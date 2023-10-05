Если сейчас позволить РФ "заморозить" войну, она сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и атаковать другие страны, - Зеленский
Если Россия сейчас "заморозит" войну против Украины, то до 2028 года она сможет восстановить свой военный потенциал, чтобы атаковать страны Балтии и страны, на территории которых присутствует российский контингент.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если в войне против Украины будет любая пауза, то в 2028 г. будет новый критический момент. В настоящее время РФ рассматривает разные сценарии на ближайшие годы.
"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - подчеркнул Зеленский.
Россия делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.
"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Кремль четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволит Европе быть пространством свободных наций и демократий. При этом война для РФ является инструментом покорения или манипулирования другими.
Десятилетиями Россия пытается сохранить контроль над своими соседями, разжигая войну. В частности, она "нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а также пытается вырвать куски из тела Украины", добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)
Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
І ці висновки дуже неприємні, бо залишається ще один варіант(можливий!) - військові виконують свою задачу по захисту держави і її інтересів і...усувають цю шоблу від влади. А це може привести до значних ускладнень, як на фронті, так і за кордоном. І чим дальше, тим більше ці подонки на Банковій роблять такого, що мирно їхнє правління не закінчиться. При всьому тому, що основні фігури(боси), що стоять за кулісами всього цього шапіто вже зараз знаходяться за кордоном(тільки ***** ні) і ні за що не переживають.
ну, і от як такому прездоболу-тріпломату можна було довірити цілу Державу?..
чим ви думали, дебіли..? і тільки не ображайтеся на правду, ідіоти-експериментатори
47 загиблих через удар рф по магазину у селі Гроза, Куп'янського району (Харківщина), - Володимир Зеленський. Наразі 6 поранених, серед яких дівчинка. Триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.
Хай світ дивиться на це жахіття з широко розплющеними очима!
Це відео найпотужнішого прямого російського ракетного удару по діючій(!) лікарні в Бериславі Херсонської області.
Може ще треба трошки почекати з ATACMS? Бо ще не всі Лексуси продали, і не всю нафту перекупили ?
https://t.me/sergiinaumovych/10615
И вопрос уже встанет о том, кто как его использует. Рашка возможно и будет готовиться к ревашну, укреплять армию и так далее. А Украине кто мешает делать тоже самое? А Европе? А США?
Или опять будем велике будивныцтво стадионив затевать? Ну тогда да - будет жопа.