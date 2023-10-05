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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ВМС (1447) Керченский мост (386) Плетенчук Дмитрий (149)

Все, что россияне могли сделать для обороны Крымского моста, они уже сделали, - спикер ВМС Плетенчук

крымский,мост

Российские захватчики уже исчерпали возможности укрепления обороны Крымского моста.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницаемую" систему охраны Крымского моста.

Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС.

Читайте: Ситуация с ремонтом Крымского моста очень сложная для россиян, - ОК "Південь"

Также он добавил, что для охраны этого объекта есть вражеская корабельная группировка, включающая 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.

Кроме того, у Крымского моста захватчики затопили несколько барж.

"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притоплены баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.

Также читайте: Оккупанты усилили охрану Керченского моста, сейчас его охраняют шесть катеров и пять кораблей ФСБ, - ВМС
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Топ комментарии
+5
Не все. Треба д'Єрьмака на ланцюг посеред мосту посадити, по ньому зєля стріляти не дозволить.
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05.10.2023 12:57
+4
Не зеля, а ***** не дозволить. То його людина.
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05.10.2023 12:57
+1
" То його людина." - 100пудово!
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05.10.2023 13:05
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Не все. Треба д'Єрьмака на ланцюг посеред мосту посадити, по ньому зєля стріляти не дозволить.
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05.10.2023 12:57 Ответить
Не зеля, а ***** не дозволить. То його людина.
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05.10.2023 12:57 Ответить
" То його людина." - 100пудово!
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05.10.2023 13:05 Ответить
"біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж" - а можна ж ще добавити...ну оті "5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ". А заодно ще й перевірити наші нові дрони.
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05.10.2023 13:08 Ответить
что ж, они свое "все" сделали. теперь наша очередь сделать "все", чтобы моста не было. и даже больше.
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05.10.2023 13:09 Ответить
Все що можна було зробити для оборони мосту рашка зробила.Тепер лишається тільки чекати коли мосту прийде п...здєц....
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05.10.2023 13:10 Ответить
"... Дідо бив бив - не розбив, Баба била била - не розбила, а Мишка пробігла, хвостиком махнула, воно впало і розбилось..." (с)
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05.10.2023 13:13 Ответить
Де там все - міст не пофарбовано в камуфляж, не закрито маскувальними сітками,
на ньому повинні стояти бронепоїзд, колона танків, щоб яскраво віддбивати атаку укрів,
які в цей час поглиблюють море під опорами моста, де їх не видно і не чутно.
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05.10.2023 13:26 Ответить
Тепер справа за нами
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05.10.2023 13:34 Ответить
Ну, и.........???
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05.10.2023 15:00 Ответить
 
 