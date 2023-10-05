Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

Разведчик Роман Червинский не понимает, за что его подозревают в преступлении, и просит прокуратуру показать факты относительно якобы передачи им информации россиянам.

Соответствующее заявление Червинский сделал сегодня, 5 октября, во время перерыва в заседании Киевского апелляционного суда, когда решался вопрос об отводе прокуроров, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Они (прокуроры. – Ред.) пришли здесь судить человека, который действительно воевал. Я был на этом "Канатово". Меня ведь тоже могли там прибить. Я не понимаю, какое преступление я совершил. Я делал свою работу", - заявил Червинский.

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"Я вам (обращается к прокурорам. – Ред.) пятый-десятый суд говорю: покажите мне в деле, как вы только что сказали: "Там в материалах есть", - где я передал информацию россиянам. Господин прокурор, это фальсификация с вашей (стороны. – Ред.). Вы говорите: "Я не писал этого". Да, а почему ты сюда пришел тогда, если не писал?" – обратился Червинский к прокурорам.

Он также посоветовал прокурорам больше сконцентрировать свою деятельность на преступлениях, связанных с коррупцией в оборонной сфере.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.