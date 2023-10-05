В настоящее время более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, - МВД
В Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военных.
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. - это гражданские, почти 15 тыс. - военные", - отметил он.
По его словам, МВД регистрирует информацию о каждом пропавшем без вести.
"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - добавил он.
Тимченко уточнил, что на сегодняшний день почти 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.
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разумков з Богданом та купи генПрокурорів, можуть це підтвердити!
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