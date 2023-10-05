Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для войны против Украины

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу утверждает, что в РФ сформированы еще 9 резервных полков для войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом РФ, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращается в третий раз", - сообщил Шойгу.

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Он похвалил чиновников из разных регионов РФ, отправивших на войну в Украину отряды "добровольцев". В частности, главу Якутии.

Шойгу также проинспектировал полигоны Южного военного округа, где ведется подготовка захватчиков: как контрактников, так и "добровольцев". Он заявил, что в армию набрали много "добровольцев-женщин". В основном, по словам военного преступника, это "врачи, медицинские работники".

Ранее Шойгу заявлял, что Генштаб РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию военных для ведения войны против Украины.