Пентагон планирует увеличить производство 155-мм снарядов до 100 тыс. в месяц, - Bloomberg

Цель США – производить 155-мм артиллерийские снаряды в темпе 100 000 в месяц по сравнению с 28 000 сейчас. Это вдвое больше, чем 14 000 в месяц после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В то же время, такой амбициозный план Пентагона зависит от ряда почти одновременных действий по всей территории США.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Поставки противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также гаубиц и боеприпасов в Украину истощили американские запасы, продемонстрировав недостаточную устойчивость США. Этот "тревожный сигнал" побудил Пентагон при поддержке Конгресса вложить миллиарды долларов в расширение промышленного потенциала США", - отмечает издание.

Как заявил в интервью начальник отдела закупок армии, стоящего в центре промышленного расширения, Дуглас Буш, 3,4 миллиарда долларов по контракту на промышленное расширение на три четверти, то есть - 2,5 миллиарда долларов, пойдут на увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. США смогут увеличить производство с 28 000 в месяц до 36 000, а затем до 48 000–57 000 снарядов в месяц.

По его словам, в начале 2025 года отрасль сможет "выйти на уровень 80 000 снарядов в месяц, а в конце того же года достичь цели в 100 000 снарядов".

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"Многое должно произойти, на этом пути есть много шагов. Успех не гарантирован, но это одна из причин, почему мы стараемся не складывать все яйца в одну корзину. Это амбициозно, наши планы агрессивны, но пока промышленность это выполняет", - добавил Буш.

Первым шагом армии стало расширение существующих государственных и подрядных предприятий, производящих металлические гильзы в Пенсильвании, предприятия на заводе армейских боеприпасов в Теннесси, где производится взрывчатое вещество для снарядов, и на заводе армейских боеприпасов в Айове, где осуществляется зарядка снарядов.

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Как отметил Буш, второй шаг – это ставка на запуск новых производств: одним из них является завод IMT Defence в Онтарио, Канада, по производству металлических деталей, который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. "Самая большая ставка" делается на завод General Dynamics Corp. в Меските, штат Техас. По его словам, около 500 миллионов долларов будет вложено в этот завод для установки новых производственных технологий, включая роботов.

Последним этапом, который должен быть выполнен, является взрывное наполнение. Пентагон планирует значительно увеличить американские мощности по производству IMX (Insensitive Explosive Munitions – нечувствительные взрывные боеприпасы – Ред.), которые считаются более безопасными для войск в использовании и хранении, чем тротил. Армия также ищет возможность финансирования отечественного источника тротила. Пока тротил не производится в США, и Пентагон закупает его в дружественных странах, таких как Польша.

По словам Буша, Пентагону понадобятся как IMX, так и тротил, чтобы добиться поставленных целей, в больших количествах. Армия также пытается увеличить внутреннее производство "модульных артиллерийских зарядов", представляющих собой цилиндры с горючей оболочкой, использующие трехосновное топливо – высокоспециализированное топливо.

Даже если армия достигнет мощности, позволяющей производить 100 тыс. снарядов в месяц, ей все равно понадобятся большие средства для их приобретения. По словам Буша, их закупка обойдется в $3,5 млрд в год после затрат на оборудование. Для армии это "серьезные деньги", отметил Буш.

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