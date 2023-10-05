Все, что россияне могли сделать для обороны Крымского моста, они уже сделали, - спикер ВМС Плетенчук
Российские захватчики уже исчерпали возможности укрепления обороны Крымского моста.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницаемую" систему охраны Крымского моста.
Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС.
Также он добавил, что для охраны этого объекта есть вражеская корабельная группировка, включающая 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.
Кроме того, у Крымского моста захватчики затопили несколько барж.
"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притоплены баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.
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на ньому повинні стояти бронепоїзд, колона танків, щоб яскраво віддбивати атаку укрів,
які в цей час поглиблюють море під опорами моста, де їх не видно і не чутно.