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боеприпасы (2280) Пентагон (1413) производство (430) США (24820)

Пентагон планирует увеличить производство 155-мм снарядов до 100 тыс. в месяц, - Bloomberg

155

Цель США – производить 155-мм артиллерийские снаряды в темпе 100 000 в месяц по сравнению с 28 000 сейчас. Это вдвое больше, чем 14 000 в месяц после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В то же время, такой амбициозный план Пентагона зависит от ряда почти одновременных действий по всей территории США.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Поставки противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также гаубиц и боеприпасов в Украину истощили американские запасы, продемонстрировав недостаточную устойчивость США. Этот "тревожный сигнал" побудил Пентагон при поддержке Конгресса вложить миллиарды долларов в расширение промышленного потенциала США", - отмечает издание.

Как заявил в интервью начальник отдела закупок армии, стоящего в центре промышленного расширения, Дуглас Буш, 3,4 миллиарда долларов по контракту на промышленное расширение на три четверти, то есть - 2,5 миллиарда долларов, пойдут на увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. США смогут увеличить производство с 28 000 в месяц до 36 000, а затем до 48 000–57 000 снарядов в месяц.

По его словам, в начале 2025 года отрасль сможет "выйти на уровень 80 000 снарядов в месяц, а в конце того же года достичь цели в 100 000 снарядов".

Также читайте: У Пентагона осталось 5,2 млрд дол. на помощь по безопасности для Украины, - The Wall Street Journal

"Многое должно произойти, на этом пути есть много шагов. Успех не гарантирован, но это одна из причин, почему мы стараемся не складывать все яйца в одну корзину. Это амбициозно, наши планы агрессивны, но пока промышленность это выполняет", - добавил Буш.

Первым шагом армии стало расширение существующих государственных и подрядных предприятий, производящих металлические гильзы в Пенсильвании, предприятия на заводе армейских боеприпасов в Теннесси, где производится взрывчатое вещество для снарядов, и на заводе армейских боеприпасов в Айове, где осуществляется зарядка снарядов.

Также читайте: В НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов Альянса

Как отметил Буш, второй шаг – это ставка на запуск новых производств: одним из них является завод IMT Defence в Онтарио, Канада, по производству металлических деталей, который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. "Самая большая ставка" делается на завод General Dynamics Corp. в Меските, штат Техас. По его словам, около 500 миллионов долларов будет вложено в этот завод для установки новых производственных технологий, включая роботов.

Последним этапом, который должен быть выполнен, является взрывное наполнение. Пентагон планирует значительно увеличить американские мощности по производству IMX (Insensitive Explosive Munitions – нечувствительные взрывные боеприпасы – Ред.), которые считаются более безопасными для войск в использовании и хранении, чем тротил. Армия также ищет возможность финансирования отечественного источника тротила. Пока тротил не производится в США, и Пентагон закупает его в дружественных странах, таких как Польша.

По словам Буша, Пентагону понадобятся как IMX, так и тротил, чтобы добиться поставленных целей, в больших количествах. Армия также пытается увеличить внутреннее производство "модульных артиллерийских зарядов", представляющих собой цилиндры с горючей оболочкой, использующие трехосновное топливо – высокоспециализированное топливо.

Даже если армия достигнет мощности, позволяющей производить 100 тыс. снарядов в месяц, ей все равно понадобятся большие средства для их приобретения. По словам Буша, их закупка обойдется в $3,5 млрд в год после затрат на оборудование. Для армии это "серьезные деньги", отметил Буш.

Читайте также: Семь стран ЕС заказали боеприпасы для Украины по программе совместных закупок, - Reuters
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Топ комментарии
+2
Дзвонив я тільки що до Байдена-передав йому твоє питання. Байден обіцяв його розглянути.
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05.10.2023 13:06
+2
Так як вижили в останні 8 років війни - без Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів і таки вижили. Як пережили 300 років геноциду - без зброї, без держави, без підтримки з боку цивілізованого світу. А коли весь цивілізований світ допомагає, при дому допомога довготривала, з тенденцією до зростання то ворогу не залишається жодного шансу на успіх.
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05.10.2023 13:10
+2
До цього призвела політика НАТО і заходу в цілому після розпаду совка, котрі увіровали що кацапи,китайці можуть бути цивілізованими людьми. Свою стратегію з стримування совка переробили на антитерористичну стратегію і боротьбу з тероризмом. Мали до 1991 року 25 великих підприємств котрі працювали на ВПК,а після скоротили до 7.
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05.10.2023 13:11
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А сколько они планируют отдавать Украине?
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05.10.2023 12:58 Ответить
Дзвонив я тільки що до Байдена-передав йому твоє питання. Байден обіцяв його розглянути.
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05.10.2023 13:06 Ответить
Дуже тобі вдячний за твою турботу, тільки не забудь повідомити відповідь.
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05.10.2023 13:22 Ответить
Майже всі і планують. В доктрині США 155мм снаряди якшо і є, то їх там треба мізер. Стратегічний НЗ снарядів в США нікуди не дівся. Для тренування вони використовують (не памʼятаю точну цифру) шось кілька тисяч на місяць. Тож куди дівати всю решту? Все це посиплеться кацапам на голови. Навіть не сумнівайтеся.
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05.10.2023 13:22 Ответить
Кассетные боеприпасы будут переданы США Киеву из-за нехватки 155-миллиметровых фугасных снарядов для украинских военных. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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Не было бы счастья, да...
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05.10.2023 14:13 Ответить
Знаєте шо мені подобається в американцях? Коли в них чогось не вистачає, наприклад снарядів чи ракет, то вони не сидять і ниють шо "Порошенко нам нє пабудував завод" (С) чи "як нам робити свої ракети, коли кацапи все разбамбять" (С), а наполегливо працюють і воно в них все зʼявляється. Тож я ні на хвилину не сумніваюся, що найпотужніша промисловість в світі розчехлиться і видасть стільки ***********, скільки треба.
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05.10.2023 14:18 Ответить
Я тоже в них бы не сомневался, если бы не одно рыжее падло, которое никак не успокоится.
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05.10.2023 14:29 Ответить
мда.. то вже інша історія...
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05.10.2023 14:31 Ответить
Касапу по міні.. під дупу...
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05.10.2023 13:00 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 13:01 Ответить
> представники Посольства у Вашингтоні, ні керівництво МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України

Там без шансів: завгоспи, ларьочники, фотографи, кухарки - ну що вони зроблять . У 2019 треба було вмикати голову, а не приводити до влади некомпетентних недалеких аматорів .
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05.10.2023 13:16 Ответить
А шо вы хотите, это же "новые лица" за которые голосовали "приколисты"
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05.10.2023 14:34 Ответить
на початку 2025 року галузь зможе "вийти на рівень 80 000 снарядів на місяць, а наприкінці того ж року досягти мети в 100 000 снарядів

Це ключове, що треба знати. Як до 2025 виживати - хз.
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05.10.2023 13:01 Ответить
Так як вижили в останні 8 років війни - без Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів і таки вижили. Як пережили 300 років геноциду - без зброї, без держави, без підтримки з боку цивілізованого світу. А коли весь цивілізований світ допомагає, при дому допомога довготривала, з тенденцією до зростання то ворогу не залишається жодного шансу на успіх.
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05.10.2023 13:10 Ответить
Останні 8 років і близько не треба було вистрілювати по 5-10 тисяч снарядів в день, тож не порівнюй хер з пальцем.
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05.10.2023 13:14 Ответить
никто не выстреливает 5-10 тысяч 155мм в день, максимум расход таких снарядов 2-3 тысячи в день. Когда дают общие цифры забывают про 152мм, 122, 120, 125, 105 и прочие калибры.
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05.10.2023 14:04 Ответить
3 тисячі тільки 155 - це 90 тисяч в місяць. Зараз США роблять лише 28 тисяч.
Припустимо, що ЄС робить стільки ж. Це два основні донори.
І припустимо що десь ще тисяч 10 вдається наскрести десь ще.

Це все одно не покриває нинішні потреби. І 2024 рік буде з очевидним снарядним голодом коли хіба що оборонятись можна буде.
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05.10.2023 14:28 Ответить
Еще в марте когда муссировалась тема контрнаступления, я здесь писал, что те 3-5 тыс снарядов в день, которые наши имели возможность выстреливать, для наступления мало, необходимо 10-15 тыс.
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05.10.2023 14:39 Ответить
Не тільки США збвільшують виробництво БК і це найращі інвестиції у майбутнє.
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05.10.2023 13:04 Ответить
До цього призвела політика НАТО і заходу в цілому після розпаду совка, котрі увіровали що кацапи,китайці можуть бути цивілізованими людьми. Свою стратегію з стримування совка переробили на антитерористичну стратегію і боротьбу з тероризмом. Мали до 1991 року 25 великих підприємств котрі працювали на ВПК,а після скоротили до 7.
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05.10.2023 13:11 Ответить
Китайці цілком цівілізовані. Тут основне питання, що саме розуміти під терміном цивілізованість.
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05.10.2023 14:18 Ответить
Тобто потужність США була великою мильною бульбашкою?
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05.10.2023 13:46 Ответить
Если бы им грозила опасность как Украине они бы уже всей страной вкалывали,а не ныли бы на 21 месяц войны, что "коррумпированный запад мало даёт". США во второй мировой произвели намного больше оружия чем СССР, хоть опасность была меньше....

Безынициативные люди, интернет комментаторы и переживальщики вроде тебя - приговор Украине
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05.10.2023 13:52 Ответить
А не пошёл бы ты нах?🤔
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05.10.2023 14:03 Ответить
А Украина сколько планирует? В США 2.5 млн занято во ВСЕМ военном производстве. Украина может производить намного больше оружия.

Но проще же миллионами делать ногти в Польше и уборку в Германии, зато в вышиванке и лайкать посты про "наших героев", "переживать за близких", чем палец о палец ударить.
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05.10.2023 13:50 Ответить
" Украина может производить намного больше оружия." - чим саме вона можэт? Чи ви застрягли у 1991 році, коли могла?
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05.10.2023 14:38 Ответить
 
 