Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе
Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от терактов, подобных сегодняшним обстрелам поселка Гроза на Харьковщине.
Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Жестокий и умышленный российский теракт - ракета попала в продуктовый магазин-кафе в Харьковской области. 49 (по актуальным данным 50. - Ред.) человек убиты. Соболезнования всем, кто потерял близких. Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора. Мы обсуждаем это с партнерами", - говорится в сообщении.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.
Позже глава области сообщил, что количество жертв составляет уже 49 человек.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу "Искандером".
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особливо, відповідь на ракетні обстріли, а це РСВД літаки з повітря-повітря ППО та ПРО
не можемо ми відбивати все життя те що виготовляє *****
іх треба знищувати на території рф і прифронтові області зробити не придатними для ведення бойових дій
а воно виготовляє 100 ракет в місяць і ще докуповує у таких як він підарасів
" Битьё определяет сознание!"