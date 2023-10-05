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Зеленский после встречи с Макроном: "Будет еще больше хороших новостей для наших воинов"
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Сильная встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Благодарю президента Макрона и французского народа за твердую и постоянную поддержку Украины", - рассказал он.
Топ комментарии
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
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+7 Ярослав Іванович a5a348c4
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+4 Fr0st 5dc249b1
показать весь комментарий05.10.2023 17:03
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Только то, что ТЫ и ТВОЯ шобла своим воровством УБИВАЕТЕ наших воинов.
Якщо нуль помножити на будь-яке число чи цифру, то все одно буде "нуль".
Чи "хорошою новиною" для військових він вважає те, що тільки фінансова допомога США на підтримку бюджету залежить від виконання вимог Білого дому, а військова ні? А та підтримка - то виплати пенсій баткам воїнів, стипендій їх дітям-братам-сестрам, зарплатні їх дружинам-чоловікам.
Чи в ОПі думають, що це не важливо для наших захисників?
"Важливою і гарною новиною" стало то, що конгрес США не проголосував за надання нам допомоги.