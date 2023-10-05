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прокуратура (4926) Червинский (134)

Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

червінський

Разведчик Роман Червинский не понимает, за что его подозревают в преступлении, и просит прокуратуру показать факты относительно якобы передачи им информации россиянам.

Соответствующее заявление Червинский сделал сегодня, 5 октября, во время перерыва в заседании Киевского апелляционного суда, когда решался вопрос об отводе прокуроров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они (прокуроры. – Ред.) пришли здесь судить человека, который действительно воевал. Я был на этом "Канатово". Меня ведь тоже могли там прибить. Я не понимаю, какое преступление я совершил. Я делал свою работу", - заявил Червинский.

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"Я вам (обращается к прокурорам. – Ред.) пятый-десятый суд говорю: покажите мне в деле, как вы только что сказали: "Там в материалах есть", - где я передал информацию россиянам. Господин прокурор, это фальсификация с вашей (стороны. – Ред.). Вы говорите: "Я не писал этого". Да, а почему ты сюда пришел тогда, если не писал?" – обратился Червинский к прокурорам.

Он также посоветовал прокурорам больше сконцентрировать свою деятельность на преступлениях, связанных с коррупцией в оборонной сфере.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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Топ комментарии
+85
від цієї ***** з Червинським просто кулаки стискаються, але що робити? Що робити коли країну осідлав дєрьмак? Навіть Джо безсилий
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05.10.2023 18:08
+61
Чекати справедливості від злочинців? Бо судді, які ведуть цю справу показали себе справжніми злочинцями, позбавляючи волі справжнього патріота на догоду єрмакам-зеленським!
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05.10.2023 18:08
+53
Єрмак сам бачив!!! Цього достатньо.

Також, як він бачив, як Порошенко вбив його брата, який потім продавав державні посади.
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05.10.2023 18:08
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Ну да росіяни не знали де в Україні знаходяться війскові аеродроми!!!! в Україні з часів СССР жодного військового ареродрому не побудували.їх тільки закривали! А тепер виявляеться Червінський видав страшну таемницю!!!
ворогу.а те що у нас Сбушники були росіяни і татарови.ермаки при владі то це *****!!!
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05.10.2023 21:55 Ответить
Роман Червінській герой!
Суддів на мило. Запроданці. Їх саме на допит щоб взнати хто замовив справу. Хоча і так зрозуміло. Пінгвін через Єрмака і Татарова хоче мати недоторканість після терміну.
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05.10.2023 22:21 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVeEqDt-qzzSB6FZc0vOOPXrJPFrTVvEVzlTJa-VlfTjG6uOs1HHhPrM35hY_zqvt3aL8BNI-p1gneJJ8m2qrxDoPi-a7ihpbRODN7GNW5mk9gvqSOhnDcg9txBPh-l9To5_mdmMBLSv-cgusKxFvoTwEaa4xUg72R1EkE-6M_knA&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському



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05.10.2023 23:00 Ответить
корупціонерів з доказами не садять, тут якогось *** військового муружить, ****** прокурори і суддя
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06.10.2023 01:21 Ответить
Не знаю як ще донести до людей - не можна сідати за стіл грати з шахраями за правилами, шановний пан Роман може хтось до вас доведе - не треба казати "Я не розумію чому..." треба кричати "Я розумію чому, я розумію що це політичне переслідування, я розумію що в мене нема шансу на справжній суд тому благаю на допомогу міжнародного суспільства втрутитись в цей процесс та надати мені згідно з резолюцією ООН..." бла бла бла, так це може бути принизливо, не гідно та таке інше але ящо завтра в Бадена, Щольца або того англоіндусика спитають - "а що там з Червінським?" то післязавтра він стане ближче до свободи
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06.10.2023 01:50 Ответить
Негайно свободу полковнику Червінському !
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06.10.2023 07:40 Ответить
А резніков з яйцями просто у відставку....папа вови пожиттєва пенсія....така куйня
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06.10.2023 08:22 Ответить
Народ України помилився вибравши блазня (буває), але ж скільки можна терпіти купку шахраїв, що тримає країну за горло і п'є кров українців?
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06.10.2023 08:28 Ответить
Краще посадіть тих , хто розмінував Чонгар. Хто дав наказ це зробити. Що слабо???кишка тонка??? А бойового офіцера в час війни тримати у вязниці,це дійсно злочин .Злочин проти народу Украіни.
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06.10.2023 08:53 Ответить
Якщо ці прокурори не можуть обгрунтувати звинувачення, то прокурорів на нари, як злочинців, які виконують злочинні накази. Свободу Червінському!
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06.10.2023 09:06 Ответить
Що я бачу на суді. Кацапські агенти судять ПАТРІОТА України
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06.10.2023 09:24 Ответить
Кожен прокурор і суддя має прізвище.
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06.10.2023 14:07 Ответить
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