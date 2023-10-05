"Вагнеровцы" и их техника все еще дислоцируются на территории лагеря в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"
Наемники частной военной компании "Вагнер" и их техника до сих пор размещены в селе Цель Могилевской области Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларускі Гаюн" в телеграм-канале.
По информации мониторингового сообщества, на территории лагеря в селе Цель сейчас размещено около 1040 единиц техники "вагнеровцев", среди которых:
- примерно 800 легковых авто (пикапы УАЗ, "буханки", ГАЗели, "Лады" и др.);
- примерно 100 грузовиков (КамАЗы и "Уралы");
- примерно 8 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан");
- примерно 11 фур;
- примерно 20 тягачей;
- примерно 10 автобусов ПАЗ;
- свыше 80 ед. строительной техники (КамАЗы, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и т.п.).
Как уточнили в "Гаюне", еще определенное количество техники наемников размещено в хранилищах бывшего парка боевых машин военного городка в селе Цель.
Также, по данным канала, на территории лагеря по состоянию на конец сентября оставалось 99 палаток – 35% от первоначального количества. "Вагнеровцев", вероятно, переселили в бывшие казармы на территории лагеря.
"На данный момент можно констатировать, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают оставаться в лагере в селе Цель", - добавляет Гаюн.
Пожалуйста, подождите...