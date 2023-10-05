Посол Великобритании Гаррис об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы должны победить это зло"

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время варварского обстрела Россией села Гроза на Харьковщине, и заявил, что мы должны победить это зло.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"С ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - отметил Гаррис.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб вследствие удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки.