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Зеленский (19029) россия (93003)

Если сейчас позволить РФ "заморозить" войну, она сможет восстановить военный потенциал до 2028 года и атаковать другие страны, - Зеленский

війна,росія

Если Россия сейчас "заморозит" войну против Украины, то до 2028 года она сможет восстановить свой военный потенциал, чтобы атаковать страны Балтии и страны, на территории которых присутствует российский контингент.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если в войне против Украины будет любая пауза, то в 2028 г. будет новый критический момент. В настоящее время РФ рассматривает разные сценарии на ближайшие годы.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - подчеркнул Зеленский.

Россия делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

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"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Кремль четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволит Европе быть пространством свободных наций и демократий. При этом война для РФ является инструментом покорения или манипулирования другими.

Десятилетиями Россия пытается сохранить контроль над своими соседями, разжигая войну. В частности, она "нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а также пытается вырвать куски из тела Украины", добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+7
Готуєш нас до "заморозки" війни?
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05.10.2023 15:01
+5
Соромлюсь запитати-а це не цей поц розводив війська у 2019-му у Золотому і Станиці Луганській?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)

Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
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05.10.2023 15:11
+4
теж про це подумав: промацування думки.

Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
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05.10.2023 15:06
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Маєш можливості не дозволити?
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05.10.2023 14:59 Ответить
Готуєш нас до "заморозки" війни?
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05.10.2023 15:01 Ответить
теж про це подумав: промацування думки.

Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
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05.10.2023 15:06 Ответить
Навіщо писати нічим не підкріплені думки?
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05.10.2023 15:25 Ответить
як не підтведжені ??? вофка зе це жертва невдалого аборту кацапо-совка, він спить і пріє щоб Україна стала маленькою копією параші )9уйло, а він вічним, непомильним зе-сцарем !!! це називається побудова зеленого, олігархічного зе-рейху в якому олігархам та друзям "найвеличнішого" зенелоха, ************** - усе, усім решта зебільний зе закон !!!




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05.10.2023 15:30 Ответить
Як же не підкріплені? А чим же ця брехлива цинічна кацапська гнида займалася упродовж попереднього року коли агресор укріплювався на півдні України, хіба ж не заморозкою війни?
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05.10.2023 15:56 Ответить
Другие страны поймут это только тогда, когда русня физически на них нападёт. А сейчас им Зеленский мешает пить кофе с круассанами своими заявлениями.
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05.10.2023 15:05 Ответить
Нехилый,видать,кокс. Оно уже и вангует...
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05.10.2023 15:06 Ответить
Тебя никто спрашивать не будет. Твоя задача - спокойно(только спокойно) провести выборы и не мешать взрослым и умным дядям решать, что и как делать. Если повезет - после выборов примут где-нибудь в Герцлии. Не повезет - примут где-нибудь Делавэре. Но это уже другая история.
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05.10.2023 15:10 Ответить
Соромлюсь запитати-а це не цей поц розводив війська у 2019-му у Золотому і Станиці Луганській?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)

Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
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05.10.2023 15:11 Ответить
Я вже навіть і не розумію що краще - заморозити і провести вибори щоб знести цю шоблу, підняти свої оборонні підприємства, чи й далі дивитись, як ця квартальна шобла примушує всю країну спливати кров'ю, а самі продовжують красти і красти. Але зараз, я відчуваю, що ЗЕбуїни самі зацікавлені у продовжені війни - вони і ЗЕшобла залишаються при владі, а на фронті гинуть кращі, ті хто однозначно ВЖЕ зрозумів, що ворог не тільки на болотАх, а й в тилу - на Банковій, в судах, в прокуратурах та в...мєнтярнях. Ось тому ЗЕбуїни ВЖЕ закупили не зброю для ЗСУ, а автозаки, тому й прибрали ВСІ силові структури в свої руки.
І ці висновки дуже неприємні, бо залишається ще один варіант(можливий!) - військові виконують свою задачу по захисту держави і її інтересів і...усувають цю шоблу від влади. А це може привести до значних ускладнень, як на фронті, так і за кордоном. І чим дальше, тим більше ці подонки на Банковій роблять такого, що мирно їхнє правління не закінчиться. При всьому тому, що основні фігури(боси), що стоять за кулісами всього цього шапіто вже зараз знаходяться за кордоном(тільки ***** ні) і ні за що не переживають.
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05.10.2023 15:23 Ответить
Нічого нового. Так само писали, що в Порошенко наживаються на війні. Тепер в Зеленського наживаються. Якийсь день сурка прямо.
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05.10.2023 15:27 Ответить
Хіба ж брехали? Але хто ж їх притягне до відповідальності, якщо вся влада в їх руках?
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05.10.2023 16:02 Ответить
Зєлєнскай заговорив, як справжній "порохобот" з "войовничої меншості", яких воно з підлітковим восторгом саджало до в'язниці, а дехто й досі під слідством та по тюрмах, як Роман Червінський...
ну, і от як такому прездоболу-тріпломату можна було довірити цілу Державу?..
чим ви думали, дебіли..? і тільки не ображайтеся на правду, ідіоти-експериментатори
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05.10.2023 15:28 Ответить
Сегодня раша просто устроила террор мирного населения а мир просто сыкло
47 загиблих через удар рф по магазину у селі Гроза, Куп'янського району (Харківщина), - Володимир Зеленський. Наразі 6 поранених, серед яких дівчинка. Триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.
Хай світ дивиться на це жахіття з широко розплющеними очима!

Це відео найпотужнішого прямого російського ракетного удару по діючій(!) лікарні в Бериславі Херсонської області.

Може ще треба трошки почекати з ATACMS? Бо ще не всі Лексуси продали, і не всю нафту перекупили ?
https://t.me/sergiinaumovych/10615
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05.10.2023 16:01 Ответить
Кхм... в любом случае будет перемерие, или Зе собирается Москву брать? Нет - значит будет.
И вопрос уже встанет о том, кто как его использует. Рашка возможно и будет готовиться к ревашну, укреплять армию и так далее. А Украине кто мешает делать тоже самое? А Европе? А США?
Или опять будем велике будивныцтво стадионив затевать? Ну тогда да - будет жопа.
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05.10.2023 16:13 Ответить
Чим довше війна, тим сильнішою стає кацапія: гроші за газ-нафту усе одно отримують, контрабасом щось десь завозять, мобіки-чмобіки вчаться-звіріють, оборонка так-сяк, але працює, пропаганда надрочує - усьо ідьоть па плану. А де наші плани? Он скрізь вибори і просто рай для популістів: хєрово живемо, бо допомагаємо Україні. Давайте припинемо і заживемо-о-о... І піпл хаває, за обидві щоки. І нас вже відверто 3,14здять по закордонах, бо сидимо на шиях. Щось якось кисло стає...
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05.10.2023 16:55 Ответить
Тю, так до 28-го року скільки асфальту можна закатати? А бабла скільки можна урвати? Та ну її, ту кацапію, нехай озброюється, нє?
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05.10.2023 16:46 Ответить
 
 