми нічого не зрозуміли.
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05.10.2023 14:13 Ответить
Зелень й далі думає , що в черговий раз навісить локшини на вуха Заходу й США , -не вийде.
Це не Голобородька своєму піплу впарювати , як в 2019 р.
"Курсач" на "2-" вирішили відвезти Байдену , мовляв це наша відповідь на перелік реформ , які мають бути зроблені в Україні . Таке собі бла-бла-бла , для самих себе , думають , що всі такі недалекі, як і ми-концептуальщики .
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05.10.2023 14:33 Ответить
слово Концепт можна перепутать со словом Контрацепт. Второе слово выглядит более грозно.
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05.10.2023 14:46 Ответить
Тарас Шамайда:

Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
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05.10.2023 14:14 Ответить
Ну так у власти тупые фунты. Чего от них желать?
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05.10.2023 16:40 Ответить
...Очевидно, це задумувалося як наша відповідь Чемберлену, тобто Штатам з їхніми ультиматумами.

Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.

Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.

Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.

... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.

"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"

І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".

От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
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05.10.2023 14:16 Ответить
Правильно що Ви звернули увагу на те, що навіть у документі котрий писався для задоволення ЄС та Штатів з "зелені" поперло бажанням саме РУЧНОГО управління "боротьбою з олігархами та корупцією" під керівництвом ЗЕзидента замість продовження закладених ще до 2019 року реформ які повинні забезпечувати прозорий процес без можливості впливу на нього з боку окремих державних органів влади включаючи президента, бо у ручному режимі це буде використано як боротьба з опозицією саме так як це робилось на Московії (т.з. "роССії") та Білорусі задля узурпації влади )(уйлом (він же путін) та Лукашенко котрі під закликами про "боротьбу з олігархами та корупцією" придушили й свободу слова, й опозицію і монополізували у своїх руках ЗМІ!!!
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05.10.2023 14:49 Ответить
От чого зразу скандалити? Добре, що хоч якусь писанину відправили, бо "найвеличніший" взагалі пропонував посилювати стійкість демократії "Віагрою".
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05.10.2023 14:21 Ответить
Як казав мій батько, а він був розумною людиною, - Краще нічого не робити аніж робити аби як!!!
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05.10.2023 14:41 Ответить
І не сподівайтесь..ніхто вже не дасть робити з Держав куй знає що..все буде Україна..
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05.10.2023 14:21 Ответить
виборці дадуть,

а вони в Україні ще ті виборці.

Їм тільки правильне кіно покажи про Голобородька ...
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05.10.2023 15:14 Ответить
Ти наче інопланетян.. і не розумієш що таке демократія і більшість..і що таке конституційна більшість..
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05.10.2023 15:18 Ответить
ну так я зараз своїми оченятами бачу шо таке більшість і шо таке конституційна більшість.

більш того, я знаю, як та більшість туди попала і хто її туди вибрав.

шось у мізках тих виборців змінилось ? Та хєр там ! Тому все знову повториться.
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05.10.2023 15:54 Ответить
Сприймай вибір народу, подобається він тобі чи ні..
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05.10.2023 15:55 Ответить
Гітлера вибрав народ

***** вибрав народ

як мені той вибір сприймати ?
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05.10.2023 15:58 Ответить
Як населення баранкувате , як його вибір сприймати ?
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05.10.2023 16:13 Ответить
Тобі ж людина вже відповідала , що гітлер прийшов до влади на виборах ,чи як обирають і не один раз х#йло . Ти про такий вибір .? Це щоб про баранкуватість було зрозуміліше , для того

хто на броніпоїзді.
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05.10.2023 16:44 Ответить
Концепт про те, як посилити узурпацію офісно-преЗЕдентської влади, при цьому імітувати демократію і щоб про це не здогадалися у США та ЄС.
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05.10.2023 14:24 Ответить
А инвест няни будут?
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05.10.2023 14:24 Ответить
Обов'язково! Це ж ноухау цієї влади!
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05.10.2023 14:41 Ответить
то вже потрачений бренд. тут будуть ескорт-няні.
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05.10.2023 14:47 Ответить
та вже спеціальний суд планують створювати "утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій", господарські суди вже не те, все по-новому, все аби як.
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05.10.2023 14:51 Ответить
концепти..листи...замилювання очей, імітація кіпучої діяльності...
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05.10.2023 14:26 Ответить
Схоже, що з такими зеленсько-шмигалями та їх концептами будемо "посилювати демократію" без західної допомоги
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05.10.2023 14:27 Ответить
другий абзац в цьому "шлягеру"---"президент України Володимир Зеленський послідовно реалізує суспільний запит на протидію оліграфічно-курупційним загрозам і т.д ......." ------- це,млядь,не ДНО це ДНІЩЕ, це зелене стадо зовсім стид загубило,тварюки !!!!
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05.10.2023 14:32 Ответить
Це стопудово якийсь психічний розлад: на папері писати одне (наче правильне на перший погляд і в деяких місцях), в реалії робити абсолютно протилежне, а думати "де б ще вкрасти і по-більше"...

А почалося все з того, що одне недолуге не попісяло в баночку...
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05.10.2023 14:32 Ответить
Обіцянки завжди правильні тому треба дивитись на те ХТО їх надає!!!
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05.10.2023 14:39 Ответить
Не втрачаючи час на аналіз чогось я скажу лише те, що увесь цей "концепт" заповним декларативними заявами як виступи Генеральних секретарів ЦК КПРС на з'їздах партії, або як передвиборчі лозунги від партій та кандидатів у президенти. Багато слів, заяв без будь якої конкретики в стилі - "обіцяємо що усі будуть заможні та багаті, красиві та щасливі"! Знов, у котрий раз ми бачимо неспроможність керівництва країни не тільки на реальні дії та їх планування, а й на чіткі формулювання котрі можливо було б зрозуміти без тлумачень у будь який бік. Обрали у 2019-му "кухарок", "акторів", "аніматорів" і т.п. замість професіоналів у політиці, юриспруденції, фінансуванні та галузях економіки та вирішили що "І так зійде"!!!
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05.10.2023 14:38 Ответить
Як можна таку маячню комусь показувати??? Одні примітивні лозунги за все хороше, а ціль все та ж - красти, красти і красти. Досить тільки порівняти список необхідних реформ, необхідних для НАС не для США, з даним маразмом. На кого вона взагалі розрахованаий цей примітивізм.
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05.10.2023 14:43 Ответить
порох, худо-бідно це все починав
зермаки це все похерили щоб зараз знов починати
то ж...
три президенських терміни в сраці або в здоровенній афроамериканські дупі
15 років пройобу через рожеві окуляри які привели до влади пройдох та аферистів
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05.10.2023 14:44 Ответить
хочеш повернути україну, за часів пороха?
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05.10.2023 14:51 Ответить
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05.10.2023 15:14 Ответить
"Хужинистааала". Правда? Чи ти ще не насміялось?
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05.10.2023 18:59 Ответить
Давайте казати відверто, зовсім не тільки Порошенко, у котрого була можливість впливати виключно на зовнішню політику та армію, а й уряд, котрий у значній мірі бу опозиційним до президента, і парламент, хоч у ньому були й пророССійські сили. Але саме те, що не було монополізму влади в однієї партійної сили й зробило можливим рухати країну уперед, бо у пошуках компромісів знаходили те що об'єднувало більшість. А зараз в Україні монополізм єдиної політичної сили котра використовує це задля узурпації влади та власних меркантильних інтересів!!!
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05.10.2023 14:55 Ответить
Черговий папірець, ахахахахаха
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05.10.2023 14:44 Ответить
частина українців гине. частина стиснув зуби виживає, частина багатіє та жирує без міри.
що не так?
колись було по іншому?
війна лише, оголила всю гниль тієї україни, що збудована та кристалізована з моменту проголошення незалежності.
а те, що деякі популісти і тут почали хайпувати, то це продовження тієї ж гнилі.
питання в іншому:
що будемо робити далі? як вилазити з цієї сраки, в яку самі себе затягли?
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05.10.2023 14:49 Ответить
гнати треба "найвеличнішого" зенелоха, ************** іта усю його зе банду до )(уйло, до ростова !!!
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05.10.2023 14:54 Ответить
"Hrysha Hlyba", йди вже вішайся, бо ти з тих хто вміє тільки волати про "все пропало, гіпс знімають, клієнт виїжджає" і постійно або сам у паніці та відчаю, або хоче розігнати ці відчуття в українцях! Тож йди собі із Богом і не заважай іншим робити те що треба, такі як ти дуже затребувані у кремлядських ток-шоу в образі "представників України" котрих показово виставляють на посміховисько задля задоволення рашистів!
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05.10.2023 15:02 Ответить
а ти з яких?
з тих що сциш кип'ятком зі щоденних пройобів зе!білів, стукаєш себе п'яткою в груди і волаєш, що як було гарно при пороху?
що, ****, ти особисто пропонуєш робити? строчити на цензорі? писати мені, що я кацап?
шароварник грьобаний!
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05.10.2023 15:12 Ответить
А ти й є кацап. До того ж тупий кацап. Українці назву своєї країни пишуть з великої літери.
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05.10.2023 19:03 Ответить
Що ви хочете від москаля, котрий пише Україна з малої літери?
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05.10.2023 19:01 Ответить
це називається побудова зеленого, олігархічного зе-рейху в якому олігархам та друзям "найвеличнішого" зенелоха, ************** - усе, усім решта зебільний зе закон !!!




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05.10.2023 14:52 Ответить
ну, якщо навіть аналу-табу стало соромно за це "письмо", то це все...
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05.10.2023 15:03 Ответить
Анал-табу періодично висовує свою огидну харю із дупи, і якій він ховається, і робить якусь заяву, щоб перевірити - чи не забули люди про нього. Не забули. І він пірнає назад.
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05.10.2023 15:28 Ответить
сочинение школьников-заочников курсов имени Зеленскага на вольную тему про "ах как хорошо бы было как-нибудь так.., только от..битесь от нас"
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05.10.2023 15:07 Ответить
"...підтримку й розвиток незалежної журналістики"

Я думав "незалежна журналістика" це коли держава не втручається і не встромляє палки в колеса. А виявляється це роздача бюджетних грошей своїм "незалежним" журнашлістам.
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05.10.2023 15:15 Ответить
То у залежності від чого та "журналістика" незалежна. Може ж бути від правди або здорового глузду.
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05.10.2023 19:05 Ответить
Відчувається Трускавецка школа. По глибині думок і стилю. А головне - по патологічному бажанню красти і брехати.
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05.10.2023 15:26 Ответить
Ось ще один "концепт" від влади, але на Цензорі його пропустили:

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4628976-moz-proponuie-zaminyty-invalidnist-otsinkoui-vtraty-funktsionalnosti

МОЗ пропонує замінити інвалідність оцінкою втрати функціональності
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05.10.2023 15:35 Ответить
Шапіто... Та ще й до того освіта 0...
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05.10.2023 15:36 Ответить
Очередная шмигалевская бредятина и самое смешное что борьбу с коррупцией ведет тот кто сам и является коррупционером!!!!!!!!
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05.10.2023 15:41 Ответить
Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/kontseptposilennyastiikosti.pdf), не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним. (с) Тарас Шамайда
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05.10.2023 15:51 Ответить
Березовый сок
Рік тому Кабмін Шмигаля викотив 100500 примітивних слайдів в Лугано про те, як уряд збирається «освоїти» 700 мільярдів долларів (якщо нам їх дадуть) на відбудову. Жодна цифра на той момент не мала пояснення, а розрахунки були взяті з неба. Мовляв, західні донори на емпатії до українських біженців просльозяться і дадуть уряду все, що попросять.

Не дали. Навіть зробили округлі очі: як ви так швидко все порахували в умовах, коли фронт в гострій активній фазі?

Цього року урядові чиновники вирішили, що треба виглядати більш помірковано, тому запити і програма виглядала скромнішою - на 300 сторінок (хоч досі вона так і не опублікована). І хоч «апетити» зменшились, бажання вирвати і поділити щось прямо зараз, не пропало. Мовчу вже про захмарні плани підвищити ВВП до 20%. І про інші цифри, які були із області наукової фантастики. Але чого не напишеш, коли хочеш, щоб тобі дали грошей. Які дуже хочеться попиляти, доки йде війна. Презентація пройшла у Лондоні.

І от позавчора премʼєр Шмигаль передав послам G7 уже пʼять сторінок тексту, який назвали «Концепт посилення стійкості демократії». Документ смішний, як і всі попередні, де йшлося про побудову «повітряних замків». Документ аналізувати не буду. В соцмережах допускають, що частину тексту згенерував штучний інтелект. Бо треба було хоч щось швидко зробити, на противагу злитому у ЗМІ американському плану інституційних і антикорупційних реформ.

Після всіх цих маніпуляцій наступним і логічним документом від Шмигаля мав би бути текст на одну сторінку. Подання про відставку.

Бо у Вашингтоні під час останнього візиту українській владі дали чітко зрозуміти: за кожну копійку, яка йшла і ще йтиме з бюджету США, доведеться нести відповідальність. Вони знають де, що і як. Саме тому десант з американських аудиторів (ще понад 100 осіб) уже скоро буде в Києві. Частина приступила до роботи у вересні.

Тому відставка уряду - це вже майже вирішене питання. Американці вже не дадуть жодної копійки, поки не побачать адекватного розпорядника коштів.

Зрештою, хіба комусь Шмигаля буде шкода? Хто це взагалі такий? Він з якого управління ОП? (с) Віктор Шлінчак
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05.10.2023 15:56 Ответить
Зелені клоуни знову розводять суспільство України, тільки Захід розвести важко - там у посадовців дипломи Йєлів, Гарвардів і Кембріджей, їх таким популістським антинародним лайном не вразиш
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05.10.2023 16:17 Ответить
- Що нам робити? Західні партнери вимагають реформ!
- Нічого не потрібно робити! Треба створити свій документ, назвати його розумними рандомними словами. Створити робочі групи, розподілити там обов'язки серед наших "компетентних та професійних" слуг. Типу Безуглої, Брагара, філософа Тищенка. І хай вони про все це всюди розповідають як вони розумію, та як все це буде чудово коли буде. Все!
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05.10.2023 16:20 Ответить
эти клоуны уже делили 700 млрд в лугано )) дебилоиды
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05.10.2023 16:24 Ответить
Кончені зелені хотрозроблені буратіни кого ви хочете нагріти. Якби не війна ви давно ''сушилися б'' на гілляках. Але ви робите все щоб і війна не стала на заваді до ''сушіння на гілляках''.
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05.10.2023 16:26 Ответить
Ну що можна сказати, зелене суччя буде красти і будь-якими способами намагатиметься зберегти владу.
Думки вголос:
"Можливо в контрнаступі основною задачею має бути максимальне збереження життя і здоров'я військових, а не території. Бо Блазень йде шляхом Хама, велика ймовірність дестабілізації, якою рфія неодмінно скористається".
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05.10.2023 16:26 Ответить
У Концепта єдина мета і завдання зробити так, щоб зелебенська влада залишилась при владі в Україні мінімум до 2025 року!
Так що не шукаймо чорного кота в темній кімнаті, все абсолютно зрозуміло!
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05.10.2023 17:02 Ответить
Я думаю скоро начнеться подобие гражданской войны.И виноват не зеленский,а мы все.Потому что тридцать лет е..ем мозга сами себе и окружающим.Голод и расстрелы сделали народ Украины олигофреном.Либо мы выйдем из этого состояния с большой кровью,или нам *****...Воровать у себя во время войны -это олигофрения в чистом виде..
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05.10.2023 18:08 Ответить
Так, так. "Всеаниадинаааакавьіе". Чули вже. Так само, як і "хууужинибууудит". Може таки треба мозок задіювати для порівняння ситуацій. Якщо він, мозок, звісно, є
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05.10.2023 19:10 Ответить
Концепт наверно Жидков из квартала писал
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05.10.2023 20:43 Ответить
 
 