Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили новый пакет оборонной поддержки, в него войдут средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом результативной.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.
Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС при председательстве Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - написал Зеленский.
Президент Украины и премьер Испании также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.
Также Зеленский поблагодарил премьер-министра и все испанское общество за поддержку и четкое осуждение российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...