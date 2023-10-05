Президент Эстонии Карис об обстреле Грозы на Харьковщине: Вот почему Украина нуждается в нашей помощи

Эстонский президент Алар Карис осудил российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, унесшего жизни 51 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кариса.

Он назвал этот российский теракт "совершенно ужасающим".

"Убивать мирных жителей – мерзко. За каждым преступлением должно следовать наказание. Такие трагедии подтверждают, что Украина продолжает нуждаться в помощи и поддержке", – подчеркнул Карис.

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Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв составляет уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу "Искандером".

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51.