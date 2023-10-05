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Зеленский (19029) Испания (846) Санчес (35)

Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили новый пакет оборонной поддержки, в него войдут средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы

санчес,зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом результативной.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - написал Зеленский.

Президент Украины и премьер Испании также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра и все испанское общество за поддержку и четкое осуждение российской агрессии.

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ну і то добре.і на тому дякуємо..що не каски та каримати, від Шольца,як на початку війни.
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05.10.2023 13:37 Ответить
Нащо ти про своїх пишеш, рашиський півнику?
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05.10.2023 13:44 Ответить
Кацапи такі тупі, в путіна погані справи якщо він найняв такого блазня як ти
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05.10.2023 13:47 Ответить
Давай макака, розважай мене більше
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05.10.2023 13:50 Ответить
Нічого не зрозумів, кацапе, не важливо давай розважай мене більше, ти дуже кумедний
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05.10.2023 14:02 Ответить
ВОНО ПО ВСЬОМУ СВІТУ РОЗ`ЇДЖАЄ ЯК СПРАВЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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05.10.2023 16:18 Ответить
 
 