Посол Германии Егер: Россия должна ответить за массовое убийство мирного населения в селе Гроза в Харьковской области - это военное преступление
Посол Германии в Украине Мартин Егер отреагировал на массовое убийство россиянами мирных жителей в селе Гроза в Харьковской области и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Об этом дипломат написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Убийство мирного населения - это военное преступление. Случившееся сегодня в селе Гроза является жестоким и бесчеловечным. Только Россия несет ответственность за это массовое убийство мирного населения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил посол Германии.
Напомним, 50 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине.
Топ комментарии
+24 18c49ed2
показать весь комментарий05.10.2023 17:27
+18 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий05.10.2023 17:32
+11 Urs
показать весь комментарий05.10.2023 17:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
годі ***-***кати про злочини рашки
Як рашка має бути покарана?
Добрим словом?
Без кольта?
чи не Ви блокували все і вся в перше півріччя війни????
чи не Ваш колега вчора зяявив що знову відкладається передача ракет???
Who Яшка.
@natikanka7
·
https://twitter.com/natikanka7/status/1709922751589306754 1h
Президент України вже кричав би на весь світ, збирав би ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест і ще кучу міжнародних організацій Але в нас нема Президента
полoненого підараса нагодувати 10000 гривень на місяць - пенсіонерам 2.100 - кінець і амба!
клали, кладемо і класти будемо...
мене не треба....
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid02UiutkKLriW3FtQXU8CxPuHmVbZbae7dNaEuJNcmJYnxHytsGGyvZwajzSnUN6nf1l?__cft__[0]=AZUxu2QtmU8w4CEW1uWHjDpUIr6RIr3G0UZigWJus3XXFj8VDTwFF9B_atV5FhesgaGpAX68quCO1qv64mKu2CV74t5KhI1K0jAgKNddmVkNmYn0sMsZg75iliAiCp8vDByGxyXCzPLEKMA2Hu5K2tOzQBF6iTeuvTszfcE-FrLv-A&__tn__=%2CO%2CP-R 39 мин. ·
ПОПА Римский,Орбан и прочая ДРЯНЬ,вы чего молчите по ТЕРАКТУ в селе Гроза??Это ваш дружок ПУЙЛО натворил..
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0m9Sj3D3KPLSRH5amKWf6fvQveqsUCuHtTBwZxsriprL9yPqbG26rRRBKFih3JZ3Yl?__cft__[0]=AZXUntWCcR2BoygS4C2iY0UYl8jKb1uMRxzDteaDgxuIgcg8d8wkFTwbX1CUGmXKRhuGZpoer7wiE27QQepQrEk0IXvELLgJuWVUvQRyq0DAKseK8uZjhQBkUzeYXEy0BWtLzIFDHmpX5izbMo-bQyUX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
49 мирных людей погибло в результате российского обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области.
Так выглядит путинское террористическое принуждение к «заморозке» войны.
Особую жестокость Путин проявляет именно к тем территориям, с которых россияне вынуждено вышли. Месть за то, что оккупантов местное население встречало с оружием…