Девять украинцев погибли и шестеро получили ранения в результате ДТП вблизи Венеции, - МИД Украины

Девять украинцев погибли и шестеро получили ранения в результате аварии автобуса, произошедшей 3 октября вечером в районе Венеции Местре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Полиция Венеции подтвердила гибель девяти украинцев и ранения шести. Украинские консулы сегодня посетят в больницах пострадавших граждан, ознакомятся с их состоянием и предоставят им необходимую консульскую помощь", - сказал Николенко.

Напомним, 3 октября около 20:00 в Венеции автобус съехал с путепровода, пробил ограждение, упал около железнодорожной станции с высоты 10 м и вспыхнул. По меньшей мере 21 человек погиб и 15 получили ранения.