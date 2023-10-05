Все, что россияне могли сделать для обороны Крымского моста, они уже сделали, - спикер ВМС Плетенчук

Российские захватчики уже исчерпали возможности укрепления обороны Крымского моста.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницаемую" систему охраны Крымского моста.

Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС.

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Также он добавил, что для охраны этого объекта есть вражеская корабельная группировка, включающая 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.

Кроме того, у Крымского моста захватчики затопили несколько барж.

"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притоплены баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.

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