В Украине растет заболеваемость COVID-19: чаще болеют дети до 17 лет, - Кузин
В Украине растет заболеваемость COVID-19.
Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
За последнюю неделю в Украине подтвердили более 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции, неделей ранее регистрировали 2,5 тысячи.
Кузин говорит, что это начало эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости ожидается к концу ноября. После него прогнозируют рост заболеваемости гриппом – традиционно для зимы.
Также он добавил, что чаще коронавирусная болезнь встречается у детей.
"Среди негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, чаще болеют дети до 17 лет. Так, если посмотреть именно в разрезе областей, то у нас есть такие области-лидеры, как Николаевская область, где рост больных в 4 раза, Винницкая – втрое, Харьковская - почти в 2,5 раза. В абсолютных цифрах - это 302 ребенка за последнюю неделю", - говорит главный государственный санитарный врач Украины.
Кроме того, количество летальных исходов по сравнению с летним сезоном возросло – за последнюю отчетную неделю их было 9 у лиц старше 65 лет.
Пожалуйста, подождите...
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
а, що б люди боялись.
за маску 17 тис грн.
вже забули цей зайоб?
тому що, наступний перекрив минулий?
Летальність хвороби у 1-4% для суспільстав загрози не несе, але смертельна для держав, де править бидло (де-які західні псевдоднмократії).
На щастя, в даному випадку, нестійкість гібридів пішла людству на користь - барановірус повертається до свого природнього стану - банальної "застуди".
Так, коронавірусу зараз досить багато, і імунітет до нього виробляється погано, але суспільству це загрози не несе, і нове розганяння хайпу через барановірус - намагання "зрубати бабло" на людському страхові.
Буде просто грип.
У людей на рівному місці дика аритмія і гіпертонія