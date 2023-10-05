Лавров врет о том, что Россия передала Украине списки депортированных детей, - Лубинец

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ якобы предоставила все списки похищенных детей, не соответствует действительности.

Об этом в эфире телемарафона заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких сведений с территории РФ или с ВОТ Украины РФ не предоставляет ни напрямую, ни через посредников. Я, например, услышал заявление Лаврова, которое он сделал в ООН, что якобы РФ предоставила все списки по украинским детям, могу публично сказать, что это не соответствует действительности, это – неправда. Никаких списков мы не получали", - отметил он.

Лубинец заявил, что неоднократно обращался, в том числе через ООН, о предоставлении доступа к сведениям об украинских детях, которые были вывезены в РФ. "И с территории РФ никогда ничего нам не сообщали".

По его словам, можно только предполагать, сколько на российской территории может находиться украинских детей.

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"Сами россияне заявляют, что на территории РФ сейчас находится более 700 тысяч украинских детей. Мы не знаем, верить ли, не верить ли этим цифрам. Самое главное - иметь инструментарий, как эту информацию верифицировать. И, на мой взгляд, как раз международные институты должны выполнять лидерские позиции в этих процессах", - подчеркнул Лубинец.

Он констатировал, что, к сожалению, эти инструменты "не работают от слова вообще".

"Нужно понимать, что на самом деле мы упираемся в нежелание РФ отдавать украинских детей. И мы должны постоянно придумывать новый инструментарий давления на РФ", - заявил Лубинец.

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По его словам, он постоянно сталкивается с доказательством международного сообщества того, что вопрос возвращения украинских детей – это не только вопрос Украины.

"Ведь сегодня это - украинские дети, которых похитили, а завтра, если вы ничего делать не будете, может любое государство похитить других детей другой национальности. Так что вы должны понять, что нужно предпринять какие-то конкретные действенные шаги, которые будут влиять на РФ", – резюмировал Лубинец.