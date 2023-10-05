Должен быть закон разового действия относительно выборов послевоенного времени, - "слуга народа" Корниенко

Должен быть отдельный закон разового действия, касающийся особенностей проведения выборов послевоенного времени.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что должен быть отдельный закон разового действия, который будет касаться особенностей проведения выборов послевоенного времени", - отметил он.

Корниенко отметил, что сейчас возникает ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса. Среди них он выделил проблемы, связанные с инфраструктурой, ведь часть школ, колледжей, лицеев, где раньше размещались избирательные участки, разрушены.

"Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы как внутри страны, так и за ее пределами смогут вернуться", - добавил первый вице-спикер Рады.

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В то же время, первый заместитель председателя ВР призвал коллег по парламенту не спекулировать на теме выборов, "поскольку у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так". По его словам, сначала должна состояться профессиональная дискуссия.

"Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности, Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем", - напомнил он.

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