Россияне одной ракетой убили более половины жителей села Гроза на Харьковщине, - прокуратура
В селе Гроза Купянского района Харьковской области россияне одной ракетой убили более половины жителей.
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это небольшой населенный пункт. В нем в настоящее время проживало вообще около ста жителей. Большая часть жителей этой деревни была убита одной ракетой, запущенной россиянами. Это самое большое количество жертв одного обстрела с начала полномасштабного вторжения в нашем регионе", - отметил Чубенко.
Он подтвердил, что в кафе проходили поминки за военным, там присутствовали его родственники и друзья.
"Все погибшие - гражданские. Это в основном женщины, пожилые люди. Обычные местные жители, которые хоронили и поминали своего односельчанина", - отметил Чубенко.
Спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона проинформировал, что из-под завалов в общей сложности достали 58 человек, из них 51 - погиб.
Спасатели, медики, правоохранители, волонтеры, местные жители продолжают работать на месте.
"Идут поиски тел погибших. Трудно сказать, есть ли еще люди под завалами. По предварительным данным, в кафе находилось около 60 человек, а возможно, и больше. Спасательная операция будет продолжаться, пока мы не разберем завалы", - отметил Василенко.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.
Позже глава области сообщил, что количество жертв уже 49 человек.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу Искандером.
Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51.
Пожалуйста, подождите...
Тоді ракети прилетіли біля будинку де проходили похорони бійця, благо процесія вже поїхала на кладовище, було б дуже багато жертв
а може треба писати північні брати????
не орки, не путлерівці не рашисти не вата, не загарбники навіть не врог, вашу мать...
росіяни.....
Просто, знищення населеного містечка з мешканцями!!
Головне, щоб Україна ЯКУСЬ чергову, ЧЕРВОНУ лінію не перетнула для московитів!! А московіти, нехай убивають Українців…
Спочивайте У Мирі
Путін уже зрозумів, що війна зайшла в глухий кут, і зараз, перед виборами, йому як повітря потрібен хоч якийсь результат, любе досягнення, хоч щось показати своїм виборцям. А цим результатом можуть стати переговори та закріплення за росією досягнутого на сьогоднішній день (Крим, ДНР, ЛНР та узбережжя Азовського моря). За звичайним принципом - "Якщо не можеш досягти бажаного, то досягнуте видай за бажане". Україна на переговори не погоджується і масовий терор проти цивільного населення це і є тиск на керівництво України - негайно сісти за стіл переговорів
У мене теж сателітна антена і я теж у FTA дещо розумію. Буду вдячний, якщо ти назвеш мені твої "ізраїльські канали"
Це міжнародні канали про Ізраїль та ізраїльське життя.
І як вони мали відреагувати на новини з України, якщо це канали, які передають ізраїльські новини. Повідомили у зведенні, і все.
Якщо ти себе вважаєш комахою, спростовувати не буду, хоч хробаком. У вас, у божевільних, цих манєчок багато і знати все я не зобов'язаний
Є ще один канал російською, 9-й, внутрішній, але це вже рівень самодіяльності, і його ніхто всерйоз не сприймає.
А на ізраїльських державних, так, тема України пішла на другий план, все-таки вже 600 днів триває війна, та й своїх гарячих новин вище за дах. Але це, про вбивство 50 людей, сьогодні звичайно показали.
Довольному кацапу задали вопрос - почему русские не выступают против войны? Так он ответил - потому что война ведется на территории Украины и то что ракеты падают на головы украинцев мало кого на рашке волнует. Им насрать.
И такое отношение не удивительно - чем отвечает Украина за удары по мирному населению? Пшиком где то в Москве или Брянске после чего все орут о бавовне которая выбила окно в квартире и напугала ротозея на улице. Украина по сути вообще ничем не отвечает потому что нечем, а пора бы уже и своими ракетами обзавестись - серьезными ракетами которые смогут разделить Москву на два острова, чтобы крысы левого берега не могли попасть на правый берег из за разваленных мостов.
Чтобы ракета прилетела в место скопления нечисти - после чего сказать; мы поразили военный объект. И это будет правильно и справедливо. Хватит вести себя как жертву для битья - пора уже давать сдачи и не только музыкантам, а и тем кто такую музыку заказывает и поддерживает...
Цей злочин дуже складно розкрити, бо у детектива повинна бути фантазія краща, ніж у мене. І список підозрюваних повинен бути всеохоплюючий. Аби злочинець не остався в стороні. Ну нема причини просто так жахнути по селу потужною і дорогою ракетою. Хтось переконав кацапню про важливість подібного удару. Так, як колись убили ракетою Вадатурського. Теж не було розслідування. А роги в тому випадку ростуть не з кацапії.
І стурбовані євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯