В Украине растет заболеваемость COVID-19: чаще болеют дети до 17 лет, - Кузин

В Украине растет заболеваемость COVID-19.

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

За последнюю неделю в Украине подтвердили более 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции, неделей ранее регистрировали 2,5 тысячи.

Кузин говорит, что это начало эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости ожидается к концу ноября. После него прогнозируют рост заболеваемости гриппом – традиционно для зимы.

Также он добавил, что чаще коронавирусная болезнь встречается у детей.

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"Среди негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, чаще болеют дети до 17 лет. Так, если посмотреть именно в разрезе областей, то у нас есть такие области-лидеры, как Николаевская область, где рост больных в 4 раза, Винницкая – втрое, Харьковская - почти в 2,5 раза. В абсолютных цифрах - это 302 ребенка за последнюю неделю", - говорит главный государственный санитарный врач Украины.

Кроме того, количество летальных исходов по сравнению с летним сезоном возросло – за последнюю отчетную неделю их было 9 у лиц старше 65 лет.