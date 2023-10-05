Путин получил мощный сигнал от стран "от Дублина до Кишинева", – фон дер Ляйен

Прошедшее в Киеве недавнее заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза стало мощным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Европейской комиссии заявила о своей уверенности в том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет продолжаться, несмотря на изъятие Конгрессом помощи Киеву из бюджетного пакта, а также после импичмента спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

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"Было очень важно, что президент Байден проинформировал нас в начале этой недели о состоянии поддержки Украины со стороны США. Здесь, в ЕС, мы работаем над пакетом в 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов, потому что Украина нуждается в надежности и уверенности в бюджетной поддержке. Как я вижу ситуацию в США, я очень уверена в поддержке Украины со стороны США: над чем работают Штаты, так это над сроками", - заявила она.

В частности, Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас в центре дискуссии саммита будет поддержка Украине. Также она приветствовала решение президента Владимира Зеленского присоединиться сегодня.

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"В понедельник министры иностранных дел ЕС были в Киеве в поддержку Украины, поэтому это мощный сигнал Путину от Дублина до Кишинева, что мы не потерпим агрессию против суверенного государства", - сказала фон дер Ляйен.

Среди других вопросов, которые поднимут во время саммита, будет энергетика. Как отметила президент Европейской комиссии, мир сейчас столкнулся с энергетическим кризисом из-за шантажа со стороны России.

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