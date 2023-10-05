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Игорь Кузин (284) COVID-19 (18606)

В Украине растет заболеваемость COVID-19: чаще болеют дети до 17 лет, - Кузин

маска,ковід

В Украине растет заболеваемость COVID-19.

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

За последнюю неделю в Украине подтвердили более 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции, неделей ранее регистрировали 2,5 тысячи.

Кузин говорит, что это начало эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости ожидается к концу ноября. После него прогнозируют рост заболеваемости гриппом – традиционно для зимы.

Также он добавил, что чаще коронавирусная болезнь встречается у детей.

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"Среди негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, чаще болеют дети до 17 лет. Так, если посмотреть именно в разрезе областей, то у нас есть такие области-лидеры, как Николаевская область, где рост больных в 4 раза, Винницкая – втрое, Харьковская - почти в 2,5 раза. В абсолютных цифрах - это 302 ребенка за последнюю неделю", - говорит главный государственный санитарный врач Украины.

Кроме того, количество летальных исходов по сравнению с летним сезоном возросло – за последнюю отчетную неделю их было 9 у лиц старше 65 лет.
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Топ комментарии
+8
А ці гниди за своє. Де статистика смертності серед вакцинованих? Де результати клінічних випробувань вакцин?
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05.10.2023 19:06
+6
Ну ****, довго ви дрочитимете підари????
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05.10.2023 18:50
+5
Цовідники!
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
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05.10.2023 19:11
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Ну ****, довго ви дрочитимете підари????
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05.10.2023 18:50 Ответить
Многие европейские и американские блогеры еще за месяцев 4-6 говорили, что новый барановирус будет придуман как оружие для ликвидации детей.
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05.10.2023 18:57 Ответить
А ці гниди за своє. Де статистика смертності серед вакцинованих? Де результати клінічних випробувань вакцин?
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05.10.2023 19:06 Ответить
Ти кацап? Чи просто кончіта?
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05.10.2023 21:53 Ответить
Не дебіл як ти це 100%.
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05.10.2023 21:57 Ответить
Цовідники!
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
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05.10.2023 19:11 Ответить
а це точні дані чи підпирають ті сині автобуси з безкоштовною вакциною які виганяють накуй з грома
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05.10.2023 19:15 Ответить
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05.10.2023 19:18 Ответить
Вєня все зробив правильно!
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05.10.2023 19:52 Ответить
позакривати всі парки та озера, нафіг!
а, що б люди боялись.
за маску 17 тис грн.
вже забули цей зайоб?
тому що, наступний перекрив минулий?
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05.10.2023 19:43 Ответить
В "старі добрі часи" натуральний коронавірус "забезпечував" 30% "стандартних" ОРЗ і не ніс особливої загрози. Але кєтайці з "мирного" вірусу зробили "бойовий" збільшивши леталність десь у 100 з лиXуєм разів, причепивши гени від смертельних вірусів, зробивши кавид-19 (сам офіційно перехворів - хоч і важко, якщо хотіти пережити можна)
Летальність хвороби у 1-4% для суспільстав загрози не несе, але смертельна для держав, де править бидло (де-які західні псевдоднмократії).
На щастя, в даному випадку, нестійкість гібридів пішла людству на користь - барановірус повертається до свого природнього стану - банальної "застуди".
Так, коронавірусу зараз досить багато, і імунітет до нього виробляється погано, але суспільству це загрози не несе, і нове розганяння хайпу через барановірус - намагання "зрубати бабло" на людському страхові.
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05.10.2023 19:46 Ответить
"Мрію" розхерачено Росією, возити маски по світу нічим, отже вірус відміняється.
Буде просто грип.
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05.10.2023 20:32 Ответить
Не буде просто грипа, нажаль. Новий штам хєрачіт по серцю та серцево-судинній системі.

У людей на рівному місці дика аритмія і гіпертонія
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05.10.2023 21:43 Ответить
Реєстрація 29.09.2023 і вже все знає...премію Коха ще ніхто не отримав- реплікація нових видів мікроорганізмів... Вся ця шайка, ще отримає за незаконні медичні маніпуляції і кожен, хто гавкає за них теж.
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05.10.2023 21:55 Ответить
 
 