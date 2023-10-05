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обстрел (25761) Харьковщина (5576) Гаррис Мартин (12)

Посол Великобритании Гаррис об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы должны победить это зло"

гроза,обстріл

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время варварского обстрела Россией села Гроза на Харьковщине, и заявил, что мы должны победить это зло.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"С ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - отметил Гаррис.

Читайте также: Президент Эстонии Карис об обстреле Грозы на Харьковщине: Вот почему Украина нуждается в нашей помощи

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб вследствие удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки.
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Топ комментарии
+7
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05.10.2023 18:43
+3
якийсь ждун здав координати
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05.10.2023 18:40
+3
Перемогти це зло можливо тільки одним - повним його знищенням, повною дезінтеграцією на декілька уламків! Чим більше буде залишків тієї "*********", тим спокійніше буде у світі після остаточного розвалу. І це Заходу треба вже зрозуміти, прийняти до дії і...виконувати. Тим паче, що ми, українці, перший крок зробили і показали, що то не дракон і не ведмідь, а звичайне тухле чучєло, що кишить гнидами та отруйними штамами, які просто треба нейтралізувати. І Захід це може зробити! Головне - не боятись.
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05.10.2023 18:41
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якийсь ждун здав координати
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05.10.2023 18:40 Ответить
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05.10.2023 18:43 Ответить
в цьому може сумніватися хіба що всемогутній Малюк,голова СБУ ім Кулініча.зрозуміло,що координати дав їх односельчанин,він же й час вказав,коли там всі зберуться,а сам тихенько втік подалі..як би цю версію передати есбеушним шерлокамхолмсам тов.Малюка....
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05.10.2023 18:44 Ответить
вам бы романы писать.
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05.10.2023 18:51 Ответить
Місцевим би самим знайти і лінчувати....але , що ж робити, якщо вони ватні ?
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05.10.2023 18:47 Ответить
в селі одна церква, моспаханату
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05.10.2023 18:59 Ответить
а не молитися кацапнявому боху селянам і на думку не спадає...?
мечеть в селі построїти і туди підете лби об землю бити?
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05.10.2023 19:34 Ответить
Перемогти це зло можливо тільки одним - повним його знищенням, повною дезінтеграцією на декілька уламків! Чим більше буде залишків тієї "*********", тим спокійніше буде у світі після остаточного розвалу. І це Заходу треба вже зрозуміти, прийняти до дії і...виконувати. Тим паче, що ми, українці, перший крок зробили і показали, що то не дракон і не ведмідь, а звичайне тухле чучєло, що кишить гнидами та отруйними штамами, які просто треба нейтралізувати. І Захід це може зробити! Головне - не боятись.
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05.10.2023 18:41 Ответить
Заходу не вигідно розвалювати РФ. В них свої інтереси ...
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05.10.2023 18:54 Ответить
Та там не "не вигідно" головну роль грає, а страх перед тим, що ніхто не знає, хто буде володіти тими клятими ядерними боєголовками. А їх там понаробили вже тисячі(!!!) штук. Але все одно до цього все прийде - 100пудово! Бо по іншому світ спокійно жити не зможе. Та помийка має зникнути.
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05.10.2023 19:03 Ответить
Світ ніколи і не живе спокійно.
Не, не дійде. Для них вигідніше просто зробити так щоб в кремлі сидів хтось більш адекватний за пиню. Розвалювати РФ, це геополітичний геморой на ціле століття і він никому не потрібний.
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05.10.2023 19:07 Ответить
Є такий сайт "Наша Ніва",білоруський змарскій тобто за волю Бєларусі...Так от деякі змагари зовсім не засуджують русню,а говорять ,що в одній кімнат кафе був.....штаб ЗСУ....От тобі й змагари....
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05.10.2023 18:41 Ответить
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05.10.2023 18:42 Ответить
технічно по маршруту торгівельних суден їм нічим мінувати, бо в цю зону російські кораблі не запливають і літаки не залітають. Про це навіть естонська розвідка знає. Хіба що можно скидувати біля Криму міни без якорів і чекати поки вони придрейфують за течією повз Одеси до румунських берегів та далі південніше до Босфору.
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05.10.2023 19:02 Ответить
більше важкої зброї, скоріша перемога!
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05.10.2023 18:44 Ответить
****** не встати - тіки очі розулися?
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05.10.2023 18:44 Ответить
Перемогти це зло - це перемогти 150 мільйонів русскіх, котрі у захваті від руского нацизму.
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05.10.2023 18:45 Ответить
Не перемогти, а розвіяти, як куряву на вітру. Дайте їм волю і зброю - вони самі себе знищать, бо там всі будуть вбивати всіх, але вже на теріторії рашки. Головне - не заважати і не допомагати вижити, як у 1991-му.
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05.10.2023 19:06 Ответить
Чим перемогти? Вашими червоними лініями чи може таки дасте ракет з хорошою дальністю?
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05.10.2023 18:45 Ответить
На 36 км добиває й "град".
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05.10.2023 18:50 Ответить
може з асфальту виколупаєте і лупанете?
кожний зелений підарас - не підарас...
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05.10.2023 19:12 Ответить
Ти дебіл? Так ти дебіл.
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05.10.2023 19:56 Ответить
Що заважає, щоб перемогти?
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05.10.2023 18:47 Ответить
австалійці - звичайно ж не ми самі , чорти з рогами тільки не ми...
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05.10.2023 18:53 Ответить
теткі зелені - це війна на знищеня України зрозумійте вже це...
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05.10.2023 18:51 Ответить
Професор, доктор технічних наук Олександр Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського став лауреатом стипендії Кабінету Міністрів за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Розпорядження від 29 вересня 2023 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pryznachennia-stypendii-kabinetu-ministriv-ukrainy-za-vydatni-zasluhy-u-sferi-vyshchoi-osvity-858r-290923 опублікували на сайті уряду.

"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам із 1 вересня 2023 року. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, установлених Міністерством освіти і науки законом про держбюджет України на відповідний рік", - ідеться в документі (розміру стипендії в розпорядженні не вказано, станом на 1 грудня 2021 року він https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zasnuvav-stipendiyi-za-vidatni-zaslugi-u-sferi-vishoyi-osviti становив майже 7,5 тис. грн). Ось так! кому війна а кому мать родна....
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05.10.2023 18:52 Ответить
цієї осені ігру у "підстанції" тепер будемо грати вдвох. Сьогдні прилетіло на ПС у Курській області. Без енергії сидять три района - Суджанський, Коренівській та Глушківський.
Скоріше за все прилетіло у ПС Суджа (50 MVA).
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05.10.2023 18:54 Ответить
Игрок! В Украине простреливается 100%! Сколько в кацапстане?
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05.10.2023 19:18 Ответить
у твоїх мріях може і 100 відсотків прострілюється, мені твої побажання *****.
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05.10.2023 20:04 Ответить
Слова боневтіка про "договориться посередине" як карма зараз має постійне відлуння в позиції Німеччини та США. Це тяганина з F-16, дальнобійними ракетами тощо. На перспективу нерозуміння Заходом значення повної перемоги України у війні та відновлення державних кордонів - це закладений програш не лише України, але й Заходу. Єдиний, хто це відразу усвідомив, нажаль, тільки Джонсон.
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05.10.2023 19:07 Ответить
Так хватит сопли жевать, давайте далекобойные ракеты и без условий куда можно пулять, а куда нельзя
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05.10.2023 19:13 Ответить
а запитайте шольца чому не дає ракети
скажіть мадярам що ***** не друг а *****
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05.10.2023 19:18 Ответить
Гаррис об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы должны победить это зло" А ДО этого обстрела не надо было побеждать это зло ? Почему полтора года тянут с РЕАЛЬНЫМ вооружением ? Где F - 16 , где танки , Где атакамсы ? То есть события в Буче не убедили с кем имеют дело ?
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05.10.2023 19:26 Ответить
 
 