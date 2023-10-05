Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура

В селе Гроза Купянского района Харьковской области россияне одной ракетой убили более половины жителей.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это небольшой населенный пункт. В нем в настоящее время проживало вообще около ста жителей. Большая часть жителей этой деревни была убита одной ракетой, запущенной россиянами. Это самое большое количество жертв одного обстрела с начала полномасштабного вторжения в нашем регионе", - отметил Чубенко.

Он подтвердил, что в кафе проходили поминки за военным, там присутствовали его родственники и друзья.

"Все погибшие - гражданские. Это в основном женщины, пожилые люди. Обычные местные жители, которые хоронили и поминали своего односельчанина", - отметил Чубенко.

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Спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона проинформировал, что из-под завалов в общей сложности достали 58 человек, из них 51 - погиб.

Спасатели, медики, правоохранители, волонтеры, местные жители продолжают работать на месте.

"Идут поиски тел погибших. Трудно сказать, есть ли еще люди под завалами. По предварительным данным, в кафе находилось около 60 человек, а возможно, и больше. Спасательная операция будет продолжаться, пока мы не разберем завалы", - отметил Василенко.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу Искандером.

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51.