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Новости Мобилизация в РФ
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армия РФ (18030) Шойгу (708)

Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для войны против Украины

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу утверждает, что в РФ сформированы еще 9 резервных полков для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращается в третий раз", - сообщил Шойгу.

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Он похвалил чиновников из разных регионов РФ, отправивших на войну в Украину отряды "добровольцев". В частности, главу Якутии.

Шойгу также проинспектировал полигоны Южного военного округа, где ведется подготовка захватчиков: как контрактников, так и "добровольцев". Он заявил, что в армию набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по словам военного преступника, это "врачи, медицинские работники".

Ранее Шойгу заявлял, что Генштаб РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию военных для ведения войны против Украины.
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Топ комментарии
+11
шайга м'яса кацапсячого не жаліє
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05.10.2023 15:48
+9
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05.10.2023 15:55
+8
так нам також треба буде давати людей, один варіант,що захід нам надасть в рази більше ********* озброєння,щоб можна було компенсувати їх перевагу.але судячи по всьому,то нам би зберегти хоча б ту підтримку на тому рівні яка є зараз то було б добре,а про набагато більшу допомогу і думати не варто. Тому у нас також буде мобілізація йти повним ходом
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05.10.2023 15:52
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шайга м'яса кацапсячого не жаліє
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05.10.2023 15:48 Ответить
так нам також треба буде давати людей, один варіант,що захід нам надасть в рази більше ********* озброєння,щоб можна було компенсувати їх перевагу.але судячи по всьому,то нам би зберегти хоча б ту підтримку на тому рівні яка є зараз то було б добре,а про набагато більшу допомогу і думати не варто. Тому у нас також буде мобілізація йти повним ходом
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05.10.2023 15:52 Ответить
А може спочатку підешь у військомат? Чи чекаєшь спочатку чудо зброю?))
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05.10.2023 16:24 Ответить
І йти в бій з одним АКМ 60-х років проти кацапської артилерії, авіації, плануючих бомб та ланцетів?
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05.10.2023 23:01 Ответить
Жаліє, навіть не те що жаліє, а очкує разом з х#йлом пустити на м'ясо навіть тих чмобіків, що взимку мобілізували. Вже б давно повернув їх всіх у цинковій труні, але слабо
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05.10.2023 18:19 Ответить
Жінок-то добре. Аби не пропитих хабалок-зечок.
Хоча... Мабуть, саме таких...
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05.10.2023 15:54 Ответить
Шуйга, тарапись, олень безрогий , бо скора армянемначнут бампить сибирь атамной бомбай, не успеешь набрать еще одно стадо дегенератов из глубинки!!! А армяне они злые, они такие!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2023 15:54 Ответить
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05.10.2023 15:55 Ответить
Буде зимове полювання на аленЯ..
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05.10.2023 15:56 Ответить
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05.10.2023 15:57 Ответить
Формують і формують. Все є і є. І де ж вони беруться знову і знову?
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05.10.2023 16:46 Ответить
что е и е? по оценкам украинского Генштаба убитыми рашисты потеряли 270+ тысяч, еще из строя выбыли тяжелоранненые, ну пусть столько же. Пусть даже 600 тысяч выбыло их за полтора года войны. При таком масштабе потерь людские резервы у них не закончатся никогда. Всё время будет е и е. У Украины кстати аналогичная ситуация, из строя выбыло 150 тысяч (по разным оценкам в 3-4 раза меньше, чем у рашистов), но это за полтора года. Так, что люди тоже есть и при таких потерях тоже никогда не закончатся.
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05.10.2023 18:42 Ответить
Ну тяперя можна и на Лондон...
Аленьи упряжки пойдут на прорыв...
Да, кацапы?
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05.10.2023 17:14 Ответить
А где кацапье набрало офицерский состав - рота, батальен, я уже не говорю про технику. Не *изди шойга.
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05.10.2023 18:32 Ответить
 
 