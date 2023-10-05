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Днепропетровщина (3507) обстрел (25761)

Россияне дважды из артиллерии обстреляли Никополь: повреждены 16 частных домов, 2 газопровода и 4 линии электропередачи. ФОТО

нікополь

Российские войска в течение дня активно атаковали Днепропетровщину: дронами обстреливали Марганецкую громаду, а по Никополю ударили из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы никак не уймутся! Снова атаковали Никопольщину. В первой половине дня ударили двумя дронами-камикадзе по Марганецкой громаде. К счастью, люди целые.

Дважды досталось и Никополю. Кроме утреннего обстрела, враг снова открыл артиллерийский огонь днем", - говорится в сообщении.

Как отметил Лысак, всего вследствие сегодняшних ударов в городе повреждены 16 частных домов. Уничтожены 3 хозяйственные постройки. Еще 6 – изуродованы. Снаряды агрессора зацепили и 2 газопровода и 4 линии электропередачи.

"В других районах – спокойно", - добавил Лысак.

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Россияне дважды из артиллерии обстреляли Никополь: повреждены 16 частных домов, 2 газопровода и 4 линии электропередачи 01
Россияне дважды из артиллерии обстреляли Никополь: повреждены 16 частных домов, 2 газопровода и 4 линии электропередачи 02
Россияне дважды из артиллерии обстреляли Никополь: повреждены 16 частных домов, 2 газопровода и 4 линии электропередачи 03
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