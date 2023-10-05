Зеленский впервые встретился с премьером Армении Пашиняном: Обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с премьером Армении Николо Пашиняном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николо Пашиняном мы обсудили ситуацию безопасности на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - говорится в сообщении.