НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж
НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. В настоящее время работа компании приостановлена. Руководство компании сообщает, что их удивило, что во время обыска производились копии конструкторских чертежей и документации, а также программного обеспечения. Компания просит вернуть оборудование для возобновления работы.
Об этом сообщил руководитель Archer Александр Яременко, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что в настоящее время компания не может помочь пользователям с ремонтом, обслуживанием или с "прошивкой" приборов Archer.
"Вчера нас посетило НАБУ. Провели обыски в офисах и в домах сотрудников, изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Это мой первый обыск с 1992 года, когда я стал руководителем компании. Все прошло более-менее порядочно. Мы добровольно передали технику, все пароли и документы", - объяснил Яременко.
"Но что вызвало удивление…
Во-первых, само постановление суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи! Суд выносил решение, не проверив информацию.
Во-вторых. Почему копируются конструкторские чертежи и документация, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства... Очень надеюсь, что эта документация не попадет за границу нашим конкурентам.
В-третьих, зачем было пугать нашу маленькую секретчицу и на ее глазах полтора часа "насиловать" пустой сейф, ключи от которого были у начальника охраны, с которым не было связи из-за удаленного телефона.
Четвертое. Следователи не подготовлены, и не знают, что мы выполнили все государственные контракты, не смотря на все преграды и сложности. Не понимают, к кому пришли и что вообще мы производим.
Пятое. Почему-то первые слова госпожи детектива в моем доме после слов "Здрасте" была любимая фраза господина Тимонкина из ATN: "Это же вы завозили матрицы FLIR без лицензии". Неопытный следователь не знает, что 10 лет назад, когда мы сотрудничали с компанией FLIR, невозможно было не только завезти эти матрицы, но и просто купить их без получения лицензии Госдепартамента США. Очень надеюсь, что детектив – не знакомая господина Тимонкина, которому наш Archer как кость в горле.
Что вообще вызвало возмущение – это неоднократные высказывания госпожи детектива, что мы не можем ничего производить и что мы являемся "прокладкой" Министерства обороны Украины. Молодая следователь даже не поинтересовалась, что эта "прокладка" Archer с 2014 года и по сей день выполнила в общей сложности 71 контракт для оборонного сектора, в том числе 8 из которых – с Министерством обороны Украины, и продолжает выполнять новые контракты 2023 года с силовыми структурами Украины (Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины и др.).
Компания Archer никогда не была и не будет никому "прокладкой". Мы – за свободную процветающую Украину. Мы против коррупции.
Уважаемое НАБУ! Пожалуйста, выполняйте свою работу, но не мешайте нам работать. Мы каждую минуту находимся на связи с военными. Для нас сейчас каждый день на счету, ведь идет война, ребята нуждаются в нашей помощи! Копируйте все, что вам нужно, но срочно возвращайте оборудование.
Просим уважать нашу работу, наш Archer, который ежедневно спасает тысячи жизней и на который я положил свою жизнь и свое здоровье!" - заявил Яременко.
"Некомпетентные и непрофессиональные действия НАБУ. Вы там, некоторые уважаемые детективы, немного перегрелись в кабинетах, не тратите время на ознакомление с делами, по которым работаете, и вместо борьбы с коррупцией во власти придумываете дело против единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов. Просто стыдно за такие непрофессиональные действия. А девушку-детектива направили, видимо, чтобы ее не упрекнули в том, зачем ты тратишь средства налогоплательщиков и время производителей во время войны? Все, галочку поставили себе в отчетность, удовлетворены? С таким подходом карьеру можно сделать, всегда возьмут в ГБР или БЭБ на высшую должность, "тряхнуть коммерсов" там тоже очень любят", - прокомментировал данную ситуацию главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Типове українське рейдерство на успішні бізнеси. хтось з підопічних дерьмака вирішив створити клон і отримати всі замовлення?
Як можна перемогти коли вороги в тилу..
Мудрий нарід з'їв чонгар, "після перемоги", якої не буде, бо навіть по стану демографії зараз це не перемога буде
Должность в НАБУ - жирная и по зарплате, и по остальному. Поэтому те, кто туда попал должны бешено рыть землю, им всё равно - вглубь или в ширину, главное выдавать кубометры на-гора. Многие из них, увы, не про государственный интерес думают, а про то, как продемонстрировать свою бешеную активность всё равно про что.
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Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 мільярда гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев'ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.
За даними НАБУ, закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.
Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.
Що вилучили під час обшуку
Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп'ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.
Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.
Також під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу."
Ну а далі дуже детально і вельми переконливо. Суцільні аргументи і факти. Ну як тут не повірити.
2. "компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн."
3. ??????????