РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11859 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 910 12
обстрел (25761) Харьковщина (5576) Алар Карис (46)

Президент Эстонии Карис об обстреле Грозы на Харьковщине: Вот почему Украина нуждается в нашей помощи

гроза,обстріл

Эстонский президент Алар Карис осудил российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, унесшего жизни 51 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кариса.

Он назвал этот российский теракт "совершенно ужасающим".

"Убивать мирных жителей – мерзко. За каждым преступлением должно следовать наказание. Такие трагедии подтверждают, что Украина продолжает нуждаться в помощи и поддержке", – подчеркнул Карис.

Читайте также: Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв составляет уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу "Искандером".

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Когда уже рашку признают террористическим режимом а тех кто ей помогает пособниками террористов? Да ниодна террористическая организация не убила столько мирных людей сколько рашисты.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:30
+4
Президент Естонії про черговий злочин кацапів заявив. Президент України про формулу миру власного імені з Мішелем перетирає. Кому з цих двох болить за Грозу?
показать весь комментарий
05.10.2023 18:23
+1
які жахи?
кацапня йде нас знищіти і Гроза це тільки один з кацапських кроків...
Буча 2
показать весь комментарий
05.10.2023 18:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Президент Естонії про черговий злочин кацапів заявив. Президент України про формулу миру власного імені з Мішелем перетирає. Кому з цих двох болить за Грозу?
показать весь комментарий
05.10.2023 18:23 Ответить
які жахи?
кацапня йде нас знищіти і Гроза це тільки один з кацапських кроків...
Буча 2
показать весь комментарий
05.10.2023 18:26 Ответить
Когда уже рашку признают террористическим режимом а тех кто ей помогает пособниками террористов? Да ниодна террористическая организация не убила столько мирных людей сколько рашисты.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:30 Ответить
вбийте 60 кацапорилих в белгороді чи там курську - харе "по військових обьєктах"
кацапи ж цим не переймаются...
показать весь комментарий
05.10.2023 18:35 Ответить
Різниця в тому, що ці дикуни б'ють по цивільним і їм начхати на міжнародну реакцію, а от нам - ні, бо ми залежимо від постачання зброї та фінансів західних партнерів, які категорично не сприймають подібні методи. Тому, ударів по цивільних з нашого боку не буде.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:53 Ответить
коли ти спочятку голосуєш за клованів,
потім розміновуєш шляхи просування ворога, то хто ти як не довбень?
показать весь комментарий
05.10.2023 19:04 Ответить
Як не прикро, але таких довбнів у нас завжди вистачає і що найгірше, їх абсолютно неможливо переконати. Коли намагався ще до виборів довести телепням, що голосувати за тупого клоуна це свідоме знищення країни, то став мало не ворогом для всього колективу на роботі.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:21 Ответить
як зараз коллектів?
чим живе шо думає?
показать весь комментарий
05.10.2023 20:44 Ответить
Частина в перші ж дні війни виїхала, є такі що кажуть, що винен не ЗЕ, а його оточення і війна, але здебільшого кажуть що взагалі не хочуть обговорювати політику і невідомо що б було якби на місті ЗЕ був хтось інший. Тобто, відмазки та небажання визнати, що барани.
показать весь комментарий
05.10.2023 20:54 Ответить
ви собі уявляте петра в окопі який знає - шо жінка і діти нормально.
і іншого петра який знає - шо Польша зупинить допомогу?
це два інших Петра...
показать весь комментарий
05.10.2023 21:07 Ответить
А до цього обстрілу повного розуміння не було?
показать весь комментарий
05.10.2023 18:39 Ответить
я б сказав по другому
ось чому ***** та його оточення треба знищити
і прикласти до цього всі зусиля світу
а не розглядати місяцями поставку шторм-шедл, таурус та других ракет далекої дії
показать весь комментарий
05.10.2023 19:38 Ответить
 
 