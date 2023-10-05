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Зеленский (19029) Словакия (909)

И.о. премьера Словакии Одор заверил Зеленского в постоянной поддержке Украины: "Наши общие ценности и видения объединяют нас"

зеленський,одор

И.о. премьера Словакии Людовит Одор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде заверил его в продолжении поддержки.

Об этом сообщил Одор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть", – отметил глава правительства Словакии.

"В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – добавил Одор.

Беспокойство относительно поддержки Украины со стороны Словакии возникли после объявления результатов досрочных выборов в парламент страны 30 сентября.

Бывший словацкий премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов. Фицо, который в понедельник получил две недели на формирование правительства, ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.

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Вважай, вже екс в.о. Це вже так, аби не заплакав...
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05.10.2023 17:17 Ответить
В.о. прем'єра Словаччини Одор запевнив Зеленського - Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас.
Так я немного так извиняюсь но имею спросит, шо в.о. премьера Словакии тоже лживый, трусливый, злопамятный вор как и Вова, что он разделяет Вовины ценности лгать кравть и т.д.? Может он говоря то таки имел в виду 25% НАРОДА Украины и наши ценности, а не Вову и 73% ******* за Вову проголосовавших? Тогда можно его понять.
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05.10.2023 17:26 Ответить
Всі ці розмови - проросійський-не проросійський - не варті виїденого яйця.Просто політик бачить незайняту електоральну нішу - і як щур туди залазить.В кожному суспільстві є симпатики рашки,вони непопулярні,часто потаємні,але вони є і розумний політик як дбайлива господиня підгрібає їх під себе.А далі,після виборів починається орієнтація на більшість.А більшість каже - рашка фашистська,агресивна,небезпечна держава і відповідно треба з нею поводитись.
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05.10.2023 17:30 Ответить
Они оба видят "мир" в глазах Ху#ла. Поэтому поддержка такого "мира" обоюдная.
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05.10.2023 17:30 Ответить
 
 