Путин получил мощный сигнал от стран "от Дублина до Кишинева", – фон дер Ляйен
Прошедшее в Киеве недавнее заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза стало мощным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент Европейской комиссии заявила о своей уверенности в том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет продолжаться, несмотря на изъятие Конгрессом помощи Киеву из бюджетного пакта, а также после импичмента спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.
"Было очень важно, что президент Байден проинформировал нас в начале этой недели о состоянии поддержки Украины со стороны США. Здесь, в ЕС, мы работаем над пакетом в 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов, потому что Украина нуждается в надежности и уверенности в бюджетной поддержке. Как я вижу ситуацию в США, я очень уверена в поддержке Украины со стороны США: над чем работают Штаты, так это над сроками", - заявила она.
В частности, Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас в центре дискуссии саммита будет поддержка Украине. Также она приветствовала решение президента Владимира Зеленского присоединиться сегодня.
"В понедельник министры иностранных дел ЕС были в Киеве в поддержку Украины, поэтому это мощный сигнал Путину от Дублина до Кишинева, что мы не потерпим агрессию против суверенного государства", - сказала фон дер Ляйен.
Среди других вопросов, которые поднимут во время саммита, будет энергетика. Как отметила президент Европейской комиссии, мир сейчас столкнулся с энергетическим кризисом из-за шантажа со стороны России.
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одному ***** другий не чує
результат один
все на свому місці
один писдує по Україні, другий по дорозі.
висновок.
одного треба давити, перед другим гальмувати
хоча це сигнал не *****, а скоріше сініпуху. через два-три роки, а якщо трамп стане президентом, то й швидше, китай розпочне війну. номінально за Тайвань, а фактично з США за світове господство.