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обстрел (25761) Херсон (2658)

Российские войска обстреливают Херсон с оккупированного левого берега. Известно о двух погибших и одном раненом (обновлено)

херсон,собор,свято,духівський,кафедральний

Во время объявленной воздушной тревоги оккупанты обстреливают Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне воздушной тревоги и угрозы авиаобстрела российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега!"

Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.

Позже Мрочко сообщил о погибших.

"По последней информации, в Херсоне на этот час из-за российской агрессии два человека погибли, один получил ранения", - написал он.

Также читайте: Рашисты бьют по Херсону с левого берега: Погибли 2 человека (обновлено)
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Коли вже буде те форсування Дніпра про яке всі притомні аналітики і військові говорили до того як орки зірвали ГЕС? Крим форсують ХЗ навіщо. Найбільш заміновані поля у світі форсують по трасі Т0408 - який сенс , де тут якась стратегічна задумка?? Короче якійсь ПЗДЦ((((
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05.10.2023 17:57 Ответить
Відповім вам обережно.Визволення чекали і як люди зустрічали всі ми бачили.І питання планування звільненя доречне зауваження,сплановано була гарна операція з видавлення це дало змогу не вести вуличні бої і зберегти місто .Але звільнення Херсону це +40 км вперед повинно бути вогневого враження .Наразі велике місто це відкритий тир,але це питання не до ЗСУ ,хлопці роблять можливо і надможливе ціною свого життя.
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05.10.2023 18:06 Ответить
До солдат питань взагалі немає честь і повага!!!Запитання до генералів які планують. Чим наші атаки на півдні відрізняються від атак орків на сході??
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05.10.2023 18:11 Ответить
На генералів теж немає сенсу негативити,вони оперують тими силами і технікою і зброєю що є.Без дальнобійної зброї і ракет з авіацією нам важко.
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05.10.2023 20:18 Ответить
 
 