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Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на полях III саммита Европейского политического сообщества провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил Зеленский.
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