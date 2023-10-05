Пентагон планирует увеличить производство 155-мм снарядов до 100 тыс. в месяц, - Bloomberg
Цель США – производить 155-мм артиллерийские снаряды в темпе 100 000 в месяц по сравнению с 28 000 сейчас. Это вдвое больше, чем 14 000 в месяц после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В то же время, такой амбициозный план Пентагона зависит от ряда почти одновременных действий по всей территории США.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Поставки противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также гаубиц и боеприпасов в Украину истощили американские запасы, продемонстрировав недостаточную устойчивость США. Этот "тревожный сигнал" побудил Пентагон при поддержке Конгресса вложить миллиарды долларов в расширение промышленного потенциала США", - отмечает издание.
Как заявил в интервью начальник отдела закупок армии, стоящего в центре промышленного расширения, Дуглас Буш, 3,4 миллиарда долларов по контракту на промышленное расширение на три четверти, то есть - 2,5 миллиарда долларов, пойдут на увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. США смогут увеличить производство с 28 000 в месяц до 36 000, а затем до 48 000–57 000 снарядов в месяц.
По его словам, в начале 2025 года отрасль сможет "выйти на уровень 80 000 снарядов в месяц, а в конце того же года достичь цели в 100 000 снарядов".
"Многое должно произойти, на этом пути есть много шагов. Успех не гарантирован, но это одна из причин, почему мы стараемся не складывать все яйца в одну корзину. Это амбициозно, наши планы агрессивны, но пока промышленность это выполняет", - добавил Буш.
Первым шагом армии стало расширение существующих государственных и подрядных предприятий, производящих металлические гильзы в Пенсильвании, предприятия на заводе армейских боеприпасов в Теннесси, где производится взрывчатое вещество для снарядов, и на заводе армейских боеприпасов в Айове, где осуществляется зарядка снарядов.
Как отметил Буш, второй шаг – это ставка на запуск новых производств: одним из них является завод IMT Defence в Онтарио, Канада, по производству металлических деталей, который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. "Самая большая ставка" делается на завод General Dynamics Corp. в Меските, штат Техас. По его словам, около 500 миллионов долларов будет вложено в этот завод для установки новых производственных технологий, включая роботов.
Последним этапом, который должен быть выполнен, является взрывное наполнение. Пентагон планирует значительно увеличить американские мощности по производству IMX (Insensitive Explosive Munitions – нечувствительные взрывные боеприпасы – Ред.), которые считаются более безопасными для войск в использовании и хранении, чем тротил. Армия также ищет возможность финансирования отечественного источника тротила. Пока тротил не производится в США, и Пентагон закупает его в дружественных странах, таких как Польша.
По словам Буша, Пентагону понадобятся как IMX, так и тротил, чтобы добиться поставленных целей, в больших количествах. Армия также пытается увеличить внутреннее производство "модульных артиллерийских зарядов", представляющих собой цилиндры с горючей оболочкой, использующие трехосновное топливо – высокоспециализированное топливо.
Даже если армия достигнет мощности, позволяющей производить 100 тыс. снарядов в месяц, ей все равно понадобятся большие средства для их приобретения. По словам Буша, их закупка обойдется в $3,5 млрд в год после затрат на оборудование. Для армии это "серьезные деньги", отметил Буш.
Пожалуйста, подождите...
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Не было бы счастья, да...
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
Там без шансів: завгоспи, ларьочники, фотографи, кухарки - ну що вони зроблять . У 2019 треба було вмикати голову, а не приводити до влади некомпетентних недалеких аматорів .
Це ключове, що треба знати. Як до 2025 виживати - хз.
Припустимо, що ЄС робить стільки ж. Це два основні донори.
І припустимо що десь ще тисяч 10 вдається наскрести десь ще.
Це все одно не покриває нинішні потреби. І 2024 рік буде з очевидним снарядним голодом коли хіба що оборонятись можна буде.
Безынициативные люди, интернет комментаторы и переживальщики вроде тебя - приговор Украине
Но проще же миллионами делать ногти в Польше и уборку в Германии, зато в вышиванке и лайкать посты про "наших героев", "переживать за близких", чем палец о палец ударить.