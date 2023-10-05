И.о. премьера Словакии Одор заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины: "Наши общие ценности и видения объединяют нас"
И.о. премьера Словакии Людовит Одор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде заверил его в продолжении поддержки.
Об этом сообщил Одор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть", – отметил глава правительства Словакии.
"В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – добавил Одор.
Беспокойство относительно поддержки Украины со стороны Словакии возникли после объявления результатов досрочных выборов в парламент страны 30 сентября.
Бывший словацкий премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов. Фицо, который в понедельник получил две недели на формирование правительства, ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.
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Так я немного так извиняюсь но имею спросит, шо в.о. премьера Словакии тоже лживый, трусливый, злопамятный вор как и Вова, что он разделяет Вовины ценности лгать кравть и т.д.? Может он говоря то таки имел в виду 25% НАРОДА Украины и наши ценности, а не Вову и 73% ******* за Вову проголосовавших? Тогда можно его понять.