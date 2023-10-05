Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили новый пакет оборонной поддержки, в него войдут средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом результативной.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - написал Зеленский.

Президент Украины и премьер Испании также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра и все испанское общество за поддержку и четкое осуждение российской агрессии.

Также читайте: Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Испании