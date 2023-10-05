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Зеленский (19029) Шарль Мишель (246)

Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили приоритетные потребности Украины в оборонной помощи и реализацию Формулы мира

зеленський,мішель

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в ІІІ саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский поблагодарил президента Европейского совета за неизменную мощную поддержку Украины, практическую помощь со стороны ЕС и его государств-членов.

Он высоко оценил результаты состоявшегося в Киеве 2 октября выездного заседания министров иностранных дел Евросоюза.

"Это событие имело для нас как символическое, так и практическое значение. Оно подтвердило неослабевшую поддержку Украины со стороны ЕС и стало площадкой для последующих шагов по укреплению двусторонних и многосторонних связей с Европой и отдельными государствами-членами", - отметил президент Украины.

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Зеленский проинформировал Мишеля о приоритетных потребностях Украины в оборонной помощи и отметил важность усилий Европейского Союза и государств-членов по предоставлению нашей стране необходимого вооружения и боеприпасов.

"Надеюсь, что Украина и дальше будет получать стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский и Мишель обсудили реализацию украинской "формулы мира" и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

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Какой нахер формулы мира. Нужно обсуждать формулу войны. Тогда нам и будут давать оружие. А на формулу мира только гуманитарку могут выделить
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05.10.2023 18:19 Ответить
Обговорун метр з шапкою
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05.10.2023 18:34 Ответить
"двосторонніх і багатосторонніх зв'язків із Європою та окремими державами-членами" Джерело:

Може то я вже отупів, поки читав, але може хто пояснить які "багатосторонні зв'язки" можуть бути з "окремою державою"? "Різнопрофільні" - так, "багаторівневі" - так, але "багатосторонні", коли є тільки одна сторона - "окремма держава"?
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05.10.2023 18:49 Ответить
 
 