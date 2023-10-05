Лавров врет о том, что Россия передала Украине списки депортированных детей, - Лубинец
Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ якобы предоставила все списки похищенных детей, не соответствует действительности.
Об этом в эфире телемарафона заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никаких сведений с территории РФ или с ВОТ Украины РФ не предоставляет ни напрямую, ни через посредников. Я, например, услышал заявление Лаврова, которое он сделал в ООН, что якобы РФ предоставила все списки по украинским детям, могу публично сказать, что это не соответствует действительности, это – неправда. Никаких списков мы не получали", - отметил он.
Лубинец заявил, что неоднократно обращался, в том числе через ООН, о предоставлении доступа к сведениям об украинских детях, которые были вывезены в РФ. "И с территории РФ никогда ничего нам не сообщали".
По его словам, можно только предполагать, сколько на российской территории может находиться украинских детей.
"Сами россияне заявляют, что на территории РФ сейчас находится более 700 тысяч украинских детей. Мы не знаем, верить ли, не верить ли этим цифрам. Самое главное - иметь инструментарий, как эту информацию верифицировать. И, на мой взгляд, как раз международные институты должны выполнять лидерские позиции в этих процессах", - подчеркнул Лубинец.
Он констатировал, что, к сожалению, эти инструменты "не работают от слова вообще".
"Нужно понимать, что на самом деле мы упираемся в нежелание РФ отдавать украинских детей. И мы должны постоянно придумывать новый инструментарий давления на РФ", - заявил Лубинец.
По его словам, он постоянно сталкивается с доказательством международного сообщества того, что вопрос возвращения украинских детей – это не только вопрос Украины.
"Ведь сегодня это - украинские дети, которых похитили, а завтра, если вы ничего делать не будете, может любое государство похитить других детей другой национальности. Так что вы должны понять, что нужно предпринять какие-то конкретные действенные шаги, которые будут влиять на РФ", – резюмировал Лубинец.
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