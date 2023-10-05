Если сейчас позволить РФ "заморозить" войну, она сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и атаковать другие страны, - Зеленский

Если Россия сейчас "заморозит" войну против Украины, то до 2028 года она сможет восстановить свой военный потенциал, чтобы атаковать страны Балтии и страны, на территории которых присутствует российский контингент.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если в войне против Украины будет любая пауза, то в 2028 г. будет новый критический момент. В настоящее время РФ рассматривает разные сценарии на ближайшие годы.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - подчеркнул Зеленский.

Россия делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

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"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Кремль четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволит Европе быть пространством свободных наций и демократий. При этом война для РФ является инструментом покорения или манипулирования другими.

Десятилетиями Россия пытается сохранить контроль над своими соседями, разжигая войну. В частности, она "нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а также пытается вырвать куски из тела Украины", добавил Зеленский.