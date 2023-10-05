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Новости Война
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МВД (9151) пропавший без вести (134)

В настоящее время более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, - МВД

безвісти,зниклий

В Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военных.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. - это гражданские, почти 15 тыс. - военные", - отметил он.

По его словам, МВД регистрирует информацию о каждом пропавшем без вести.

"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - добавил он.

Тимченко уточнил, что на сегодняшний день почти 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

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Топ комментарии
+5
Страшна цифра..
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05.10.2023 12:28
+2
А що, ще є неособливі обставини зникнення людини?
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05.10.2023 12:23
+2
Врёт зелень. Боюсь что не 26, а 260 тысяч .....
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05.10.2023 19:27
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А що, ще є неособливі обставини зникнення людини?
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05.10.2023 12:23 Ответить
неналежне виконання службових обов'язків, що привело до трагічних наслідків... Цікаво, членограй взесвіту та лідор нацюцюрників імені 73% про це знає?
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05.10.2023 12:30 Ответить
Серед оточення та челядників Зеленського, таких осіб ніколи не було,
разумков з Богданом та купи генПрокурорів, можуть це підтвердити!
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05.10.2023 12:27 Ответить
Давай, наведи мені приклад із ******** історії, коли Головнокомандувачі, державні високопосадовці або їх близькі воювали на передовій. Мамкін коментатор.
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05.10.2023 15:56 Ответить
Юрій Луценко і зараз врює, депутатка Таня Чорновол...
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05.10.2023 18:48 Ответить
Страшна цифра..
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05.10.2023 12:28 Ответить
щойновилуплене на сповіді з вАмерики?
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05.10.2023 12:31 Ответить
А чого ви припхались в Укараїну - сиділи б на роїсі - товариш був би живий
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05.10.2023 12:34 Ответить
Матюки роблять з тебе москаля
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05.10.2023 13:26 Ответить
Кацап ти спалився вже зі своєю казочкою, та як ти підар реагуєш.
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05.10.2023 13:32 Ответить
Кацап прагне смерті українця, яка дивина. А що ти тут забув, кацап?
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05.10.2023 13:36 Ответить
Модератор, тут в нас рашист який демонструє неприязнь до українців та іудеїв.
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05.10.2023 13:41 Ответить
А їнші 100 000 зовсім зникли в Маріуполі ?
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05.10.2023 12:39 Ответить
заіграли, забули декотрі...
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05.10.2023 12:46 Ответить
оонь сказал 1000 і буряти не насіловали нікого....
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05.10.2023 12:45 Ответить
пацан іде на другий левел - і все було б добре як би цей пісюк не був президентом України.
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05.10.2023 12:57 Ответить
мені так подобаєтся слово "прибил" - буба і пароплав і самольот...
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05.10.2023 13:06 Ответить
Забаньте цього новореганого кацапа
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05.10.2023 13:37 Ответить
Модератор, тут в нас агриний рашист
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05.10.2023 13:42 Ответить
Шановний антисеміт. В Україні так не говорять. Я к ви. Ксенофобія це - рашнациська скрєпа.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антис емітизму.
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05.10.2023 14:05 Ответить
не в підтримку цієї відрижки під проксі, а хитровідтраханості певних:
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05.10.2023 14:11 Ответить
Врёт зелень. Боюсь что не 26, а 260 тысяч .....
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05.10.2023 19:27 Ответить
вибачаюся а зниклі безвісти за "особливих обставин" має те саме формулювання що і мобілізація в "особливий період"?
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05.10.2023 23:33 Ответить
 
 