Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили приоритетные потребности Украины в оборонной помощи и реализацию Формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в ІІІ саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский поблагодарил президента Европейского совета за неизменную мощную поддержку Украины, практическую помощь со стороны ЕС и его государств-членов.

Он высоко оценил результаты состоявшегося в Киеве 2 октября выездного заседания министров иностранных дел Евросоюза.

"Это событие имело для нас как символическое, так и практическое значение. Оно подтвердило неослабевшую поддержку Украины со стороны ЕС и стало площадкой для последующих шагов по укреплению двусторонних и многосторонних связей с Европой и отдельными государствами-членами", - отметил президент Украины.

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Зеленский проинформировал Мишеля о приоритетных потребностях Украины в оборонной помощи и отметил важность усилий Европейского Союза и государств-членов по предоставлению нашей стране необходимого вооружения и боеприпасов.

"Надеюсь, что Украина и дальше будет получать стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский и Мишель обсудили реализацию украинской "формулы мира" и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

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