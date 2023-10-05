Посол Германии Егер: Россия должна ответить за массовое убийство мирного населения в селе Гроза в Харьковской области - это военное преступление

Посол Германии в Украине Мартин Егер отреагировал на массовое убийство россиянами мирных жителей в селе Гроза в Харьковской области и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Убийство мирного населения - это военное преступление. Случившееся сегодня в селе Гроза является жестоким и бесчеловечным. Только Россия несет ответственность за это массовое убийство мирного населения. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил посол Германии.

Напомним, 50 человек, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине.

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