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НАБУ (4183) Минобороны (9033) обыск (1882) Бутусов Юрий (4248) тепловизор (18)

НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж

НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.

Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в настоящее время компания не может помочь пользователям с ремонтом, обслуживанием или с "прошивкой" приборов Archer.

"Вчера нас посетило НАБУ. Провели обыски в офисах и в домах сотрудников, изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Это мой первый обыск с 1992 года, когда я стал руководителем компании. Все прошло более-менее порядочно. Мы добровольно передали технику, все пароли и документы", - объяснил Яременко.

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"Но что вызвало удивление…

Во-первых, само постановление суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи! Суд выносил решение, не проверив информацию.

Во-вторых. Почему копируются конструкторские чертежи и документация, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства... Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу нашим конкурентам.

В-третьих, зачем было пугать нашу маленькую секретчицу и на ее глазах полтора часа "насиловать" пустой сейф, ключи от которого были у начальника охраны, с которым не было связи из-за удаленного телефона.

Четвертое. Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, не смотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим.

Пятое. Почему-то первые слова госпожи детектива в моем доме после слов "Здрасте" была любимая фраза господина Тимонкина из ATN: "Это же вы завозили матрицы FLIR без лицензии". Неопытный следователь не знает, что 10 лет назад, когда мы сотрудничали с компанией FLIR, невозможно было не только завезти эти матрицы, но и просто купить их без получения лицензии Госдепартамента США. Очень надеюсь, что детектив – не знакомая господина Тимонкина, которому наш Archer как кость в горле.

Что вообще вызвало возмущение – это неоднократные высказывания госпожи детектива, что мы не можем ничего производить и что мы являемся "прокладкой" Министерства обороны Украины. Молодая следователь даже не поинтересовалась, что эта "прокладка" Archer с 2014 года и по сей день выполнила в общей сложности 71 контракт для оборонного сектора, в том числе 8 из которых – с Министерством обороны Украины, и продолжает выполнять новые контракты 2023 года с силовыми структурами Украины (Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины и др.).

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Компания Archer никогда не была и не будет никому "прокладкой". Мы – за свободную процветающую Украину. Мы против коррупции.

Уважаемое НАБУ! Пожалуйста, выполняйте свою работу, но не мешайте нам работать. Мы каждую минуту находимся на связи с военными. Для нас сейчас каждый день на счету, ведь идет война, ребята нуждаются в нашей помощи! Копируйте все, что вам нужно, но срочно возвращайте оборудование.

Просим уважать нашу работу, наш Archer, который ежедневно спасает тысячи жизней и на который я положил свою жизнь и свое здоровье!" - заявил Яременко.

"Некомпетентные и непрофессиональные действия НАБУ. Вы там, некоторые уважаемые детективы, немного перегрелись в кабинетах, не тратите время на ознакомление с делами, по которым работаете, и вместо борьбы с коррупцией во власти придумываете дело против единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов. Просто стыдно за такие непрофессиональные действия. А девушку-детектива направили, видимо, чтобы ее не упрекнули  в том, зачем ты тратишь средства налогоплательщиков и время производителей во время войны? Все, галочку поставили себе в отчетность, удовлетворены? С таким подходом карьеру можно сделать, всегда возьмут в ГБР или БЭБ на высшую должность, "тряхнуть коммерсов" там тоже очень любят", - прокомментировал данную ситуацию главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 01

НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 02
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 03
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 04
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 05
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 06
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 07
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 08
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 09
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 10
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу 11
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Топ комментарии
+91
Агент Козирь в ділі передав куди треба. Да? Но прічєм тут зілєнзкій ?
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05.10.2023 19:23
+80
Це уже вкотре, у такий злодійський спосіб, блокують дивні ОСОБИ від правосуддя совкового ЧУТЛИВІ СИСТЕМИ в НацБезпеці України під час війни!! Прикладів, з вилученням КЛІСТРОНІВ до РЛС ППО на Півдні України, виявилося недостатньо для агентів ***** в Україні!
Такого запопадливого натхнення щодо вилучення вузлів з техніки на асфальтних робота чи бітума на Великому Крадівництві, НЕ СПОСТЕРІГАЛОСЬ!!
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05.10.2023 19:30
+53
читаючи такі новини чомусь пригадується відео, де Кракен на блок посту мордою в пол поліцію поклав...некрасиво вийшло, але *****, я впевнений, що дієво!
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05.10.2023 19:27
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Кракен не з тих ви мордою в асфальт почали, не з тих.
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05.10.2023 21:55 Ответить
Це ігри сраних "партнерів". Ніякої документації їм не можна показувати. Для сцикух-слідчих приготуйте фейки. А нормальний розумний слідчий і не піде працювати проти України на замовлення конкурента. Підуть дуже підлі та тупі. Це завжди поруч - тупість та підлість.Тому користуйтесь чимось типу VeraCrypt, де є пароль, що відкриває реальні дані. І є пароль для сцикух та зрадників, який теж спрацьовує і щось відкриває. Помістіть в другий варіант якусь лабуду для сцикух. У нас немає друзів, всі "партнери" рано, чи пізно, зрадять.
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05.10.2023 22:31 Ответить
Тільки ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ , а не ОХОЛОДЖЕНИХ.... 😁
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05.10.2023 23:38 Ответить
Це якась тупізна влади,або зрада.
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07.10.2023 19:16 Ответить
" Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави... Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить закордон до наших конкурентів. Джерело:

Типове українське рейдерство на успішні бізнеси. хтось з підопічних дерьмака вирішив створити клон і отримати всі замовлення?

Як можна перемогти коли вороги в тилу..
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06.10.2023 00:10 Ответить
Та ніяк
Мудрий нарід з'їв чонгар, "після перемоги", якої не буде, бо навіть по стану демографії зараз це не перемога буде
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07.10.2023 03:08 Ответить
Ви б ще адрес фірми надрукували.,фото фірми вже є,лишилось ....
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06.10.2023 05:12 Ответить
так і є, але ж про того, що це зробив писати погано не можна, забанять, а він під патріота косить і таке інше, хоча насправді
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06.10.2023 07:20 Ответить
Не треба бути таким наївним. Кацапня і так знає розташування усіх українських виробництв. Тепер ще отримає технічну документацію. І це набагато хужцше першого.
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06.10.2023 14:41 Ответить
тут якийсь ТімонькІН замішаний, в іншій статті ЛіЄВ зірвав поставки зброї, а скільки їх циї -ОВих, -ЄВих, -ІНих бидлоти кацапської і прокацапської, що понавезли в Україну, попролазили скрізь де могли, і з середини нищать. Велика помилка була в 91, що не зробили як Литві чи Латвії, паспорт не громадянина для івсієї тої худоби, що понавезена була при союзі і їхнім дітям, що навіть народились в Україні, навіть якщо один з батьків було понавезене.
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06.10.2023 07:18 Ответить
А, хто вас просив пускати на поріг різних шлюшок?
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06.10.2023 08:54 Ответить
треба було як зробили військові під Харковом з поліцейськими, покласти цих дячів мордою в асфальт
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06.10.2023 19:42 Ответить
Єрмак послав обшук провести і креслення передати у РФ, а харчачий прізідент черговий відосик запише для баранів? Десь це вже було, з клістронами, здається...
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06.10.2023 09:26 Ответить
ця тилова кабінетна мразота типу набу чи ***** повинна бути направлена на передок,бо вже бачу в багатьох руки чухаються рознести це сепарське кубло
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06.10.2023 09:33 Ответить
Сподіваюся цим дегенератам з НАБУ підсунули "криву" документацію для копіювання.
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06.10.2023 09:54 Ответить
НЕ понимаете вы....
Должность в НАБУ - жирная и по зарплате, и по остальному. Поэтому те, кто туда попал должны бешено рыть землю, им всё равно - вглубь или в ширину, главное выдавать кубометры на-гора. Многие из них, увы, не про государственный интерес думают, а про то, как продемонстрировать свою бешеную активность всё равно про что.
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06.10.2023 10:38 Ответить
А тим часом десь у кремлі ***** своїм тайним наказом присвоїв чергове звання Андрєйбарісичу, а Владімірссаничу десь на його оманський рахунок звякнули чергові 30 кацапських *********... Питання до нашого мудрого наріду - скільки ще дивитимемося на те, як пята колона вже не криючись нищить Україну?
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06.10.2023 10:50 Ответить
Мудрий нарід їсть і обляпується з присмаком. А штати дєрьмак влаштовує, як і затяжна війна на сході. Опозиції самі себе лишили в 19 році, так що на цьому все, фініта
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07.10.2023 03:06 Ответить
Історія з клістронами нічому не навчила.
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06.10.2023 11:17 Ответить
А де СБУ
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06.10.2023 11:35 Ответить
А вот другая точка зрения:
"

Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 мільярда гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев'ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

За даними НАБУ, закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.
Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп'ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.

Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

Також під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу."
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06.10.2023 11:37 Ответить
перше речення (чомусь) російською.
Ну а далі дуже детально і вельми переконливо. Суцільні аргументи і факти. Ну як тут не повірити.
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06.10.2023 14:44 Ответить
Первое предложение -это моя фраза. Дальше идёт "......
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06.10.2023 16:35 Ответить
Цікаво. Припустимо що набу написали правду, тоді навіщо керівнику арчера було вигадувати історію та й ще з такою купою дрібних моментів, публікувати її, знаючи що набу вщент рознесе її фактажем з фіксації обшуку і після цього ця історія ще більш обтяжить вину компанії на майбутньому суді?
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06.10.2023 14:50 Ответить
1. "Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. "
2. "компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн."
3. ??????????
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06.10.2023 16:34 Ответить
Отож. Навіть на початковому рівні суттєві різниці у викладенні фактажу. Якби компанія не виконала усі держзамовлення, чи брехала би вона так нахабно що виконала? І якщо б набу не стверджувала про невиконані контракти чи був би у неї привід на обшук у якому під шумок було скопійовано конструкторську документацію?
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07.10.2023 08:45 Ответить
Там по ультразавышенным ценам всю их продукцию продавали, поэтому все контракты и выполнены.
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07.10.2023 13:23 Ответить
Якщо маєте копію контракту то викладайте, разом подивимось на ціни. А без цього ваші слова - звичайна брехня бота, якого ще не забанили бо він тільки сьогодні зареєстрував собі новий акаунт.
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07.10.2023 16:59 Ответить
А для чого надруковано фото будівлі виробництва, для наводки шахедів? А те що в суді і НАБУ російські кроти це точно, нагадує ситуацію коли в ПВОшників суд і ДБР забрали клістрони.
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06.10.2023 12:48 Ответить
И в ЭТУ страну, где даже НАБУ выполняет заявки **********, ЗЕбилы приглашают иностранных производителей ?!
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06.10.2023 13:40 Ответить
В таком случае координаты были бы слиты и всё разнесли в труху, а так банальная делёжка бабла.
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06.10.2023 14:36 Ответить
два десятка людей прокомментировали,а прийти помочь ,и разогнать эту полицейскую шоблу ,почему то не получается?Прийдёт?
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06.10.2023 18:28 Ответить
Підконтрольна офісу зє-бубочки структура демонструє відданість РФ, ну як і інші підари Зеленського - типо православного запроданця баканова з рідним генералом наумовим, або кремлівською ***** портновим, або депутанами деркача типа гетьманцева, і довбойобами православними типа дмитрука, колі котлєти - борцєм з рашистами на таіландському окрузі, арестовичем і прочими єрмаками, татаровими..
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06.10.2023 18:33 Ответить
Ви шось поплутали, підконтрольна структура це Арчер, бо вона кого надо структура а не НАБУ. Поки я більше довіряю НАБУ.
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06.10.2023 18:52 Ответить
З кожним днем хаос тільки наростає.От от закони і конституція взагалі перестане діяти...
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06.10.2023 19:30 Ответить
Або зрада зрадняя, або суцільна перемога! А інакше- ніяк!😉
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07.10.2023 05:33 Ответить
Чертежи сфоткали и отправили русским а вас Хохлов как всегда ******* во все дырки Я просто безгранично удивлен. С начала войны как только потекли денежки с Европы половина депутатов из ВР купили себе недвижимость в Австрии, Нидерландах и других странах Европы и не только А простой народ скидывается по гривне на бронижелеты. Дети депутатов за границей а простой народ отдает своих сыновей на войну. Вы будете рабами если не у России так у своих "можновладцiв"
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07.10.2023 11:15 Ответить
Журналісти просто де_біли,. Ви б ще, до фото фасаду підприємства, зробили б скріншот з координатами. Щоб ворожим ракетам і дронам було простіше навестись на оборонне підприємство.
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07.10.2023 12:27 Ответить
Ага, красавцы, произвели "свои" тепловизоры, Бутусов сделал хвалебный репортаж по ним (можете тут же найти и тот репортаж, кста), и, в итоге, штук 50 по 20 тысяч долларов за штуку министерству обороны продали)) при этом жирнейший американский FLIR стоит 5 тысяч за штуку))) но "наш" Archer и по двадцатке прокатил)) поэтому и документацию фоткают, чтобы понимать себестоимость (а она там не больше пары тысяч за единицу, уверен)..
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07.10.2023 13:18 Ответить
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