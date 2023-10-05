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Новости Война
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Должен быть закон разового действия относительно выборов послевоенного времени, - "слуга народа" Корниенко

корнієнко

Должен быть отдельный закон разового действия, касающийся особенностей проведения выборов послевоенного времени.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что должен быть отдельный закон разового действия, который будет касаться особенностей проведения выборов послевоенного времени", - отметил он.

Корниенко отметил, что сейчас возникает ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса. Среди них он выделил проблемы, связанные с инфраструктурой, ведь часть школ, колледжей, лицеев, где раньше размещались избирательные участки, разрушены.

"Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы как внутри страны, так и за ее пределами смогут вернуться", - добавил первый вице-спикер Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные чиновники давят на Украину, чтобы она провела выборы, несмотря на войну , - Washington Post

В то же время, первый заместитель председателя ВР призвал коллег по парламенту не спекулировать на теме выборов, "поскольку у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так". По его словам, сначала должна состояться профессиональная дискуссия.

"Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности, Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем", - напомнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы даже не поднимали вопроса выборов. Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия, - Зеленский

Автор: 

выборы (24728) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+8
*** вам на рило узурпатори!
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05.10.2023 16:55
+6
А як це разової дії? - Раз, і в "Дії" виграв Зеленскій, а в Раді 99,8% "Слуги!
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05.10.2023 17:00
+5
пахне повним пздцом.
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05.10.2023 16:53
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Ніяких виборів під час війни!

Крапка.

Спочатку Перемога, а потім політичні ігри.
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05.10.2023 16:51 Ответить
Працюй- те на Перемогу України.

А не на перемогу своіі партії.
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05.10.2023 16:53 Ответить
коли цей алкаш перестане пити .......
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05.10.2023 18:01 Ответить
Тестувальник бльадськомародерный політичних рятувалок для Zeвлади
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05.10.2023 18:52 Ответить
пахне повним пздцом.
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05.10.2023 16:53 Ответить
Та так,*потішило*спочатку професійна дискусія*це в професорів з Трускавця.
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05.10.2023 22:02 Ответить
*** вам на рило узурпатори!
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05.10.2023 16:55 Ответить
выборы- это условие Госдепа!!
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05.10.2023 17:15 Ответить
довести можеш, чи просто пукнув?
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05.10.2023 17:16 Ответить
Спочатку потрібно перевішати сосен зелених.
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05.10.2023 16:58 Ответить
правильніше -викорчувати.
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05.10.2023 19:22 Ответить
Пропоную в законі заборонити балотуватися будь якому коміку, а всіх (хто б ким не працював) повʼязаних з партією сн - розстріляти. Зелю + оп повісити на майдан
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05.10.2023 16:59 Ответить
Путин? Ты?
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05.10.2023 19:02 Ответить
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05.10.2023 19:33 Ответить
Нє. Не схожий. ***** крім сруської може тільки на німецькій бовкнути. Мабуть це Степан, якого кадирівці шукали-шукали, ловили-ловили, але справа його живе.
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05.10.2023 19:40 Ответить
😁 коли на якусь прифронтову зону приїздить зечмо, чи якісь ще особісти там можно хоч голим ходити - жодного пострілу не буде. Задумайтесь чому. А ще подумайте на тему: ракет стільки, що не шкода в селі по кафе влупити, чи по якійсь церкві… але щось найвеличніший, який веде країну до перемоги досі живий) і навіть жодної спроби нападу не зафіксували 😁 Русня Залужного вже хоронила, Буданов сам собі 10 нападів намалював, а 🤡 навіть яйця не отримав. Чи ви думаєте якби він заважав пуйлу то його б не вбили? Н смішіть )
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06.10.2023 05:52 Ответить
А як це разової дії? - Раз, і в "Дії" виграв Зеленскій, а в Раді 99,8% "Слуги!
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05.10.2023 17:00 Ответить
А ти думаєш вони запропонують ще варіанти? Закатай губу.
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05.10.2023 19:42 Ответить
Ці уродам п...да.Дібільні суки за ради халявних грошей звязались з мафіозними кланами і кацапськой агентурой.Чого достигли зараз обсираються що їх віддадуть на ростерзаніє.Ні -рулюйте до кінця.Інакше не доживите до виборів.
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05.10.2023 17:01 Ответить
куй вам а не вибори...
патріоти воюють або вбиті, простий люд виїхав за кордон
в україні зараз більшість буде у зермаків
це тилові силовики, адміністрації, чиновнники різних марок, і ******* яка відкупилася
+ родичі всіх їх...
А ЦЕ ВСЕ ЗЕЛЕНИЙ ЛОХТОРАТ, бо їм при такій владі заібісь.
так що вибори весною це другий термін боневтіка і ....ізда Україні
а треба стан війни, ставку з військовим командуванням без єрмаків , данілових
без ВР, та смотрящих, всі працюють на перемогу, корупціонерів до стєнки
розкрадачів до стенки.
а після війни, вибори!!!
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05.10.2023 17:03 Ответить
Позна пить баржоми, зебила вам зебилы теперь терпеть до конца своих дней. Порошенко, не дурак, даже под дулом автомата не полезет сейчас на должность президента. Просрали вы свой шанс на будущее в 2019 и нормальных людей подставили, полудурки
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05.10.2023 17:03 Ответить
Тут ти не правий - його навіть автомат не зупинить знову податись у президенти. Так, де там за сценарієм два "узі"?
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05.10.2023 17:14 Ответить
Порошенко за копійку .......,а тут посада президента,як в Україні вже склалось головного корупціонера.
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05.10.2023 17:15 Ответить
У яку ціну були яйця для армії за Порошенка? А пальне? А "зимові куртки"? І скільки наразі зЕ СВОЇХ грошей на ВСУ задонатив?
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05.10.2023 18:08 Ответить
зеленське лайно хоче красти вічно..
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05.10.2023 17:03 Ответить
Має бути Корнієнко разової дії.
Всі ці зелені гандони мають бути разової дії...
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05.10.2023 17:11 Ответить
Презерватив разової дії був у твого батька, тому ти і з'явився на цей світ
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05.10.2023 17:12 Ответить
У твоєї матусі був сказ матки, і ти народився?
Сумна історія...
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05.10.2023 17:20 Ответить
Твоя матуся відсмоктувала у водіїв фур на Київській окружній, і ти народився?
Нестандартне запліднення...
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05.10.2023 17:28 Ответить
По закінченню війни свої вибори ви - слуги урода проводитимете в Ростові, якщо добіжите. Просто забудьте це слово.
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05.10.2023 17:19 Ответить
Корнєплод, пензлюй працювати на потреби фронту. Мразота зелена.
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05.10.2023 17:42 Ответить
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05.10.2023 18:32 Ответить
ситуація тупикова!
проводити вибори неможливо. не проводити вибори, це порушення конституції, та сумнівне продовження повноважень, зе!поца.
з цим презиком, нема майбутнього. але, воно самостійно не злізе.
як бути, я не знаю!
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05.10.2023 19:03 Ответить
Гнусавий із своїм гофмаршалом хочуть "відтягнути конец" Один на двох.
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05.10.2023 19:32 Ответить
Зелені гниди усілякими способами прагнуть зберегтися при владі, бо інакше їх чекають суди за провалену підготовку до війни, мерзенну корупцію під час війни, за мільйонні статки та маєтки, набуті у той час, коли більшість народу втрачає все.
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05.10.2023 20:34 Ответить
Та йому вибори непотрібні доки матуся не освоїть всіх тендерів, які повигравала зовсім випадково та без участі синочка
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05.10.2023 20:43 Ответить
нах, нах, нах...
nach Osten
Grüne, Flucht nach Osten
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05.10.2023 21:10 Ответить
пля..
у цього брюхатого в голові
тільки вибори "сосєн палубних"
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05.10.2023 22:19 Ответить
 
 