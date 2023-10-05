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Путин получил мощный сигнал от стран "от Дублина до Кишинева", – фон дер Ляйен

ляен

Прошедшее в Киеве недавнее заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза стало мощным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Европейской комиссии заявила о своей уверенности в том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет продолжаться, несмотря на изъятие Конгрессом помощи Киеву из бюджетного пакта, а также после импичмента спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

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"Было очень важно, что президент Байден проинформировал нас в начале этой недели о состоянии поддержки Украины со стороны США. Здесь, в ЕС, мы работаем над пакетом в 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов, потому что Украина нуждается в надежности и уверенности в бюджетной поддержке. Как я вижу ситуацию в США, я очень уверена в поддержке Украины со стороны США: над чем работают Штаты, так это над сроками", - заявила она.

В частности, Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас в центре дискуссии саммита будет поддержка Украине. Также она приветствовала решение президента Владимира Зеленского присоединиться сегодня.

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"В понедельник министры иностранных дел ЕС были в Киеве в поддержку Украины, поэтому это мощный сигнал Путину от Дублина до Кишинева, что мы не потерпим агрессию против суверенного государства", - сказала фон дер Ляйен.

Среди других вопросов, которые поднимут во время саммита, будет энергетика. Как отметила президент Европейской комиссии, мир сейчас столкнулся с энергетическим кризисом из-за шантажа со стороны России.

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Автор: 

путин владимир (31318) поддержка (682) Евросоюз (17145) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+7
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05.10.2023 14:14
+4
Чи сміятися чи плакати, бо вже нема сил від тієї потужності
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05.10.2023 14:11
+3
А ***** про цей потужний сигнал хоч знає?🤦
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05.10.2023 14:21
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Чи сміятися чи плакати, бо вже нема сил від тієї потужності
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05.10.2023 14:11 Ответить
Сигнал у вигляді пістюліни вони тільки розуміють..
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05.10.2023 14:12 Ответить
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05.10.2023 14:14 Ответить
А ***** про цей потужний сигнал хоч знає?🤦
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05.10.2023 14:21 Ответить
Ага, тільки товарообіг Заходу з кацапією росте нечуваними темпами, не дивлячись на "потужні сигнали" та "пекельні санкції"!
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05.10.2023 14:22 Ответить
Тільки винищення кацапів є сигналом, всі інші "сигнали" як пердіння в калюжу...
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05.10.2023 14:23 Ответить
сигнал *****, всеодно що посигналити глухому пішоходу
одному ***** другий не чує
результат один
все на свому місці
один писдує по Україні, другий по дорозі.
висновок.
одного треба давити, перед другим гальмувати
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05.10.2023 14:39 Ответить
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05.10.2023 14:41 Ответить
і сигнал цей звучить так: роби що хочеш, нічого тобі за це не буде.
хоча це сигнал не *****, а скоріше сініпуху. через два-три роки, а якщо трамп стане президентом, то й швидше, китай розпочне війну. номінально за Тайвань, а фактично з США за світове господство.
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05.10.2023 14:44 Ответить
Отримав. Особливо від Словаччини та ************.
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05.10.2023 16:57 Ответить
І шо.... срати цей уйобок хотів на ваші "потужні"сігнали..
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05.10.2023 17:30 Ответить
Ну, він відповів вже на той сигнал. Ракетою по селу Гроза...
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05.10.2023 17:44 Ответить
 
 