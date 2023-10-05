Должен быть закон разового действия относительно выборов послевоенного времени, - "слуга народа" Корниенко
Должен быть отдельный закон разового действия, касающийся особенностей проведения выборов послевоенного времени.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что должен быть отдельный закон разового действия, который будет касаться особенностей проведения выборов послевоенного времени", - отметил он.
Корниенко отметил, что сейчас возникает ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса. Среди них он выделил проблемы, связанные с инфраструктурой, ведь часть школ, колледжей, лицеев, где раньше размещались избирательные участки, разрушены.
"Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы как внутри страны, так и за ее пределами смогут вернуться", - добавил первый вице-спикер Рады.
В то же время, первый заместитель председателя ВР призвал коллег по парламенту не спекулировать на теме выборов, "поскольку у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так". По его словам, сначала должна состояться профессиональная дискуссия.
"Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности, Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем", - напомнил он.
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Крапка.
Спочатку Перемога, а потім політичні ігри.
А не на перемогу своіі партії.
патріоти воюють або вбиті, простий люд виїхав за кордон
в україні зараз більшість буде у зермаків
це тилові силовики, адміністрації, чиновнники різних марок, і ******* яка відкупилася
+ родичі всіх їх...
А ЦЕ ВСЕ ЗЕЛЕНИЙ ЛОХТОРАТ, бо їм при такій владі заібісь.
так що вибори весною це другий термін боневтіка і ....ізда Україні
а треба стан війни, ставку з військовим командуванням без єрмаків , данілових
без ВР, та смотрящих, всі працюють на перемогу, корупціонерів до стєнки
розкрадачів до стенки.
а після війни, вибори!!!
Всі ці зелені гандони мають бути разової дії...
Сумна історія...
Нестандартне запліднення...
проводити вибори неможливо. не проводити вибори, це порушення конституції, та сумнівне продовження повноважень, зе!поца.
з цим презиком, нема майбутнього. але, воно самостійно не злізе.
як бути, я не знаю!
nach Osten
Grüne, Flucht nach Osten
у цього брюхатого в голові
тільки вибори "сосєн палубних"