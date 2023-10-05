Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на полях III саммита Европейского политического сообщества провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил Зеленский.

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