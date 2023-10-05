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обстрел (25761) ПВО (2488) Харьковщина (5576) Умеров Рустем (392)

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе

гроза

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от терактов, подобных сегодняшним обстрелам поселка Гроза на Харьковщине.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жестокий и умышленный российский теракт - ракета попала в продуктовый магазин-кафе в Харьковской области. 49 (по актуальным данным 50. - Ред.) человек убиты. Соболезнования всем, кто потерял близких. Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора. Мы обсуждаем это с партнерами", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки, - Клименко. ВИДЕО

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв составляет уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу "Искандером".
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Топ комментарии
+16
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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05.10.2023 17:58
+14
Мабуть тому витрачаються величезні кошти на розважальну систему в преЗЕдентському літаку, виплату сотень мільйонів Шурмі за електроенергію для окупантів, закупівлю 2500 смартфонів, перекладання плитки, ремонти стадіонів і т.п. На ці кошти можна було б не одну систему ППО придбати, але ж на цьому не заробиш, чи не так? Тому, краще про ППО нехай дбають західні партнери.
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05.10.2023 18:02
+10
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05.10.2023 18:00
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Правила форума Совет форумчан
в будь-якому випадку ппо потрібно більше, але навряд чи у світі їх є така кількість (з поповненням БК), аби захистити кожну Грозу((( єдиний можливий захист - припинення існування орків...
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05.10.2023 17:54 Ответить
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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05.10.2023 17:58 Ответить
А коли це він таке казав? Тільки зразу кажу, я не фанат Зеленського і його опи і шобли в зраді.
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05.10.2023 18:50 Ответить
https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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05.10.2023 18:51 Ответить
Ну так це він казав до повномасштабного вторгнення кацапів. Я думав, що він зараз це казав.
Порада: Після того як вставив скопійоване посилання жми ентер щоб воно стало активним, щоб людям не копіювати його чи виділяти щоб перейти. Без обид.
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05.10.2023 18:56 Ответить
Нічого не перетрудився скопіювавши. А говорило воно це в лютому 22-го року, за 6 днів до вторгнення.
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05.10.2023 18:58 Ответить
Я читати вмію, там дата стоїть.
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05.10.2023 19:04 Ответить
Залишилось ще гуглом навчитись користуватись, щоб не питати в інших посилання.
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05.10.2023 19:06 Ответить
І читати вмію і Гулом користуватись вмію. А ти виявляється хамити любиш?
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05.10.2023 21:44 Ответить
нам потрібно все...
особливо, відповідь на ракетні обстріли, а це РСВД літаки з повітря-повітря ППО та ПРО
не можемо ми відбивати все життя те що виготовляє *****
іх треба знищувати на території рф і прифронтові області зробити не придатними для ведення бойових дій
а воно виготовляє 100 ракет в місяць і ще докуповує у таких як він підарасів
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05.10.2023 17:59 Ответить
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05.10.2023 18:00 Ответить
этот посыл называется - Их нравы.
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05.10.2023 20:37 Ответить
Слов'янський етнос в заліссі подавлений, оскільки ніколи там не існував
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05.10.2023 20:36 Ответить
Мабуть тому витрачаються величезні кошти на розважальну систему в преЗЕдентському літаку, виплату сотень мільйонів Шурмі за електроенергію для окупантів, закупівлю 2500 смартфонів, перекладання плитки, ремонти стадіонів і т.п. На ці кошти можна було б не одну систему ППО придбати, але ж на цьому не заробиш, чи не так? Тому, краще про ППО нехай дбають західні партнери.
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05.10.2023 18:02 Ответить
Якщо ми будемо тільки захищатися без відповіді то діла не буде.Там повинні пізнати всю реальність війни.Зараз там цього немає бо їх цивільні люди не гинуть.
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05.10.2023 18:08 Ответить
Жах. Співчуття рідним та близьким.
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05.10.2023 18:14 Ответить
СПРОСИ ОБ ЭТОМ У ЗЕ ОБ ОСОБОМ ПВО АСФАЛЬТЕ
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05.10.2023 18:18 Ответить
А що, війна вчора розпочалася??? Що ви, падлюки робили майже 2 роки - де ППО і ПРО? *******, знімали відосіки і пафосні монологи, шастали по закордонах з і своєю (б)леді з протягнутою рукою. А оборонку, Армію забули? Гнати, під суд і на шибеницю! У світі вже плюються і жахаються від цієї обдолбаної камарільї!
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05.10.2023 18:45 Ответить
А коли буде адекватна відповідь?
" Битьё определяет сознание!"
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05.10.2023 18:58 Ответить
Угомонись Рэмбо.
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05.10.2023 19:04 Ответить
про посилення ППО "зеговорун"майже щодня "свистить,що дихає".
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05.10.2023 19:04 Ответить
Ідіот. В любому захисті є дірка. Нам потрібні ракети, щоб стерти рашку з карти світу
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05.10.2023 19:08 Ответить
 
 