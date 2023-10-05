Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от терактов, подобных сегодняшним обстрелам поселка Гроза на Харьковщине.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жестокий и умышленный российский теракт - ракета попала в продуктовый магазин-кафе в Харьковской области. 49 (по актуальным данным 50. - Ред.) человек убиты. Соболезнования всем, кто потерял близких. Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора. Мы обсуждаем это с партнерами", - говорится в сообщении.

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Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв составляет уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу "Искандером".