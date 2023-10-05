Зеленский после встречи с Макроном: "Будет еще больше хороших новостей для наших воинов"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сильная встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Благодарю президента Макрона и французского народа за твердую и постоянную поддержку Украины", - рассказал он.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Макроном: Украина и Франция будут работать над двусторонним документом относительно гарантий безопасности