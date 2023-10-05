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Девять украинцев погибли и шестеро получили ранения в результате ДТП вблизи Венеции, - МИД Украины

дтп

Девять украинцев погибли и шестеро получили ранения в результате аварии автобуса, произошедшей 3 октября вечером в районе Венеции Местре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Полиция Венеции подтвердила гибель девяти украинцев и ранения шести. Украинские консулы сегодня посетят в больницах пострадавших граждан, ознакомятся с их состоянием и предоставят им необходимую консульскую помощь", - сказал Николенко.

Напомним, 3 октября около 20:00 в Венеции автобус съехал с путепровода, пробил ограждение, упал около железнодорожной станции с высоты 10 м и вспыхнул. По меньшей мере 21 человек погиб и 15 получили ранения.
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05.10.2023 15:16 Ответить
за день третій раз ця жахлива новина і ноль конкретики
от хто дозволяє такі новини
в якому стані були рідні коли це неподобство з"явилося в змі:
в італії розбився автобус, 21 загиблий, з них поки що 5 українців, потім 9 українціце не інфа а саме неподобство, вкид, набір рейтингу але не інфа
що це ***** робиться???
накуй така інфа вкид коли там зараз десятки тисяч туристів і всі родичі сходять з розуму через такі вкиди
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05.10.2023 15:32 Ответить
"там зараз десятки тисяч туристів", мається на увазі - з України?
Якщо біженці, то гуляти на гроши європейців - соромно!
Якщо саме туристи, то варто нагадати, що в Україні люди гинуть на фронті, захищаючи таких туристів.
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05.10.2023 19:07 Ответить
 
 