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Беларусь (7767) ЧВК Вагнер (1326)

"Вагнеровцы" и их техника все еще дислоцируются на территории лагеря в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

вагнер,вагнерівці

Наемники частной военной компании "Вагнер" и их техника до сих пор размещены в селе Цель Могилевской области Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларускі Гаюн" в телеграм-канале.

По информации мониторингового сообщества, на территории лагеря в селе Цель сейчас размещено около 1040 единиц техники "вагнеровцев", среди которых:

  • примерно 800 легковых авто (пикапы УАЗ, "буханки", ГАЗели, "Лады" и др.);
  • примерно 100 грузовиков (КамАЗы и "Уралы");
  • примерно 8 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан");
  • примерно 11 фур;
  • примерно 20 тягачей;
  • примерно 10 автобусов ПАЗ;
  • свыше 80 ед. строительной техники (КамАЗы, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и т.п.).

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Как уточнили в "Гаюне", еще определенное количество техники наемников размещено в хранилищах бывшего парка боевых машин военного городка в селе Цель.

Также, по данным канала, на территории лагеря по состоянию на конец сентября оставалось 99 палаток – 35% от первоначального количества. "Вагнеровцев", вероятно, переселили в бывшие казармы на территории лагеря.

"На данный момент можно констатировать, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают оставаться в лагере в селе Цель", - добавляет Гаюн.

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05.10.2023 18:37 Ответить
Є "цель"...але у арахамії там бізнес в білорусі....тому відставити.
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05.10.2023 18:41 Ответить
білокацапи
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05.10.2023 18:45 Ответить
У них ще є як мінімум одна бронемашина "KRAZ", вочевидь, захоплена у нас і перекинута в білорусію.
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05.10.2023 19:00 Ответить
 
 