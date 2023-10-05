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обстрел (25761) Харьковщина (5576)

Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура

гроза,обстріл

В селе Гроза Купянского района Харьковской области россияне одной ракетой убили более половины жителей.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это небольшой населенный пункт. В нем в настоящее время проживало вообще около ста жителей. Большая часть жителей этой деревни была убита одной ракетой, запущенной россиянами. Это самое большое количество жертв одного обстрела с начала полномасштабного вторжения в нашем регионе", - отметил Чубенко.

Он подтвердил, что в кафе проходили поминки за военным, там присутствовали его родственники и друзья.

"Все погибшие - гражданские. Это в основном женщины, пожилые люди. Обычные местные жители, которые хоронили и поминали своего односельчанина", - отметил Чубенко.

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Спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона проинформировал, что из-под завалов в общей сложности достали 58 человек, из них 51 - погиб.

Спасатели, медики, правоохранители, волонтеры, местные жители продолжают работать на месте.

"Идут поиски тел погибших. Трудно сказать, есть ли еще люди под завалами. По предварительным данным, в кафе находилось около 60 человек, а возможно, и больше. Спасательная операция будет продолжаться, пока мы не разберем завалы", - отметил Василенко.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу Искандером.

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51.
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Топ комментарии
+27
Це ж хтось навів мабуть з місцевих. Бо як би рашисти недолюдки знали, щоб там будуть поминки? Тому треба шукати серед тих 40, хто вижив, швидше за все.
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05.10.2023 19:49
+14
Для знавців з ООН, це не ГЕНОЦИД московитів в Україні!!
Просто, знищення населеного містечка з мешканцями!!
Головне, щоб Україна ЯКУСЬ чергову, ЧЕРВОНУ лінію не перетнула для московитів!! А московіти, нехай убивають Українців…
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05.10.2023 19:53
+12
Село на 100 человек...Какой нужно быть ***** ненавистной и просто конченым уродом,чтоб навести ракету на своих односельчан,которые друг друга с детства знают...Тут СБУ должно все село верх дном перевернуть,но эту падлюку найти.Тут и ежу понятно,что ****** просто так,тем более Искандер по местному кафе не выпустили бы.Это не обычный там снаряд или Ураган залетевший...Тут 100% был наводчик.
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05.10.2023 20:07
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Правила форума Совет форумчан
Це ж хтось навів мабуть з місцевих. Бо як би рашисти недолюдки знали, щоб там будуть поминки? Тому треба шукати серед тих 40, хто вижив, швидше за все.
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05.10.2023 19:49 Ответить
маєте рацію...
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05.10.2023 19:55 Ответить
І не просто "навів", а якийсь маячок поставив або дистанційно "підсвітив"... Настільки точне влучання для кацапської зброї без підсвітки або маячка в принципі неможливе.
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05.10.2023 19:59 Ответить
Сумнівно. Основна маса сільчан літні люди. Нахіба воно комусь з них треба, вбивати своїх односельців? До того ж з великою ймовірністю, що прилетить й у твій будинок. Вважаю таку версію малоймовірною. Більш ймовірно, що було скупчення людей з купою увімкнених телефонів. Ці дауни могли просто запеленгувати й вирішити, що там зібрались військові. Штаб якоїсь частини, наприклад.
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05.10.2023 20:33 Ответить
В них логіка така - залякати людей, змусити їх тікати, якщо вони здаватися не хочуть. А відбиті на всю голову виродки скрізь є, які просто з бажання помсти могли це зробити. Тим паче поминки були за військовим. Версія, що зібралися військові цікава, але ж вони мабуть зараз телефони вимикають вже, якщо десь концентруються, я не думаю, що вони про це не знають. Це був звичайним теракт, акт геноциду.
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05.10.2023 21:40 Ответить
Не логічно і навряд чи що цей навідник мешканець цього маленького села, сусіднього як би реальніше, тим більше дана ракета класу іскандер має серйозну небезпеку для всього навколишнього в радіусі сотень метрів, що для такого маленького села досить катастрофічно , дуже висока ймовірність, що спрацювала прослуховування спецслужб ворога, люди як завжди ділилися з родичами і знайомими про майбутні поминки, а ворог гарантовано прослуховує розмови в прикордонних територіях , координати місця де відбувається подія тим більше магазину кафе не проблема і є в картах інтернет браузерів
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06.10.2023 03:13 Ответить
Це не так, кілька місяців назад вже була подібна атака в Первомайськом, теж Харківська обл.
Тоді ракети прилетіли біля будинку де проходили похорони бійця, благо процесія вже поїхала на кладовище, було б дуже багато жертв
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05.10.2023 22:08 Ответить
вангую на 2 реакції козломордих: 1. ви самі засадили с300 або 2. її взагалі не буде.
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05.10.2023 19:50 Ответить
Швидше всього заявлять, що на поминки приїхала ціла дивізія військових, тому це була "законная ваєнная цель"
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05.10.2023 19:53 Ответить
Чому,вже проскакувало.Знищили штаб з офіцерами ЗСУ і інструкторами НАТО.
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05.10.2023 19:58 Ответить
головне в заголовку, РОСІЯНИ!!!
а може треба писати північні брати????
не орки, не путлерівці не рашисти не вата, не загарбники навіть не врог, вашу мать...
росіяни.....
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05.10.2023 19:50 Ответить
Саме росіяни, а не якісь міфічні орки, не якісь окремі прибічники *****, і не якась вата. Це в Люсі - росіяни окремо, а російський фашизм окремо...
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05.10.2023 20:14 Ответить
Легше буде знайти серед виживших того хто навів. якщо не знайдуть малбка на гілляку.
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05.10.2023 19:52 Ответить
Для знавців з ООН, це не ГЕНОЦИД московитів в Україні!!
Просто, знищення населеного містечка з мешканцями!!
Головне, щоб Україна ЯКУСЬ чергову, ЧЕРВОНУ лінію не перетнула для московитів!! А московіти, нехай убивають Українців…
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05.10.2023 19:53 Ответить
не, ну еще недостаточно данных. Надо еще подождать, подумать, посмотреть...
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06.10.2023 00:46 Ответить
Кацапи були є і будуть одою, терористами. А де ті політики "риги" і "слуги", які нас переконували, що ми одиннаріт, що потрібно з ними дружити, що вони також люди? Ніколи не буде прощення цій і тій наволочі, це ж якими потрібно бути потворами, щоб вбивати мирних, які зібралися на поминальний обід7 І вони ще себе називають православними? Та ви є сатаністи, нечиста сила на цій землі. А як буде жити та ще одна потвора, яка чекає "русский мир" і дала координати ворогу, щоб він вдарив ракетою?
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05.10.2023 19:53 Ответить
І що наша СБУ скаже? Чи може Зеленський,бо мовчить!Це вбиство біля 60 цивільний людей на замовлення!Хто навів?Справа честі СБУ знайти навідника!
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05.10.2023 20:11 Ответить
Так, але вони до цього часу не відшукали того, хто відводив нашу армію з укріплень в тій же Луганській і Донецькій областях, не відшукали того, хто заморозив ракетні програми, хто дав команду розмінувати виходи з Криму і підходи до Маріуполя, того хто призначив баканова, наумова, кулініча та інших на державні посади...Все це і стало наслідком всього цього частково, що відбувається на сході і півдні.
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05.10.2023 20:33 Ответить
Йо*бані кацапські виродки….
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05.10.2023 19:58 Ответить
рашисты бьют исключительно по гражданским объектам, потому как по военным стрелять боятся - может и в ответ прилететь. где же эти все организации бьющиеся как в экстазе за права людей. ООН, Amnesty, где вы, ау? очнитесь уже, здесь людей десятками и сотнями убивают, а вы там сопли жуете в своих креслах.
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05.10.2023 20:00 Ответить
Який жах 😱😱
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05.10.2023 20:02 Ответить
С.У.М
Спочивайте У Мирі
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05.10.2023 20:34 Ответить
Що і як я розумію під цією нелюдською акцією...
Путін уже зрозумів, що війна зайшла в глухий кут, і зараз, перед виборами, йому як повітря потрібен хоч якийсь результат, любе досягнення, хоч щось показати своїм виборцям. А цим результатом можуть стати переговори та закріплення за росією досягнутого на сьогоднішній день (Крим, ДНР, ЛНР та узбережжя Азовського моря). За звичайним принципом - "Якщо не можеш досягти бажаного, то досягнуте видай за бажане". Україна на переговори не погоджується і масовий терор проти цивільного населення це і є тиск на керівництво України - негайно сісти за стіл переговорів
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05.10.2023 20:05 Ответить
У мене телевізор у вітальні підключений до сателітної антени. І от ,що цікаво: сьогодні про цей обстріл регуляно крутять сюжети на ДВ Дойч,ББС брит,французських,іспанських каналах,особливо багато сюжетів на арабських інформканалах: Аль Джазіра,Скай Ньюс Арабія,Аль Арабія тощо....і ЖОДНОЇ згадки про цей звірячий злочин на польських,турецьких і ізраїльських сателітних каналах.... У серпні відпочивав у Закарпатті,та ловились мадярські телеканала-в них жодної згадки про українські події....Це все дуже красномовно,вірно? І дає відповіді на багато питань...
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05.10.2023 20:35 Ответить
Ми з тобою колеги.
У мене теж сателітна антена і я теж у FTA дещо розумію. Буду вдячний, якщо ти назвеш мені твої "ізраїльські канали"
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05.10.2023 20:45 Ответить
ХАХАХА! Який глибокий і надзвичайно тонкий сарказм боговибраної істоти вищого порядку до комахи-гоя! ХАХА!! Запам"ятовуй: i24 News HD English, i24 News HD French
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05.10.2023 20:50 Ответить
Ці канали знаю, їх три, є ще i24 News Arabic.
Це міжнародні канали про Ізраїль та ізраїльське життя.
І як вони мали відреагувати на новини з України, якщо це канали, які передають ізраїльські новини. Повідомили у зведенні, і все.
Якщо ти себе вважаєш комахою, спростовувати не буду, хоч хробаком. У вас, у божевільних, цих манєчок багато і знати все я не зобов'язаний
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05.10.2023 21:09 Ответить
я періодично проглядаю ці канали,там є й матеріали іспанською мовою. але я не думав,що сюжети про країни Європи,джунглі Півд.Америки,пустелі Африки,про Дубай і Катар тощо....це новини про ізраїльське життя...значить,Ізраїль зробився таким великим? до речі і в новинних блоках там ніколи не було жодної згадки про Україну,максимум Путіна та Алієва покажуть..
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05.10.2023 21:19 Ответить
Ці канали я не дивлюся, вони мені не потрібні. Вони є, і цього достатньо, бо там десь 700 каналів. Я дивлюся канали на івриті.
Є ще один канал російською, 9-й, внутрішній, але це вже рівень самодіяльності, і його ніхто всерйоз не сприймає.
А на ізраїльських державних, так, тема України пішла на другий план, все-таки вже 600 днів триває війна, та й своїх гарячих новин вище за дах. Але це, про вбивство 50 людей, сьогодні звичайно показали.
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05.10.2023 21:30 Ответить
Украина ведет войну исключительно против армии Мразьляндии в то время когда Мразьляндия воюет против всего украинского народа включая мирных жителей. Для тварей рашистских в Украине все цели военные. Чем отвечает Украина?

Довольному кацапу задали вопрос - почему русские не выступают против войны? Так он ответил - потому что война ведется на территории Украины и то что ракеты падают на головы украинцев мало кого на рашке волнует. Им насрать.

И такое отношение не удивительно - чем отвечает Украина за удары по мирному населению? Пшиком где то в Москве или Брянске после чего все орут о бавовне которая выбила окно в квартире и напугала ротозея на улице. Украина по сути вообще ничем не отвечает потому что нечем, а пора бы уже и своими ракетами обзавестись - серьезными ракетами которые смогут разделить Москву на два острова, чтобы крысы левого берега не могли попасть на правый берег из за разваленных мостов.

Чтобы ракета прилетела в место скопления нечисти - после чего сказать; мы поразили военный объект. И это будет правильно и справедливо. Хватит вести себя как жертву для битья - пора уже давать сдачи и не только музыкантам, а и тем кто такую музыку заказывает и поддерживает...
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05.10.2023 20:06 Ответить
так, поки не будуть бити расею - нічого не буде.
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05.10.2023 20:22 Ответить
Село на 100 человек...Какой нужно быть ***** ненавистной и просто конченым уродом,чтоб навести ракету на своих односельчан,которые друг друга с детства знают...Тут СБУ должно все село верх дном перевернуть,но эту падлюку найти.Тут и ежу понятно,что ****** просто так,тем более Искандер по местному кафе не выпустили бы.Это не обычный там снаряд или Ураган залетевший...Тут 100% был наводчик.
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05.10.2023 20:07 Ответить
Какой-то чмошник по-любому, алканавт который должен многим денег. Найдут. Если не сбу то свои найдут.
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05.10.2023 20:15 Ответить
СБУ? Не смешите мои тапочки.
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05.10.2023 20:45 Ответить
цілком логічна причина. у когось абсолютно шкурний інтерес - продати успадковане майно своїх родичів, а чекати природньої смерті, то є справа ненадійна. хтось захотів молодицю зробити вдовою. Бо вона в цей час у мами в іншому селі. Ну і інші паскудні приклади.
Цей злочин дуже складно розкрити, бо у детектива повинна бути фантазія краща, ніж у мене. І список підозрюваних повинен бути всеохоплюючий. Аби злочинець не остався в стороні. Ну нема причини просто так жахнути по селу потужною і дорогою ракетою. Хтось переконав кацапню про важливість подібного удару. Так, як колись убили ракетою Вадатурського. Теж не було розслідування. А роги в тому випадку ростуть не з кацапії.
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05.10.2023 22:52 Ответить
Это село. Там и пернуть нельзя чтоб никто не узнал. Если местные захотят то найдут. Вычислят так что он даже не поймет где в разговоре спалился. И разберутся по своему потому что СБУ нужно что то к делу пришить а селянам никаких дел не нужно.
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05.10.2023 22:58 Ответить
Ето нужно показывать по всему миру и называть росию- страной террористом. А тех кто на стороне рашки или кто не дает Украине оружия называть пособниками московского террористического режима. А то мы уже 10 лет воюем а до сих пор у нас рашистов называют росиянами. Зато рашисты нас на весь мир проставляют как фашисты и неонацисты. Потому кремлевский режим знает что если долбить одно и то же то рано или поздно с етим все согласятся
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05.10.2023 20:09 Ответить
Може поліція сама і навела)
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05.10.2023 20:10 Ответить
для чого?
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05.10.2023 22:53 Ответить
У мене телевізор у вітальні підключений до сателітної антени. І от ,що цікаво: сьогодні про цей обстріл регуляно крутять сюжети на ДВ Дойч,ББС брит,французських,іспанських каналах,особливо багато сюжетів на арабських інформканалах: Аль Джазіра,Скай Ньюс Арабія,Аль Арабія тощо....і ЖОДНОЇ згадки про цей звірячий злочин на польських,турецьких і ізраїльських сателітних каналах.... У серпні відпочивав у Закарпатті,та ловились мадярські телеканала-в них жодної згадки про українські події....Це все дуже красномовно,вірно? І дає відповіді на багато питань...
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05.10.2023 20:38 Ответить
Знаете что такое гугл поисковик? Так вот если пару десятков тысяч украинцев которые сидят в интернете начнут вбивать на всех языках типо *Орбан-террорист*, или *Трамп комунист* или другие слова связанные с террором, режимами, взятками и тд, или кто там еще в Словакии к власти пришел прихвостень *****. То поисковик запомнит их именно такими и поневоле в головах во всем мире ети гниды будут ассоциироваться террором, преступниками и мразями.
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05.10.2023 20:44 Ответить
Шукайте навідника серед односельчан
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05.10.2023 20:09 Ответить
наводчики там еще и остались не один, активизировались
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05.10.2023 20:17 Ответить
Ось що таке "русский мир" і "братський народ" що б ви всі виздихали кацапи . Тому українці мають позбуватися всього що повязує з цими варварами, як язика окупантів так і прихильність до "великой русской культури"росія і все що знею повязано це світове зло це вбивці і кати нашого народу і до деяких блогерів перестаньте тягнути в наш інформ. простір "хороших русских" за геноцид проти українського народу відповідальні всі росіяни.
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05.10.2023 20:17 Ответить
Пора создавать баллистические ракеты разных классификаций - много ракет. Ответ посредством оружия куда эффективнее чем попытки угомонить преступника нытьем. Чем больше жертва ноет и жалуется, тем агрессивнее тиран.
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05.10.2023 20:18 Ответить
Не обовязково навідник,скупчення багато людей з включенними телефонами, а село не далеко від границі
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05.10.2023 20:21 Ответить
сомнительно. вроде точность от 200 метров до нескольких километров.
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05.10.2023 20:39 Ответить
вважаю, треба всім потроху перебиратися до Києва, хай наша захищена петріотом влада потурбується про житло для українців
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05.10.2023 20:26 Ответить
проверить всех на полиграфе. там не так уж много в живых осталось. если найдут - в сизо дать нарику дозу за то что бы подрезал тварь
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05.10.2023 20:32 Ответить
У мене телевізор у вітальні підключений до сателітної антени. І от ,що цікаво: сьогодні про цей обстріл регуляно крутять сюжети на ДВ Дойч,ББС брит,французських,іспанських каналах,особливо багато сюжетів на арабських інформканалах: Аль Джазіра,Скай Ньюс Арабія,Аль Арабія тощо....і ЖОДНОЇ згадки про цей звірячий злочин на польських,турецьких і ізраїльських сателітних каналах.... У серпні відпочивав у Закарпатті,та ловились мадярські телеканала-в них жодної згадки про українські події....Це все дуже красномовно,вірно? І дає відповіді на багато питань...
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05.10.2023 20:36 Ответить
ООН уже выразили глубокую обеспокоенность?
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05.10.2023 20:36 Ответить
да
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06.10.2023 00:49 Ответить
Знову ж таки .. поки за 50 вбитих цивільних громадян України не буде вбито 150 цивільних кацапів( виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1) - українці будуть знаходитися під смертельною загрозою.👈
І стурбовані євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯
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05.10.2023 20:40 Ответить
І ще якась клята к"зломорда гнида буде розповідати нам "за Одесу", яку "нє прастім"?
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05.10.2023 20:41 Ответить
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05.10.2023 22:51 Ответить
Треба шукати навідника чи навідників! Це повинно стати справою честі для СБУ!
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05.10.2023 22:58 Ответить
 
 