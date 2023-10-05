Российские войска обстреливают Херсон с оккупированного левого берега. Известно о двух погибших и одном раненом (обновлено)
Во время объявленной воздушной тревоги оккупанты обстреливают Херсон.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне воздушной тревоги и угрозы авиаобстрела российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега!"
Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.
Позже Мрочко сообщил о погибших.
"По последней информации, в Херсоне на этот час из-за российской агрессии два человека погибли, один получил ранения", - написал он.
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Mykola Korzh 6191bb3d
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stels400
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stels400
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