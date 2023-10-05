Посол Великобритании Гаррис об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы должны победить это зло"
Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время варварского обстрела Россией села Гроза на Харьковщине, и заявил, что мы должны победить это зло.
Об этом дипломат написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"С ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - отметил Гаррис.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб вследствие удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки.
Топ комментарии
+7 Павло ШОвте
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+3 Leonidas 4503 5b487af2
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+3 Сергей121
показать весь комментарий05.10.2023 18:41
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Пожалуйста, подождите...
мечеть в селі построїти і туди підете лби об землю бити?
Не, не дійде. Для них вигідніше просто зробити так щоб в кремлі сидів хтось більш адекватний за пиню. Розвалювати РФ, це геополітичний геморой на ціле століття і він никому не потрібний.
кожний зелений підарас - не підарас...
"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам із 1 вересня 2023 року. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, установлених Міністерством освіти і науки законом про держбюджет України на відповідний рік", - ідеться в документі (розміру стипендії в розпорядженні не вказано, станом на 1 грудня 2021 року він https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zasnuvav-stipendiyi-za-vidatni-zaslugi-u-sferi-vishoyi-osviti становив майже 7,5 тис. грн). Ось так! кому війна а кому мать родна....
Скоріше за все прилетіло у ПС Суджа (50 MVA).
скажіть мадярам що ***** не друг а *****