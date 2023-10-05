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Зеленский (19029) Макрон (1169)

Зеленский после встречи с Макроном: "Будет еще больше хороших новостей для наших воинов"

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сильная встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. Все наши предварительные договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Благодарю президента Макрона и французского народа за твердую и постоянную поддержку Украины", - рассказал он.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Макроном: Украина и Франция будут работать над двусторонним документом относительно гарантий безопасности
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Топ комментарии
+7
Та куда вже більше хороших новин? притормози
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05.10.2023 17:03
+7
це він від голоду пухне, на одній мівіні сидить бідолоха ...

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05.10.2023 17:13
+4
Це чмо більше року сиділо в країні і майже нікуди не іздило. Тепер що не новина, то він тут, то він там, усюди дає свої тошнотворні коментарі. А що трапилось?
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05.10.2023 17:03
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Почему? 2 раза прочитал новость,не понял твою эмоцию.
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05.10.2023 17:33 Ответить
Что не понятного? Судя по флагу вы человек сообразительный должны бы сразу были понять.
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05.10.2023 19:05 Ответить
Це чмо більше року сиділо в країні і майже нікуди не іздило. Тепер що не новина, то він тут, то він там, усюди дає свої тошнотворні коментарі. А що трапилось?
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05.10.2023 17:03 Ответить
Та куда вже більше хороших новин? притормози
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05.10.2023 17:03 Ответить
Раскабанел нехило...
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05.10.2023 17:03 Ответить
це він від голоду пухне, на одній мівіні сидить бідолоха ...

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05.10.2023 17:13 Ответить
3,14здло хрипате
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05.10.2023 17:10 Ответить
оба двоє ***** подзвонили?
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05.10.2023 17:13 Ответить
макрон, проти нашого колобка, не француз...
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05.10.2023 17:17 Ответить
Скотина ты то какой отношение имеешь к НАШИМ воина?
Только то, что ТЫ и ТВОЯ шобла своим воровством УБИВАЕТЕ наших воинов.
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05.10.2023 17:28 Ответить
не перевел страну на "военные рельсы"...надеется только на хорошего дядю....а потому что в жизни сам не забил ни одного гвоздя, а только игра на рояле и то не руками.
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05.10.2023 17:35 Ответить
А чого варте «буде щось хороше» від хронічного брехуна?
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05.10.2023 18:11 Ответить
"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів." Джерело:

Якщо нуль помножити на будь-яке число чи цифру, то все одно буде "нуль".

Чи "хорошою новиною" для військових він вважає те, що тільки фінансова допомога США на підтримку бюджету залежить від виконання вимог Білого дому, а військова ні? А та підтримка - то виплати пенсій баткам воїнів, стипендій їх дітям-братам-сестрам, зарплатні їх дружинам-чоловікам.
Чи в ОПі думають, що це не важливо для наших захисників?
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05.10.2023 18:18 Ответить
Та тиждень тому теж обіцяв хороші новини для усього народу України і ЗСУ.
"Важливою і гарною новиною" стало то, що конгрес США не проголосував за надання нам допомоги.
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05.10.2023 18:58 Ответить
Невже Макрон забере оце з собою до Парижу назавжди? Тьху, тьху, тьху.
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05.10.2023 19:16 Ответить
 
 