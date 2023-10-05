Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили приоритетные потребности Украины в оборонной помощи и реализацию Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в ІІІ саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Зеленский поблагодарил президента Европейского совета за неизменную мощную поддержку Украины, практическую помощь со стороны ЕС и его государств-членов.
Он высоко оценил результаты состоявшегося в Киеве 2 октября выездного заседания министров иностранных дел Евросоюза.
"Это событие имело для нас как символическое, так и практическое значение. Оно подтвердило неослабевшую поддержку Украины со стороны ЕС и стало площадкой для последующих шагов по укреплению двусторонних и многосторонних связей с Европой и отдельными государствами-членами", - отметил президент Украины.
Зеленский проинформировал Мишеля о приоритетных потребностях Украины в оборонной помощи и отметил важность усилий Европейского Союза и государств-членов по предоставлению нашей стране необходимого вооружения и боеприпасов.
"Надеюсь, что Украина и дальше будет получать стабильную поддержку в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Глава государства.
Зеленский и Мишель обсудили реализацию украинской "формулы мира" и подготовку к проведению Глобального саммита мира.
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Може то я вже отупів, поки читав, але може хто пояснить які "багатосторонні зв'язки" можуть бути з "окремою державою"? "Різнопрофільні" - так, "багаторівневі" - так, але "багатосторонні", коли є тільки одна сторона - "окремма держава"?