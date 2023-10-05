Зеленский впервые встретился с премьером Армении Пашиняном: Обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество
Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с премьером Армении Николо Пашиняном.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николо Пашиняном мы обсудили ситуацию безопасности на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - говорится в сообщении.
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+7 Al Kap
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+7 kelt kant
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Приде час і Україна з Вірменію будуть пліч о пліч битися разом проти російського фашизму.
Пшел нах москаль за русским кораблем.
«Встретились два и...та!!!! «
Так называют президентов двух стран в мацКве.
Та ще, якийсь, москаль Валера, використав кацапскую мову.
Пішов нах, кацап.
Тут водкі нету.
І вона буде допомогати Україні та Арменіі.
Смерть російським фащвстам!
Бо багато людей, наприклад, «складно зрозуміють» зв'язок між «можливим постачанням санкціонних військових продуктів» до Ірану через іншу країну.